Wat is het Cruks register?

Cruks staat voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Het is een nationaal register dat in Nederland is opgezet om kansspelverslaving te helpen voorkomen en illegale gokpraktijken tegen te gaan, als onderdeel van de wet Kansspelen op Afstand. Het register wordt beheerd door de Kansspelautoriteit (KSA), de toezichthouder op kansspelen in Nederland.

Het Cruks-register bevat gegevens van personen die zichzelf hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen. Iedereen kan zich hier inschrijven om een ‘gokstop’ te nemen. Na inschrijving worden je gegevens toegevoegd aan het Cruks register en ben je uitgesloten van deelname aan kansspelen bij gereguleerde aanbieders in Nederland. Dit gaat om alle online kansspelen met Nederlandse vergunning (met Ksa-licentie en .nl-domein), maar ook om alle fysieke casino’s (zoals alle vestigingen van Holland Casino) en alle gokhallen om Nederlands grondgebied.

De uitsluiting kan op vrijwillige basis gebeuren, waarbij een persoon ervoor kiest om zichzelf uit te sluiten om overmatig gokken te voorkomen, of het kan worden opgelegd als een verplichte maatregel, bijvoorbeeld na herhaaldelijk problematisch gokgedrag.

Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Zo heeft de Ksa geen bevoegdheid over internationale casino’s of online casino’s in het buitenland. En verder geldt Cruks niet voor weddenschappen op paardenrennen (op de race zelf) of op TOTO-winkels.

Cruks registratie

De eenvoudigste manier om je in het Cruks in te schrijven is via de site. Hierbij kun je inloggen met bijvoorbeeld je DigID. Hierna geef je in hoe lang je uitgesloten wil zijn (minimaal zes maanden). Na afloop van die zelf ingestelde periode ben je weer vrij om in alle Nederlandse gokgelegenheden te spelen. De Ksa zal jouw gegevens delen met alle vergunde aanbieders, zodat je nergens in Nederland nog kunt gokken.

Hoe uitschrijven bij Cruks?

Eens ingeschreven, kun je wachten tot de zelfuitsluitingsperiode afgelopen is, waarna je weer in Nederland kunt gokken. Als je je eerder wil uitschrijven, dan moet je je weer aanmelden met je DigID, om de uitsluiting ongedaan te maken. Maar dit is niet altijd mogelijk. De minimale periode bedraagt namelijk steeds 6 maand, dus het zou kunnen dat je even moet wachten. Als je je bijvoorbeeld op 1 januari inschrijft, moet je minstens tot 1 juli wachten om weer te mogen gokken.

Wat zijn casino’s zonder Cruks?

Casino's zonder Cruks zijn gokplatforms die opereren buiten het bereik van de Kansspelautoriteit. Zo kunnen ze spelers aannemen die in het Cruks ingeschreven staan. Een dergelijk casino verschilt eigenlijk slechts op een vrij subtiele manier van een Ksa-geregistreerde casino.

We zien een vrij gelijkaardig spelaanbod, dat, net zoals bij een Nederlands casino, meestal bestaat uit een brede verzameling gokkasten, van verschillende aanbieders. En daarnaast is er meestal ook een groot aanbod live dealer games. Maar vaak is het aanbod groter.

Vaak opereren dergelijke casino’s met een buitenlandse licentie, zoals bijvoorbeeld die van Curaçao, Malta, Gibraltar of de Kahnawake Gaming Commission. Hierdoor is er, ondanks het ontbreken van een Nederlandse licentie, toch een grote laag betrouwbaarheid.

Kun je Cruks vermijden wanneer je een casino bezoekt?

Sommige spelers willen Cruks omzeilen, en veel casino’s in het buitenland, vooral die met licentie in Curacao, zien er geen graten in om Nederlandse spelers te aanvaarden. Dat wil zeggen dat het mogelijk is om zonder Cruks te spelen. Je zal wel moeten kiezen voor andere betaalmethodes dan je misschien gewend bent.

Voordelen van het spelen bij een casino zonder Cruks

Hoewel spelen in het buitenland misschien uitdagingen met zich meebrengt, bijvoorbeeld in het vinden van een geschikte betaaloptie, hebben casino’s zonder Cruks verschillende voordelen. Dit gaat dan om grotere bonussen, meer spellen, en meer anonimiteit.

Grotere bonussen

Casino's zonder Cruks kunnen vaak concurrerende bonussen en promoties aanbieden om spelers aan te trekken. Dit kan resulteren in grotere welkomstbonussen, stortingsbonussen en andere aanbiedingen die spelers meer waarde bieden voor hun geld.

