Global Responsible Tourism Summit and Festival 2026

WPL 2027 Player Auction: Check Full List Of Players Under The Hammer, Top Base Prices, And Team Purses

O
Outlook Sports Desk
Curated by: Abhishek Kumar Upadhyay
Updated on:
Published at:

WPL 2027 Player Auction: A total of 146 players will go under the hammer for the remaining 27 available slots. The auction pool comprises 119 Indian players, including 22 capped and 97 uncapped players, but there are only 20 slots left.

image Prefer on Google
WPL 2026 Final: DC vs RCB
Royal Challengers Bengaluru's players celebrate with the trophy after winning the Women's Premier League (WPL) 2026 final T20 cricket match against Delhi Capitals, at Baroda Cricket Association Stadium, Kotambi in Vadodara, Gujarat Photo: PTI/Kunal Patil
Summary of this article

  • The Women's Premier League on Monday announced the auction list

  • A total of 146 players will participate in the auction

  • England's Sophie Dunkley and Australia's Sophie Molineux have the highest base price among all registered players

The Women's Premier League on Monday announced the list of players who have registered for the auction set to take place in Kochi on October 28.

As per the PDF released on the WPL's official website, a total of 146 players will go under the hammer. However, the available slots are limited to 27, making the competition fierce.

Ranji Trophy, Round 2, Day 3 Live Updates

How Many Indian Players Will Participate In The Auction?

Out of the 146 players going under the hammer, 119 are Indians, while 27 are overseas players.

A total of 22 capped and 97 uncapped Indian players have registered for the auction. Among the overseas contingent, 14 are capped and 13 are uncapped.

Which Team Has the Largest Purse?

UP Warriorz will enter the auction with the largest available purse. They have ₹3.65 crore left in their kitty and seven slots to fill.

TeamNo. of PlayersNo. of Overseas PlayersTotal� money spent in Crs (Rs.)Salary cap available in Crs (Rs.)Available SlotsOverseas slots
Royal Challengers Bengaluru13413.851.1552
Mumbai Indians11514171
Delhi Capitals13513.91.151
Gujarat Giants15513.751.2531
UP Warriorz11411.353.6572

