Private Distance And Online Learning Programs

|Rank - 2025
|INSTITUTION
|STATE
|1
|SYMBIOSIS CENTRE FOR DISTANCE LEARNING (SCDL) PUNE
|Maharashtra
|2
|AMITY UNIVERSITY ONLINE NOIDA
|Uttar Pradesh
|3
|NARSEE MONJEE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (NMIMS) GLOBAL ACCESS SCHOOL FOR CONTINUING EDUCATION MUMBAI
|Maharashtra
|4
|ICFAI UNIVERSITY TRIPURA
|Tripura
|5
|IMT CENTRE FOR DISTANCE LEARNING (IMT-CDL) GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|6
|INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY (IMT) GHAZIABAD
|Uttar Pradesh
|7
|MANIPAL UNIVERSITY ONLINE JAIPUR
|Rajasthan
|8
|LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY (LPU) JALANDHAR
|Punjab
|9
|MIT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION (MITSDE) PUNE
|Maharashtra
|10
|WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT (WESCHOOL) MUMBAI
|Maharashtra
dfgg