Cashback bonus

Sommige casino's zonder Cruks bieden cashback-programma's aan waarbij spelers een deel van hun verliezen kunnen terugverdienen. Dit kan spelers helpen om hun verliezen te beperken en een extra stimulans bieden om door te blijven spelen. Deze vorm van bonus is niet beschikbaar op de Nederlandse markt.

Breder spelaanbod

Omdat casino's zonder Cruks niet gebonden zijn aan dezelfde regels en voorschriften als gereguleerde casino's, kunnen ze een breder scala aan spellen aanbieden. Dit kan onder meer zeldzame of minder bekende spellen bevatten die niet beschikbaar zijn bij gereguleerde aanbieders.

Meer stortingsopties

Buitenlandse casino's bieden vaan een breed scala aan stortingsopties biden, waaronder methoden die niet gebruikelijk zijn bij gereguleerde casino's. Dit kan het voor spelers gemakkelijker maken om geld op hun account te storten, vooral als ze geen gebruik willen maken van traditionele betaalmethoden.

Mogelijkheid om crypto te gebruiken

Sommige casino's zonder Cruks accepteren betalingen met cryptocurrency’s zoals Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash of Litecoin. Dit kan aantrekkelijk zijn voor spelers die de voorkeur geven aan anonimiteit en de voordelen van blockchaintechnologie willen benutten. Vaak zijn de bonussen bij cryptocasino's gigantisch.

Kun je toch verantwoord gokken bij een casino zonder Cruks?

Hoewel een casino niet bij het Cruks aangesloten is, bieden casino’s in het buitenland ook tools aan om gokverslaving te voorkomen. Ze hebben immers ook een licentie en elk land dat licenties verleent, verplicht hun casino’s ook te doen aan verantwoord gokken. We zien dat er in het buitenland gelijkaardige systemen bestaan zoals die in Nederland.

Sessielimieten: Spelers kunnen limieten instellen voor de duur van hun speelsessies. Dit helpt hen om hun speeltijd te beheren en te voorkomen dat ze te lang achter elkaar spelen. Stortingslimieten: Spelers kunnen limieten instellen voor het bedrag dat ze kunnen storten op hun spelaccount binnen een bepaalde periode. Dit helpt spelers om gokuitgaven onder controle te houden. Het kan spelers helpen voorkomen dat ze meer geld uitgeven dan ze zich kunnen veroorloven. Inzetlimieten: Veel casino’s laten spelers zelf instellen hoeveel ze dagelijks, wekelijks of maandelijks kunnen inzetten. Dit zorgt ervoor dat ze hun gokbudget niet overschrijden. Zelfuitsluiting: Spelers kunnen ook bij zonder Cruks casino’s ervoor kiezen om zichzelf vrijwillig uit te sluiten van deelname aan kansspelen voor een bepaalde periode. Dit kan variëren van enkele dagen tot maanden of zelfs permanent. Reality checks: Veel casino's implementeren pop-upmeldingen die spelers eraan herinneren hoe lang ze hebben gespeeld en hoeveel geld ze hebben uitgegeven. Dit helpt spelers om bewust te blijven van hun gokgedrag en om eventuele tekenen van problematisch gedrag tijdig te herkennen.

Hoe kun je storten in een online casino zonder Cruks?

Bij online casino's zonder Cruks zul je merken dat de betaalopties er wellicht wat anders uitzien dan bij Nederlandse goksites. Terwijl je in Nederland meestal enkel de optie hebt om met iDEAL te gokken, kun je bij buitenlandse goksites kiezen uit tal van opties, waaronder e-wallets, creditcards, instant banking-systemen, en zelfs cryptomunten. Enkele van de meest voorkomende betaalmethoden zijn:

VOLT: VOLT is een dienst voor instant transfers die spelers kunnen gebruiken om veilige en snelle stortingen te doen bij online casino's. Het werkt zoals iDEAL, en je hebt geen extra account nodig om het te gebruiken.

Trustly: Trustly is een populaire en veilige betaalmethode die wordt ondersteund door veel online casino's. Ook dit systeem werkt zoals iDEAL, het verschil is dat het een internationaal banksysteem is, dat overal in Europa werkt en niet enkel in Nederland (zoals iDEAL)

Creditcard: Spelers kunnen creditcards zoals Visa, Mastercard, of American Express gebruiken om geld te storten bij online casino's. Het proces is snel en gemakkelijk, maar spelers moeten er natuurlijk op letten niet in het rood te gaan om hun gokhobby te financieren.

PayPal: PayPal is een populaire e-wallet die wereldwijd wordt aanvaard. Je kunt eerst geld storten op de wallet, maar je kunt het ook rechtstreeks aan een bankrekening of betaalkaart koppelen.

