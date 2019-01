India's 4-1 victory over Thailand in their opening match of the AFC Asian Cup 2019 was phenomenal, but now Stephen Constantine's boys have an even bigger task on hand.

That stupendous show earned India three valuable points, a place on top of the group and a goal average of plus three.

Their next opponents are hosts UAE, the wounded hosts.

All You Need To Know About The Match:

Match: Group A Match between India and Thailand

Date: January 10 (Thursday)

Time: 8:00 PM Local; 9:30 PM IST

Venue: Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi

TV Guide: Star Sports Network, Doordarshan

Live Streaming: Hotstar, Jio TV

Likely XIs

India (4-2-2-1-1): Gurpreet Singh Sandhu; Pritam Kotal; Sandesh Jhingan, Anas Edathodika, Subhasish Bose; Pronay Halder, Anirudh Thapa; Halicharan Narzary, Udanta Singh; Sunil Chhetri; Jeje Lalpekhlua

UAE (4-4-1-1): Khalid Eisa; Bandar Al Ahbabi, Khalifa Mubarak, Fares Juma, Alhasan Saleh; Ismail Al Hammadi, Saif Rashid, Ali Salmeen, Khalfan Mubarak; Ahmed Khalil; Ali Mabkhout

Squads

India: GK - Gurpreet Singh Sandhu (JSW Bengaluru FC), Vishal Kaith (FC Pune City), Amrinder Singh (Mumbai City FC); DF - Ranjan Salam (East Bengal), Subhasish Bose (Mumbai City FC), Sarthak Golui (FC Pune City), Sandesh Jhingan (Kerala Blasters), Pritam Kotal (Delhi Dynamos), Narayan Das (Delhi Dynamos), Anas Edathodika (Kerala Blasters); MF - Germanpreet Singh (Chennaiyin FC), Anirudh Thapa (Chennaiyin FC), Vinit Rai (Delhi Dynamos), Muhammed Ashique Kuruniyan (FC Pune City), Pronay Halder (ATK), Udanta Kumam (JSW Bengaluru FC), Rowllin Borgers (NorthEast United), Jackichand Telem (FC Goa), Halicharan Narzary (Kerala Blasters); FW - Sumeet Passi (Jamshedpur FC), Balwant Singh (ATK), Sunil Chhetri (JSW Bengaluru FC), Jeje Lalpekhlua (Chennaiyin FC)

UAE: Squad: GK- Ali Khaseif Humaid (Al Jazzira), Khalid Eisa Bilal (Al Ain), Mohamed Hasan Alshamsi (Al Wehda); DF- Walid Abbas Murad (Shabab Alahli Dubai), Khalifa Mubarak Ghanim (Al Nasr), Fares Juma Al Saadi (Al Ain), Bandar Mohamed Al Ahbabi (Al Ain), Khalifa Mubarak Alhammadi (Al Jazzira), Alhasan Saleh Easa (Al Sharjah), Ismail Ahmed Mohamed (Al Ain), Mohamed Ahmad Gharib (Al Ain); MF - Ali Hassan Ali Salmin (Al Wasl), Amer Abdulrahman Abdulla (Al Ain), Majed Hassan Ahmad (Shabab Alahli Dubai), Khamis Esmaeel Zayed (Al Wasl), Rayan Yaslam Al Jaberi (Al Ain), Ismail Salem Alhammadi (Shabab Alahli Dubai), Mohamed Abdulrahman Alraqi (Al Ain), Saif Rashid Alshemeili (Al Sharjah), Khalfan Mubarak Alshamsi (Al Jazzira); FW - Forwards: Ali Ahmed Mabkhout (Al Jazzira), Ismaeil Matar Aljneibi (Al Wehda), Ahmed Khalil Aljunaibi (Shabab Alahli Dubai)