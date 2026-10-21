India Medal Tally At Asian Para Games 2026: Gold, Silver, Bronze & Full List

India reached 35 medals (nine gold, 11 silver, 15 bronze) and stayed sixth. The five golds came from Deepthi Jeevanji, Pranav Soorma, Devender Kumar, Simran Sharma and Nishad Kumar. Devender won with a throw of 49.71m, with Rakesh taking silver. Para table tennis delivered a run of bronzes, including Bhavina Patel in the women’s Class 4-5 singles. In the pool, Himanshu Nandal took bronze in the men’s 400m freestyle S11 and Niranjan Mukundan in the 200m individual medley SM7