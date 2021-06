Euro 2020, Round of 16: Who Plays Whom? UEFA European Championship's Full Schedule, Timings, Full Squads

The second-half subs saved Germany's day in the European Championship’s and with this the group stages of the much-delayed event came to an end. Sixteen teams made it to the next round. (More Football News)

Leon Goretzka scored in the 84th minute to give Germany a 2-2 draw against Hungary and keep them in the tournament.

The group stages which started on June 11 were played across 11 cities in Europe under the cloud of COVID-19 without any major disruption.

The teams which have been eliminated from the Euro are: Turkey, Russia, Finland, North Macedonia, Scotland, Poland, Slovakia and Hungary.

While Italy, Wales, Belgium, Denmark, Netherlands, Austria, England, Croatia, Sweden, Spain, France and Germany were the top two teams in their respective groups, Switzerland, Ukraine, Czech Republic and Portugal qualified as the best of four third-placed teams.

England and Germany will highlight the round of 16 clash on June 29. The two nations will come face to face at Wembley.

Star players involved in Round of 16:

Fans can look forward to seeing biggest names from across the 16 countries.

Players like Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Harry Kane, Paul Pogba, Luka Modric, Bruno Fernandes, Kevin Du Bruyne, Romelu Lukaku, Ciro Immobile, Federico Chiesa, Memphis Depay and Georginio Wijnaldum will be on the field.

Venues

The round of 16 matches will be played in Amsterdam, London, Budapest, Seville, Copenhagen, Bucharest and Glasgow.

St Petersburg will host the first quarterfinals, while Munich and Baku will host 2nd and 3rd quarterfinals. The fourth quarterfinal will be played in Rome. Semifinals onwards the event will be hosted in London.



How to watch:

TV Channels: SONY TEN 2, SONY TEN 3 (Hindi), SONY SIX, SONY TEN 4 and their respective HD channels.

Live Stream: SonyLiv

For global telecast details, click HERE.



Full Schedule: Round of 16

June 26:

Wales vs Denmark (9:30 PM IST, Amsterdam)

June 27:

Italy vs Austria (12:30 AM IST, London)

Netherlands vs Czech Republic (9:30 PM IST, Budapest)

June 28:

Belgium vs Portugal (12:30 AM IST, Seville)

Croatia vs Spain (9:30 PM IST, Copenhagen)

June 29:

France vs Switzerland (12:30 AM IST, Bucharest)

England vs Germany (9:30 PM IST, London)

June 30:

Sweden vs Ukraine (12:30 AM IST, Glasgow)

Quarterfinals draw

July 2:

QF1: Winner 6 vs Winner 5 (9:30 PM IST, St Petersburg)

July 3:

QF2: Winner 4 vs Winner 2 (12:30 AM IST, Munich)

QF3: Winner 3 vs Winner 1 (9:30 PM IST, Baku)

July 4:

QF4: Winner 8 vs Winner 7 (12:30 AM IST, Rome)

Semifinals draw

July 7:

SF1: Winner QF2 vs Winner QF1 (12:30 AM IST, London)

July 8:

SF2: Winner QF4 vs Winner QF3 (12:30 AM IST, London)

July 12:

FINAL: Winner of SF1 vs Winner of SF 2 (12:30 AM IST, London)

FULL SQUADS:

Italy

Goalkeepers: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Defenders: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Tolói (Atalanta); Midfielders: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris); Forwards: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

Manager: Roberto Mancini

Switzerland

Goalkeepers: Yvon Mvogo (PSV), Jonas Omlin (Montpellier), Yann Sommer (Monchengladbach); Defenders: Manuel Akanji (Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Eray Comert (Basel), Nico Elvedi (Monchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (Zurich), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle United), Silvan Widmer (Basel); Midfielders: Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mainz), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Frankfurt), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Monchengladbach), Steven Zuber (Frankfurt); Forwards: Breel Embolo (Monchengladbach), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Haris Seferovic (Benfica)