Check Full List Of Players Under the Hammer

ti2027 Set No.Player Name (Country)AgeSpecialismC/U/AReserve Price (Rs Lakh)
11Raghvi Bist (India)22BATTER / RHBCapped30
21Sophia Dunkley (England)28BATTER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinCapped50
31Tejal Hasabnis (India)29BATTER / RHB, RIGHT ARM Off SpinCapped30
41G. Kamalini (India)18BATTER / LHB, RIGHT ARM Off SpinCapped40
51Kiran Navgire (India)32BATTER / RHB, RIGHT ARM Off SpinCapped40
61Ayushi Soni (India)26BATTER / RHB, RIGHT ARM Off SpinCapped30
72Chamari Athapaththu (Sri Lanka)36ALL-ROUNDER / LHB, RIGHT ARM Off SpinCapped30
82Grace Harris (Australia)33ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off SpinCapped30
92Sophie Molineux (Australia)28ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Slow OrthodoxCapped50
102Orla Prendergast (Ireland)24ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumCapped30
112Sneh Rana (India)32ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off SpinCapped30
123Taniyaa Bhatia (India)29WICKETKEEPER / RHBCapped30
133Uma Chetry (India)24WICKETKEEPER / RHB, RIGHT ARM Off SpinCapped30
143Nuzhat Parween (India)30WICKETKEEPER / RHBCapped30
153Sushma Verma (India)34WICKETKEEPER / RHBCapped30
164Mithali Ayodya (Sri Lanka)19BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumCapped30
174Rosemary Mair (New Zealand)28BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumCapped30
184Titas Sadhu (India)22BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumCapped30
194Saima Thakor (India)30BOWLER / RHB, RIGHT ARM FastCapped30
204Tayla Vlaeminck (Australia)28BOWLER / RHB, RIGHT ARM FastCapped30
215Saika Ishaque (India)31BOWLER / LHB, LEFT ARM Slow OrthodoxCapped30
225Priya Mishra (India)22BOWLER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinCapped30
235Nonkululeko Mlaba (South Africa)26BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxCapped30
245Asha Sobhana (India)35BOWLER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinCapped30
256Vrinda Dinesh (India)25BATTER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
266Humairaa Kaazi (India)33BATTER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
276Disha Kasat (India)29BATTER / RHBUncapped10
286Gautami Naik (India)28BATTER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
296Shweta Sehrawat (India)22BATTER / RHBUncapped10
306Purvaja Verlekar (India)25BATTER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
317Sujata Dev (India)22ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM MediumUncapped10
327Tess Flintoff (Australia)23ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM MediumUncapped10
337Poonam Khemnar (India)32ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
347Anandita Kishor (India)20ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
357Charli Knott (Australia)24ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
367Pragati Singh (India)23ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM MediumUncapped10
378Bhavika Ahire (India)19WICKETKEEPER / LHBUncapped10
388Sarah Bryce (Scotland)26WICKETKEEPER / RHBAssociate10
398Latika Inamdar (India)27WICKETKEEPER / LHBUncapped10
408Shivani Singh (India)26WICKETKEEPER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
419Rima Ekka (India)28BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
429Shraddha Pokharkar (India)30BOWLER / RHB, LEFT ARM MediumUncapped10
439Yashasri S (India)23BOWLER / RHB, RIGHT ARM FastUncapped20
449Shabnam Shakil (India)19BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
459Eddla Srujana (India)21BOWLER / RHB, RIGHT ARM FastUncapped10
4610Samantha Bates (Australia)34BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
4710Bharti Rawal (India)23BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
4810Shanu Sen (India)23BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
4910Parunika Sisodia (India)21BOWLER / LHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
5010Sonam Yadav (India)19BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
5111Annerie Dercksen (South Africa)25ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM FastCapped30
5211Heather Graham (Australia)30ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM MediumCapped40
5311Jess Jonassen (Australia)34ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Slow OrthodoxCapped40
5411Kayla Reyneke (South Africa)21ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off SpinCapped30
5511Chloe Tryon (South Africa)32ALL-ROUNDER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxCapped30
5612Preeti Bose (India)34BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxCapped30
5712Shuchi Upadhyay (India)22BOWLER / LHB, LEFT ARM Slow OrthodoxCapped30
5812Devika Vaidya (India)29BOWLER / LHB, RIGHT ARM Leg SpinCapped30
5913Saanika Chalke (India)20BATTER / LHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
6013Pranavi Chandra (India)24BATTER / RHBUncapped10
6113Ira Jadhav (India)16BATTER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
6213Shraddha Nabira (India)18BATTER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
6313Tanisha Ohlan (India)20BATTER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped20
6413Varnika Singh (India)23BATTER / LHBUncapped10
6514Maitlan Brown (Australia)29ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM FastUncapped10
6614Kathryn Bryce (Scotland)29ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM MediumAssociate10
6714Darcey Carter (Scotland)21ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off SpinAssociate10
6814Uma Kashvi (India)15ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
6914Amandeep Kaur (India)23ALL-ROUNDER / RHB, LEFT ARM Slow UnorthodoxUncapped10
7014Joshitha V J (India)20ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
7115Khushi Bhatia (India)24WICKETKEEPER / RHBUncapped10
7215Riya Chaudhari (India)25WICKETKEEPER / RHBUncapped10
7315Babette De Leede (Netherlands)27WICKETKEEPER / RHBAssociate10
7415Pragya Rawat (India)24WICKETKEEPER / RHBUncapped10
7516Anshu Apurva (India)30BOWLER / RHB, RIGHT ARM FastUncapped10
7616Yashasvi Katta (India)22BOWLER / LHB, LEFT ARM FastUncapped20
7716Nandhana Sridharan (India)17BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
7816Jyoti Thakur (India)28BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
7916Gargi Wankar (India)28BOWLER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
8017Apeksha Anand (India)18BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
8117Nikita Chauhan (India)24BOWLER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
