Amid Rising Covid Cases, Bihar Imposes 10-Day Lockdown

Bihar became the latest state to impose a lockdown amid rising Covid-19 cases.

The lockdown will be effective till May 15, Chief Minister Nitish Kumar tweeted.

“After holding discussions with various minister and officials yesterday, we decided to implement the lockdown in Bihar till May 15, 2021. Further guidelines in this regard will be issued by the state crisis management today,” Kumar tweeted.

à¤Â•ल सहयà¥Â‹à¤Â—à¥Â€ मà¤Â‚तà¥Âरà¥Â€à¤Â—ण à¤Âवà¤Â‚ पदाधिà¤Â•ारियà¥Â‹à¤Â‚ à¤Â•à¥Â‡ साथ à¤Âšरà¥Âà¤Âšा à¤Â•à¥Â‡ बाद बिहार मà¥Â‡à¤Â‚ फिलहाल 15 मà¤Âˆ, 2021 तà¤Â• लाà¥Â à¤Â•डाà¤Â‰न लाà¤Â—à¥Â‚ à¤Â•रनà¥Â‡ à¤Â•ा निरà¥Âणय लिया à¤Â—या। à¤Â‡सà¤Â•à¥Â‡ विसà¥Âतà¥Âƒत मारà¥Âà¤Â—निरà¥Âदà¥Â‡शिà¤Â•ा à¤Âवà¤Â‚ à¤Â नà¥Âय à¤Â—तिविधियà¥Â‹à¤Â‚ à¤Â•à¥Â‡ सà¤Â‚बà¤Â‚ध मà¥Â‡à¤Â‚ à¤Â†à¤ÂÂÂÂÂœ हà¥Â€ à¤Â†पदा पà¥Âरबà¤Â‚धन समà¥Â‚ह (Crisis management Group) à¤Â•à¥Â‹ à¤Â•ारà¥Âरवाà¤Âˆ à¤Â•रनà¥Â‡ हà¥Â‡तà¥Â‚ निदà¥Â‡श दिया à¤Â—या हà¥Âˆ। — Nitish Kumar (@NitishKumar) May 4, 2021

This development comes in the backdrop of the state’s Covid tally breaching the five lakh-mark on Monday as it reported 11,407 fresh infections.