Cryptovaluta: Sommige online casino's zonder Cruks accepteren betalingen in cryptocurrency zoals Bitcoin, Ethereum of Litecoin. Hierdoor kunnen spelers genieten van de anonimiteit en veiligheid die cryptocurrency biedt. Vaak zijn cryptobonussen veel groter dan die voor fiatstortingen.

Paysafecard en Astropay: Paysafecard is een prepaidkaart waarmee spelers contant geld kunnen omzetten in digitale tegoeden. De kaart kan vervolgens kunnen worden gebruikt om geld te storten bij online casino's. Astropay is een vergelijkbare betaalmethode die ook populair is bij casinospelers.

Skrill en Neteller: Hoewel Skrill en Neteller betaalopties bij uitstek zijn om te spelen bij buitenlandse casinosites, en internationaal breed worden aanvaard, zijn ze voor de meeste Nederlandse spelers geen optie. Skrill- en Neteller-accounts die in Nederland zijn ingeschreven kunnen op dit moment namelijk geen goktransfers verwerken.

Zijn er ook casino’s zonder Cruks met iDEAL?

iDEAL is inderdaad een betaalmethode die specifiek is ontwikkeld voor gebruik binnen Nederland en wordt meestal alleen aangeboden door casino's die zijn gereguleerd door de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA). Aangezien casino's zonder Cruks meestal opereren buiten het toezicht van de Nederlandse wetgeving, zullen ze waarschijnlijk geen iDEAL als betaalmethode aanbieden. Maar er zijn alternatieven, zoals VOLT, die op een identieke manier werken.

Hoe weet je of een casino zonder Cruks betrouwbaar is?

Zelfs al speel je in het buitenland, dan nog wil je er zeker van zijn dat de site waar je speelt betrouwbaar is. Je wil correct uitbetaald worden bij winst, en er zeker van zijn dat je op eerlijke spellen met correcte winkansen en RTP speelt. Hierbij moet je in eerste instantie letten op de licentie, maar er zijn andere factoren waar je rekening mee kunt houden.

Kijk of het casino een licentie heeft

Een geldige licentie van een erkende gokautoriteit is de belangrijkste indicator van een betrouwbaar casino. Een licentie geeft aan dat het casino voldoet aan strikte regels en voorschriften die zijn ontworpen om eerlijke spelpraktijken en consumentenbescherming te waarborgen. Het biedt ook een vorm van toezicht en mogelijkheden voor juridische stappen in geval van geschillen. We raden je dan ook aan steeds te kijken of een casino een licentie heeft van een gerenommeerde gokautoriteit.

Kijk naar het bonusaanbod

Hoewel aantrekkelijke bonussen en promoties spelers kunnen verleiden, moet je er soms mee opletten. Een bonus die te mooi is om waar te zijn is meestal een teken van een onbetrouwbaar casino. We raden onze spelers aan de bonusaanbiedingen van het casino zorgvuldig te bestuderen, inclusief de voorwaarden en inzetvereisten, voordat ze besluiten om te spelen.

Kijk of het casino bekende betaalmethoden accepteert

Het accepteren van bekende en vertrouwde betaalmethoden is een belangrijk aspect van de betrouwbaarheid. Spelers moeten controleren of het casino een breed scala aan veilige betaalopties biedt, zoals creditcards, e-wallets, bankoverschrijvingen en prepaidkaarten. Immers, internationale betaalproviders werken vaak enkel samen met betrouwbare bedrijven. Het aanbieden van diverse betaalmethoden wijst meestal op een solide financieel beleid in de verwerking van transacties.

Let op SSL-encryptie op de website

Nog een belangrijk aspect om te controleren is of de website van het casino is beveiligd met SSL-encryptie. SSL-encryptie zorgt voor een veilige en versleutelde verbinding tussen de browser van de speler en de website van het casino, waardoor de privacy en veiligheid van persoonlijke en financiële gegevens worden gewaarborgd. Je ziet de SSL-certificaat aan het slotpictogram die wordt weergegeven in de adresbalk van hun browser tijdens het gebruik van de website.

Lees onze reviews!

Het lezen van reviews van andere spelers en deskundigen kan waardevolle inzichten bieden in de reputatie en ervaringen met het casino. Spelers kunnen kijken naar feedback over zaken als klantenservice, uitbetalingssnelheid, spelvariatie en algemene betrouwbaarheid om een goed afgerond beeld te krijgen van het casino. We raden alle spelers aan om onze reviews te raadplegen. Op die manier kun je vergelijken en een goed geïnformeerde beslissing nemen.