Manager: Vladimir Petkovic

Wales

Goalkeepers: Adam Davies (Stoke City), Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City); Defenders: Ethan Ampadu (Chelsea), Ben Cabango (Swansea City), Ben Davies (Tottenham), Chris Gunter (Charlton Athletic), Tom Lockyer (Luton Town), Chris Mepham (Bournemouth), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Connor Roberts (Swansea City), Joe Rodon (Tottenham), Neco Williams (Liverpool); Midfielders: Joe Allen (Stoke City), David Brooks (Bournemouth), Rubin Colwill (Cardiff City), Daniel James (Manchester United), Dylan Levitt (Manchester United), Joe Morrell (Luton Town), Aaron Ramsey (Juventus), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool); Forwards: Gareth Bale (Real Madrid), Kieffer Moore (Cardiff City), Tyler Roberts (Leeds United)

Manager: Robert Page

Belgium

Goalkeepers: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Selz (RC Strasbourg); Defenders: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Jason Denayer (Olympique Lyonnais), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (SL Benfica); Midfielders: Timothy Castagne (Leicester City), Nacer Chadli (Basaksehir FK), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolves), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Dennis Praet (Leicester City), Youri Tielemans (Leicester City), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Dortmund); Forwards: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Stade Rennais), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter Milan), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton)

Manager: Roberto Martinez

Denmark

Goalkeeper: Kasper Schmeichel (Leicester City), Jonas Lossl (FC Midtjylland), Frederik Ronnow (FC Schalke 04); Defenders: Jens Stryger Larsen (Udinese), Simon Kjaer (AC Milan), Andreas Christensen (Chelsea), Joachim Andersen (Fulham), Daniel Wass (Valencia), Joakim Maehle (Atalanta), Jannik Vestergaard (Southampton), Nicolai Boilesen (FC Copenhagen), Zanka (FC Copenhagen); Midfielder: Mathias Jensen (Brentford), Christian Nogaard (Brentford), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Borussia Dortmund), Anders Christiansen (Malmo FF), Christian Eriksen (Inter Milan), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Robert Skov (TSG Hoffenheim); Forwards: Martin Braithwaite (Barcelona), Andreas Cornelius (Parma), Andreas Skov Olsen (Bologna), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Kasper Dolberg (OGC Nice), Jonas Wind (FC Copenhagen)

Manager: Kasper Hjulmand

Austria

Goalkeepers: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK); Defenders: David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragovic (Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen), Martin Hinteregger (Frankfurt), Stefan Lainer (Monchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Posch (Hoffenheim), Andreas Ulmer (Salzburg); Midfielders: Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Frankfurt), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Inter Milan), Karim Onisiwo (Mainz), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Luzern), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schopf (Schalke), Christopher Trimmel (Union Berlin); Forwards: Marko Arnautovic (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart)

Manager: Franco Foda

Netherlands

Goalkeepers: Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich), Maarten Stekelenburg (Ajax); Defenders: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter Milan), Denzel Dumfries (PSV), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joel Veltman (Brighton), Owen Wijndal (AZ); Midfielders: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Quincy Promes (Spartak Moskva), Jurrien Timber (Ajax), Donny van de Beek (Manchester United), Georginio Wijnaldum (Liverpool); Forwards: Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Sevilla), Memphis Depay (Lyon), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Wout Weghorst (Wolfsburg)

Manager: Frank de Boer

Ukraine

Goalkeepers: Georgiy Bushchan (Dynamo Kyiv), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk); Defenders: Oleksandr Karavaev (Dynamo Kyiv), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kyiv), Denys Popov (Dynamo Kyiv), Eduard Sobol (Club Brugge), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kyiv), Illia Zabarnyi (Dynamo Kyiv), Oleksandr Zinchenko (Manchester City); Midfielders: Roman Bezus (Gent), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Marlos (Shakhtar Donetsk), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kyiv), Viktor Tsygankov (Dynamo Kyiv); Forwards: Artem Besedin (Dynamo Kyiv), Artem Dovbyk (Dnipro-1), Roman Yaremchuk (Gent), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov (Ferencvaros)

Manager: Andriy Shevchenko

Croatia

Goalkeepers: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton Town); Defenders: Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Borna Barisic (Rangers), Duje Caleta-Car (Marseille), Dejan Lovren (Zenit St. Petersburg), Josip Juranovic (Legia Warszawa), Domagoj Vida (Besiktas), Josko Gvardiol (Leipzig), Domagoj Bradaric (Lille), Mile Skoric (Osijek); Midfielders: Mateo Kovacic (Chelsea), Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Milan Badelj (Genoa), Nikola Vlasic (CSKA Moscow), Mario Pasalic (Atalanta), Ivan Perisic (Inter Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb); Forward: Ante Rebic (AC Milan), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramaric (Hoffenheim)

