FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Lionel Messi's Argentina Play Out 1-1 Draw Against Venezuela - In Pics

Argentina's Lionel Messi and teammates walk off the field after their 1-1 draw against Venezuela in a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.
Argentina's Lionel Messi dribbles during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match against Venezuela in Maturin, Venezuela.
Argentina's Lionel Messi, right, and Venezuela's Jose Martinez battle for the ball during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.
Argentina's Nahuel Molina, left, battle for the ball with Venezuela's Jon Aramburu during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.
Argentina's Lionel Messi takes a shot challenged by Venezuela's Nahuel Ferraresi during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.
Argentina's Giovani Lo Celso controls the ball during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match against Venezuela in Maturin, Venezuela.
Argentina's Nicolas Otamendi (19) celebrates with Giovani Lo Celso after scoring his side's opening goal against Venezuela during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.
Argentina's Nicolas Otamendi (19) celebrates with Giovani Lo Celso after scoring his side's opening goal against Venezuela during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.
Argentina's Nahuel Molina, left, and Venezuela's Jon Aramburu vie for the ball during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.
Argentina's Enzo Fernandez, left, and Venezuela's Jefferson Savarino vie for the ball during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.