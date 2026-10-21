India Medal Tally At Asian Para Games 2026: Gold, Silver, Bronze & Full List

India launched their campaign with 4 Gold medals, highlighted by Mona Agarwal’s shooting triumph and Sheetal Devi’s world-record-equalling archery effort
A strong 24-medal surge featuring 5 track-and-field Golds elevated India's tally, supported by multiple Para Table Tennis and swimming bronze
India added a record 27 medals (5 Gold) on October 21 to leap into 5th place overall, tied with Thailand heading into the final days
India ended Day 3 of the Asian Para Games in Aichi-Nagoya on 21 October with 62 medals (14 gold, 22 silver and 26 bronze), good for fifth place in the standings. They are level with sixth-placed Thailand on 62 medals, while China lead with 107 golds. The Games run until 24 October, so India have days left to build on the total
Day 3, Wednesday 21 October
India’s best day so far. Simran Sharma won the women’s 100m T12 in 12.02 seconds, and Dilip Gavit Mahadu won the men’s 100m T47. Sachin Khilari (F46 shot put), Ayush Verma (F53 shot put) and Praveen Kumar (T64 high jump) took the other golds. Sheetal Devi and Payal Nag added archery silver after a 141-150 loss in the compound doubles final. Swimming and powerlifting also brought medals.
Day 2, Tuesday 20 October
India reached 35 medals (nine gold, 11 silver, 15 bronze) and stayed sixth. The five golds came from Deepthi Jeevanji, Pranav Soorma, Devender Kumar, Simran Sharma and Nishad Kumar. Devender won with a throw of 49.71m, with Rakesh taking silver. Para table tennis delivered a run of bronzes, including Bhavina Patel in the women’s Class 4-5 singles. In the pool, Himanshu Nandal took bronze in the men’s 400m freestyle S11 and Niranjan Mukundan in the 200m individual medley SM7
Day 1, Monday 19 October
India won 11 medals, four gold, five silver and two bronze, across shooting, para-athletics, judo and swimming, and ended the day fourth. Shooter Mona Agarwal and long jumper Nishad Kumar led the gold rush. Soumya won the women’s 1500m T12/T13 and Rinku the men’s F46 javelin, while Avani Lekhara took silver in the 10m air rifle standing SH1 and Kapil Parmar bronze in judo. Sheetal Devi also equalled the world record in the women’s compound qualification round.
Para Asian Games 2026: Medal Winners For India
Gold Medallists (14)
Para Athletics
Simran Sharma – Women’s 100m T12 (12.02s)
Dilip Gavit Mahadu – Men’s 100m T47
Sachin Khilari – Men’s Shot Put F46
Ayush Verma – Men’s Shot Put F53
Praveen Kumar – Men’s High Jump T64
Soumya – Women’s 1500m T12/T13
Pranav Soorma – Men’s Discus Throw F51/F52/F53
Devender Kumar – Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64
Deepthi Jeevanji – Women’s Track Event (Day 2)
Simran Sharma – Women’s Track Event (Day 2)
Nishad Kumar – Men’s High Jump T47
Nishad Kumar – Men’s Long Jump (Day 1)
Para Shooting
Mona Agarwal – Women’s 10m Air Rifle Standing SH1
Note: Additional multi-sport Gold details scheduled for end-of-day official confirmation.
Silver Medallists (22)
Para Athletics
Sharath Makanahalli – Men’s 1500m T12/T13 (Upgraded from Bronze following disqualification)
Preeti Pal – Women’s 100m T35
Akira Banothu – Men’s 400m T35/T38
Manjeet – Men’s Javelin Throw F12/F13
Bhagyashri Jadhav – Women’s Shot Put F34
Mohammed Yasser – Men’s Shot Put F46
Banti – Men’s High Jump T64
Mohammed Basil – Men’s 100m T47
Radha Venkatesh – Women’s 1500m T12/T13
Pradeep Kumar – Men’s Javelin Throw F53/F54
Ram Ratan Singh – Men’s Discus Throw F51/F52/F53
Rakesh – Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64
Para Archery
Sheetal Devi & Payal Nag – Women’s Compound Doubles
Para Swimming
Ravi Karthik Budigina – Men’s 100m Backstroke S13
Para Powerlifting
Kasthuri Rajamani – Women’s 67kg
Para Shooting
Avani Lekhara – Women’s 10m Air Rifle Standing SH1
Manish Narwal – Men’s 10m Air Pistol SH1
Bronze Medallists (26)
Para Athletics
Haney – Men’s Discus Throw F37 (57.04m PB)
Karamjyoti Dalal – Women’s Discus Throw F55 (21.60m PB)
Shailesh Kumar – Men’s Long Jump T42/T61/T63
Parveen – Men’s Shot Put F46
Anubhav Choudhary – Men’s 100m T35
Rakeshbhai Bhatt – Men’s 100m T37
Pranav Desai – Men’s 100m T64
Sukhchain – Men’s Javelin Throw F55
Ravi Rongali – Men’s Shot Put F40
Ayush Verma – Men’s Javelin Throw F53/F54
Pardeep Kumar – Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64
Hokato Hotozhe Sema – Men’s Shot Put F56/F57
Para Swimming
Himanshu Nandal – Men’s 100m Breaststroke SB11
Himanshu Nandal – Men’s 400m Freestyle S11
Rohit Kumar – Men’s 100m Breaststroke SB4
Niranjan Mukundan – Men’s 200m Individual Medley SM7
Para Table Tennis
Bhavina Patel – Women’s Singles Class 4-5
Para Judo
Kapil Parmar – Men’s J1 -70kg
Kokila – Women’s J2 -52kg
Para Shooting
Shrishti Arora – Women’s 10m Air Pistol SH1
Para Asian Games 2026 Medal Tally: Check India's Position
India have slipped from fourth after Day 1 to sixth after Day 2 and back up to fifth. The medal count has been climbing each day, with 11, then 24, then 27. Athletics has driven most of it: by the end of Day 3, para athletics accounted for 42 of the 62 medals.