Licenties voor zonder Cruks casino’s

Ook als een casino buiten het Cruks register opereert, is het nog steeds belangrijk dat het over een licentie beschikt van een gerenommeerd gokautoriteit. Dit staat garant voor transparantie, eerlijke spellen, correcte uitbetalingen, en bescherming van minderjarigen en probleemgokkers.

Malta Gaming Authority (MGA): De Malta Gaming Authority is een van de meest vooraanstaande kansspelautoriteiten ter wereld en staat bekend om zijn strenge regelgeving en toezicht op online gokbedrijven. Een licentie van de MGA duidt op naleving van strikte regels en voorschriften met betrekking tot eerlijke spelpraktijken, consumentenbescherming en anti-witwasmaatregelen.

Kahnawake Gaming Commission: Gevestigd in de Mohawk-gemeenschap van Kahnawake in Canada, is de Kahnawake Gaming Commission een gerespecteerde licentieverstrekker in de online gokindustrie. De commissie reguleert en verleent licenties aan online casino's en gokbedrijven die opereren vanuit het Mohawk-gebied, met een focus op integriteit, eerlijkheid en transparantie.

Gibraltar Gambling Commission: De Gambling Commission of Gibraltar is verantwoordelijk voor het reguleren en licentiëren van online gokactiviteiten die opereren vanuit Gibraltar, een Brits overzees gebied. De commissie streeft naar het handhaven van hoge normen voor eerlijke spelpraktijken, consumentenbescherming en financiële integriteit.

Estonian Tax and Customs Board: De Estse belasting- en douaneautoriteit is verantwoordelijk voor het reguleren en toezicht houden op gokactiviteiten in Estland. Een licentie van de Estse belasting- en douaneautoriteit duidt op naleving van de wetten en regelgevingen die zijn vastgesteld om een eerlijke en veilige spelomgeving te waarborgen.

Samenvatting

Een casino zonder Cruks heeft vaak veel te bieden dat je niet bij een Nederlands casino vindt. Ten eerste ontdek je er vaak een veel grotere welkomstbonus, dat vaak vele keren groter is dan want je in Nederland vindt. Nog een voordeel is het spelaanbod. Met duizenden gokkasten in plaats van enkele honderden, en spellen van tientallen spelontwerpers heb je meteen een veel grotere keuze.

Verder heb je iets meer anonimiteit doordat je er ook vaak met crypto’s kunt storten. Hoewel je er meestal niet met iDEAL kunt storten, werken betaalsystemen als VOLT of Trustly op net dezelfde manier, zodat je ook niet per se een creditcard nodig hebt.

Je moet er natuurlijk wel op letten dat je een casino kiest met een goede licentie, reputatie en betrouwbaarheid. Lees daarom altijd onze reviews en bekijk onze handige toplijsten, zodat je nooit bedrogen uitkomt!

Veel geluk en speel bewust!

Veelgestelde vragen

Hoe werkt Cruks?

Cruks, is een nationaal register in Nederland dat is opgezet om kansspelverslaving te helpen voorkomen en illegale gokpraktijken tegen te gaan. Personen kunnen zich er vrijwillig of verplicht laten registreren, waardoor ze worden uitgesloten van deelname aan kansspelen bij gereguleerde aanbieders in Nederland.

Kan een casino zonder Cruks betrouwbaar zijn?

Het is zeker mogelijk dat ook een casino zonder Cruks betrouwbaar is. De betrouwbaarheid van een online casino hangt af van verschillende factoren, waaronder licenties, reputatie, beveiliging, en klantenservice.

Hoe kan ik storten in een casino zonder Cruks?

In een casino zonder Cruks kunnen spelers meestal gebruik maken van een breed scala aan betaalmethoden, zoals creditcards, e-wallets, bankoverschrijvingen, prepaidkaarten en soms zelfs cryptocurrency. Een van de meest gebruikte opties is VOLT, dat ongeveer zoals iDEAL werkt.

Kan ik gokken zonder Cruks?

Ja, het is mogelijk om te gokken zonder Cruks bij casino's die niet zijn gereguleerd door de Nederlandse Kansspelautoriteit en dus niet deelnemen aan het Cruks register. Wel moet je dan extra letten op zaken als licenties en betrouwbaarheid

Hoe weet ik of een casino bij het Cruks aangesloten is?

Alle Nederlandse casino’s moeten het logo van de Kansspelautoriteit weergeven, en een .nl domein hebben. Als een casino dit niet heeft, is het een buitenlands casino, dat niet bij het Cruks is aangesloten.