8217Kirstie Gordon (Scotland)29BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxAssociate10
8317Shreya Shrivas (India)17BOWLER / LHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
8417Poonam Soni (India)27BOWLER / LHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
8518Simran Bahadur (India)27ALL-ROUNDER / LHB, RIGHT ARM Fast MediumCapped30
8618Mona Meshram (India)35ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off SpinCapped30
8718Anjali Sarvani (India)29ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Fast MediumCapped30
8818Meghna Singh (India)32ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumCapped30
8919Monika Devi (India)30BATTER / RHBUncapped10
9019Divya Ganesh (India)27BATTER / RHBUncapped10
9119Bhavana Goplani (India)28BATTER / RHBUncapped10
9219Harsimran Kaur (India)19BATTER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
9319Avesha Shaikh (India)24BATTER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
9419Inchara Umesh (India)17BATTER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
9520Nazma Khan (India)30ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
9620Vidhi Parmar (India)17ALL-ROUNDER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
9720Deeksha Sharma (India)22ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM MediumUncapped10
9820Shivi Sharma (India)21ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
9920Kanishka Thakur (India)23ALL-ROUNDER / LHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
10020Gongadi Trisha (India)21ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
10121Sandhya Chhetri (India)24BOWLER / LHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
10221Ramyashri KN (India)24BOWLER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
10321Chandni Sharma (India)20BOWLER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
10421Sumiti Soni (India)19BOWLER / LHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
10522Akshita Bhagat (India)20ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
10622Esha Oza (UAE)28ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off SpinAssociate10
10722Maddie Penna (Australia)26ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
10822Aayushi Shukla (India)19ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
10922Anaadi Tagde (India)18ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
11022Triveni Vashistha (India)19ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped20
11123Manali Dakshini (India)29ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
11223Roshini Kiran (India)22ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
11323Palnati Rishika Krishnan (India)16ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
11423Henrietta Pereira (India)24ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
11523Tanisha Singh (India)23ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
11623Sonal Thakur (India)24ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
11724Keerthana Balakrishnan (India)26ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
11824Kira Chathli (England)27ALL-ROUNDER / RHBUncapped10
11924Salonee Dangore (India)28ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
12024Arya Gohane (India)26ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
12124Milly Illingworth (Australia)21ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM FastUncapped10
12224Nalla Reddy (India)22ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM FastUncapped10
12325Suman Meena (India)26ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM FastUncapped10
12425Sonia Mendhiya (India)22ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10
12525Anshu Nagar (India)15ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM FastUncapped10
12625Dnyaneshwari Patil (India)19ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
12725Sahana Pawar (India)30ALL-ROUNDER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
12825Karri Poojitha (India)23ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
12926Kaku Barman (India)18ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
13026Bidisha Dey (India)20ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
13126Shishira Gowda (India)25ALL-ROUNDER / LHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
13226Dimple Kanwar (India)20ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
13326Sonali Singh (India)23ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM MediumUncapped10
13426Mithila Vinod (India)21ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
13527Fatima Jaffer (India)24ALL-ROUNDER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
13627Karnika Karthick (India)16ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM MediumUncapped10
13727Ishita Khale (India)22ALL-ROUNDER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
13827Pragya Rawat (India)26ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Fast MediumUncapped10
13927Neetu Singh (India)27ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
14027Soumya Singh (India)26ALL-ROUNDER / RHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
14128Jazmine Gill (India)17ALL-ROUNDER / LHB, LEFT ARM Slow OrthodoxUncapped10
14228Bharati Singh (India)17ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Leg SpinUncapped10
14328Kalpana Singh (India)19ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
14428Palak Singh (India)16ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM FastUncapped10
14528Rekha Singh (India)23ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Fast MediumUncapped10
14628Nisha Verma (India)18ALL-ROUNDER / RHB, RIGHT ARM Off SpinUncapped10

England's Sophie Dunkley and Australia's Sophie Molineux have set their base price at ₹50 lakh, the highest among all registered players. Meanwhile, G. Kamalini and Kiran Navgire headline the ₹40 lakh bracket.

Related Content
Royal Challengers Bengaluru's players celebrate with the trophy after winning the Women's Premier League (WPL) 2026 final T20 cricket match against Delhi Capitals, at Baroda Cricket Association Stadium, Kotambi in Vadodara, Gujarat - Photo: PTI/Kunal Patil
WPL 2026 Auction: Deepti Sharma, Shikha Pandey Among Top 10 Most Expensive Buys - Photo: X/Women's Premier League

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the IPL 2026 News updates, IPL Schedule, IPL teams Squad, IPL 2026 points table, and Stats - most runs (orange cap) & highest wickets (purple cap) holders of IPL 2026.

Tags

  • image
  • image
  • image

RELATED STORIES

Watch

Photos

×

Latest Sports News

Trending Stories

Latest Stories