India Medal Tally At Asian Para Games 2026: Gold, Silver, Bronze & Full List

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Outlook Sports Desk
Curated by: Soubhagya Chatterjee
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India’s steady progression across the opening three days culminated in a stellar 27-medal haul on Day 3, elevating their cumulative tally to 62 medals (14 Gold, 22 Silver, 26 Bronze)

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India added a record 27 medals (5 Gold) on October 21 to leap into 5th place overall. File Photo
Summary of this article

  • India launched their campaign with 4 Gold medals, highlighted by Mona Agarwal’s shooting triumph and Sheetal Devi’s world-record-equalling archery effort

  • A strong 24-medal surge featuring 5 track-and-field Golds elevated India's tally, supported by multiple Para Table Tennis and swimming bronze

  • India added a record 27 medals (5 Gold) on October 21 to leap into 5th place overall, tied with Thailand heading into the final days

India ended Day 3 of the Asian Para Games in Aichi-Nagoya on 21 October with 62 medals (14 gold, 22 silver and 26 bronze), good for fifth place in the standings. They are level with sixth-placed Thailand on 62 medals, while China lead with 107 golds. The Games run until 24 October, so India have days left to build on the total

Day 3, Wednesday 21 October

India’s best day so far. Simran Sharma won the women’s 100m T12 in 12.02 seconds, and Dilip Gavit Mahadu won the men’s 100m T47. Sachin Khilari (F46 shot put), Ayush Verma (F53 shot put) and Praveen Kumar (T64 high jump) took the other golds. Sheetal Devi and Payal Nag added archery silver after a 141-150 loss in the compound doubles final. Swimming and powerlifting also brought medals.

Day 2, Tuesday 20 October

India reached 35 medals (nine gold, 11 silver, 15 bronze) and stayed sixth. The five golds came from Deepthi Jeevanji, Pranav Soorma, Devender Kumar, Simran Sharma and Nishad Kumar. Devender won with a throw of 49.71m, with Rakesh taking silver. Para table tennis delivered a run of bronzes, including Bhavina Patel in the women’s Class 4-5 singles. In the pool, Himanshu Nandal took bronze in the men’s 400m freestyle S11 and Niranjan Mukundan in the 200m individual medley SM7

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Day 1, Monday 19 October

India won 11 medals, four gold, five silver and two bronze, across shooting, para-athletics, judo and swimming, and ended the day fourth. Shooter Mona Agarwal and long jumper Nishad Kumar led the gold rush. Soumya won the women’s 1500m T12/T13 and Rinku the men’s F46 javelin, while Avani Lekhara took silver in the 10m air rifle standing SH1 and Kapil Parmar bronze in judo. Sheetal Devi also equalled the world record in the women’s compound qualification round.

Para Asian Games 2026: Medal Winners For India

Gold Medallists (14)

Para Athletics

  1. Simran Sharma – Women’s 100m T12 (12.02s)

  2. Dilip Gavit Mahadu – Men’s 100m T47

  3. Sachin Khilari – Men’s Shot Put F46

  4. Ayush Verma – Men’s Shot Put F53

  5. Praveen Kumar – Men’s High Jump T64

  6. Soumya – Women’s 1500m T12/T13

  7. Pranav Soorma – Men’s Discus Throw F51/F52/F53

  8. Devender Kumar – Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64

  9. Deepthi Jeevanji – Women’s Track Event (Day 2)

  10. Simran Sharma – Women’s Track Event (Day 2)

  11. Nishad Kumar – Men’s High Jump T47

  12. Nishad Kumar – Men’s Long Jump (Day 1)

Para Shooting

  1. Mona Agarwal – Women’s 10m Air Rifle Standing SH1

Note: Additional multi-sport Gold details scheduled for end-of-day official confirmation.

Silver Medallists (22)

Para Athletics

  1. Sharath Makanahalli – Men’s 1500m T12/T13 (Upgraded from Bronze following disqualification)

  2. Preeti Pal – Women’s 100m T35

  3. Akira Banothu – Men’s 400m T35/T38

  4. Manjeet – Men’s Javelin Throw F12/F13

  5. Bhagyashri Jadhav – Women’s Shot Put F34

  6. Mohammed Yasser – Men’s Shot Put F46

  7. Banti – Men’s High Jump T64

  8. Mohammed Basil – Men’s 100m T47

  9. Radha Venkatesh – Women’s 1500m T12/T13

  10. Pradeep Kumar – Men’s Javelin Throw F53/F54

  11. Ram Ratan Singh – Men’s Discus Throw F51/F52/F53

  12. Rakesh – Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64

Para Archery

  1. Sheetal Devi & Payal Nag – Women’s Compound Doubles

Para Swimming

  1. Ravi Karthik Budigina – Men’s 100m Backstroke S13

Para Powerlifting

  1. Kasthuri Rajamani – Women’s 67kg

Para Shooting

  1. Avani Lekhara – Women’s 10m Air Rifle Standing SH1

  2. Manish Narwal – Men’s 10m Air Pistol SH1

Bronze Medallists (26)

Para Athletics

  1. Haney – Men’s Discus Throw F37 (57.04m PB)

  2. Karamjyoti Dalal – Women’s Discus Throw F55 (21.60m PB)

  3. Shailesh Kumar – Men’s Long Jump T42/T61/T63

  4. Parveen – Men’s Shot Put F46

  5. Anubhav Choudhary – Men’s 100m T35

  6. Rakeshbhai Bhatt – Men’s 100m T37

  7. Pranav Desai – Men’s 100m T64

  8. Sukhchain – Men’s Javelin Throw F55

  9. Ravi Rongali – Men’s Shot Put F40

  10. Ayush Verma – Men’s Javelin Throw F53/F54

  11. Pardeep Kumar – Men’s Discus Throw F43/F44/F62/F64

  12. Hokato Hotozhe Sema – Men’s Shot Put F56/F57

Para Swimming

  1. Himanshu Nandal – Men’s 100m Breaststroke SB11

  2. Himanshu Nandal – Men’s 400m Freestyle S11

  3. Rohit Kumar – Men’s 100m Breaststroke SB4

  4. Niranjan Mukundan – Men’s 200m Individual Medley SM7

Para Table Tennis

  1. Bhavina Patel – Women’s Singles Class 4-5

Para Judo

  1. Kapil Parmar – Men’s J1 -70kg

  2. Kokila – Women’s J2 -52kg

Para Shooting

  1. Shrishti Arora – Women’s 10m Air Pistol SH1

Para Asian Games 2026 Medal Tally: Check India's Position

India's Medal Tally In Para Asian Games 2026 Photo: www.asianparagames-2026.org
India's Medal Tally In Para Asian Games 2026 Photo: www.asianparagames-2026.org

India have slipped from fourth after Day 1 to sixth after Day 2 and back up to fifth. The medal count has been climbing each day, with 11, then 24, then 27. Athletics has driven most of it: by the end of Day 3, para athletics accounted for 42 of the 62 medals.

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