England

Goalkeepers: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom); Defenders: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Reece James (Chelsea); Midfielders: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea); Forwards: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa)

Czech Republic

Goalkeepers: Tomas Vaclik (Sevilla), Jiri Pavlenka (Werder remen), Ales Mandous (Sigma Olomouc); Defenders: Vladimir Coufal (West Ham), Pavel Kaderabek (Hoffenheim), Ondrej Celustka (Sparta Praha), Tomas Kalas (Bristol City), David Zima (Slavia Praha), Jan Boril (Slavia Praha), Ales Mateju (Brescia), Jakub Brabec (Viktoria Plzen); Midfielders: Lukas Masopust (Slavia Praha), Vladimir Darida (Hertha Berlin), Tomas Soucek (West Ham), Antonin Barak (Hellas Verona), Alex Kral (Spartak Moscow), Tomas Holes (Slavia Praha), Petr Sevcik (Slavia Praha), Jakub Jankto (Sampdoria), Adam Hlozek (Sparta Praha), Jakub Pesek (Slovan Liberec); Forwards: Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Michael Krmencik (PAOK), Matej Vydra (Burnley), Tomas Pekhart (Legia Warszawa)

Manager: Jaroslav Silhavy

Spain

Goalkeepers: David de Gea (Manchester United), Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion); Defenders: Jose Gaya (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), Cesar Azpilicueta (Chelsea); Midfielders: Thiago Alcantara (Liverpool), Sergio Busquets (Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Dani Olmo (Leipzig), Rodri (Manchester City), Fabian Ruiz (Napoli), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traore (Wolves); Forwards: Alvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelona)

Manager: Luis Enrique

Sweden

Goalkeepers: Karl-Johan Johnsson (Kobenhavn), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirligi), Robin Olsen (Everton); Defenders: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Pierre Bengtsson (Vejle), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Andreas Granqvist (Helsingborg), Filip Helander (Rangers), Pontus Jansson (Brentford), Emil Krafth (Newcastle United), Victor Lindelof (Manchester United), Mikael Lustig (AIK Fotboll); Midfielders: Jens-Lys Cajuste (Midtjylland), Viktor Claesson (Krasnodar), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (Leipzig), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK Fotboll), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Robin Quaison (Mainz), Ken Sema (Watford), Mattias Svanberg (Bologna), Gustav Svensson (Guangzhou); Forwards: Marcus Berg (Krasnodar), Alexander Isak (Real Sociedad), Jordan Larsson (Spartak Moskva).

Manager: Janne Andersson

France

Goalkeepers: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (Lille); Defenders: Benjamin Pavard (Bayern Munich), Leo Dubois (Lyon), Raphael Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton), Clement Lenglet (Barcelona), Kurt Zouma (Chelsea); Midfielders: N’golo Kante (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain), Corentin Tolisso (Bayern Munich), Moussa Sissoko (Tottenham); Forwards: Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach), Kingsley Coman (Bayern Munich), Wissam Ben Yedder (Monaco), Antoine Griezmann (Barcelona), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Ousmane Dembele (Barcelona)

Manager: Didier Claude Deschamps

Germany

Goalkeepers: Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern Munich), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt); Defenders: Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Christian Gunter (Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Sule (Bayern Munich); Midfielders: Emre Can (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern Munich), Leon Goretzka (Bayern Munich), Ilkay Gundogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid); Forwards: Thomas Muller (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Florian Neuhaus (Borussia Monchengladbach), Leroy Sane (Bayern Munich), Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea)

Manager: Joachim Low

Portugal

Goalkeepers: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patricio (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Granada); Defenders: Joao Cancelo (Manchester City), Nelson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Jose Fonte (Lille), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund); Midfielders: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Joao Palhinha (Sporting), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Renato Sanches (Lille), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis); Forwards: Pedro Goncalves (Sporting), Andre Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Goncalo Guedes (Valencia), Joao Felix (Atletico Madrid), Rafa Silva (Benfica)

Manager: Fernando Santos

For global telecast details, click HERE.

