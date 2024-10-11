Football

FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Lionel Messi's Argentina Play Out 1-1 Draw Against Venezuela - In Pics

Salomon Rondon scored a second-half equalizer as Venezuela managed to secure a 1-1 draw at home against Argentina in their World Cup qualifier. Nicolas Otamendi opened the scoring for the reigning world champions by firing home from the edge of the six-yard box after Venezuela goalkeeper Rafael Romo punched away Lionel Messi's free-kick. Rondon levelled the score just after the hour mark with a powerful header following Yeferson Soteldo's cross from the left flank. The result leaves Venezuela with 11 points from nine games in South America's qualifying zone, placing them eight points behind group leaders Argentina. The top six teams in the South American group will automatically qualify for the 2026 World Cup in the United States, Canada, and Mexico, while the seventh-ranked team will advance to an inter-continental playoff.

FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentina's Lionel Messi and teammates walk off the field after draw against Venezuela | Photo: AP/Ariana Cubillos

Argentina's Lionel Messi and teammates walk off the field after their 1-1 draw against Venezuela in a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.

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FIFA World Cup 2026 Qualifiers
FIFA World Cup 2026 Qualifiers | Photo: AP/Ariana Cubillos

Argentina's Lionel Messi dribbles during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match against Venezuela in Maturin, Venezuela.

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FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentinas Lionel Messi, right, and Venezuelas Jose Martinez battle for the ball
FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentina's Lionel Messi, right, and Venezuela's Jose Martinez battle for the ball | Photo: AP/Ariana Cubillos

Argentina's Lionel Messi, right, and Venezuela's Jose Martinez battle for the ball during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.

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FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentinas Nahuel Molina, left, battle for the ball with Venezuelas Jon Aramburu
FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentina's Nahuel Molina, left, battle for the ball with Venezuela's Jon Aramburu | Photo: AP/Ariana Cubillos

Argentina's Nahuel Molina, left, battle for the ball with Venezuela's Jon Aramburu during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.

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FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentinas Lionel Messi takes a shot challenged by Venezuelas Nahuel Ferraresi
FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentina's Lionel Messi takes a shot challenged by Venezuela's Nahuel Ferraresi | Photo: AP/Ariana Cubillos

Argentina's Lionel Messi takes a shot challenged by Venezuela's Nahuel Ferraresi during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.

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FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentinas Giovani Lo Celso controls the ball
FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentina's Giovani Lo Celso controls the ball | Photo: AP/Ariana Cubillos

Argentina's Giovani Lo Celso controls the ball during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match against Venezuela in Maturin, Venezuela.

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FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentinas Nicolas Otamendi (19) celebrates with Giovani Lo Celso after scoring his sides opening goal
FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentina's Nicolas Otamendi (19) celebrates with Giovani Lo Celso after scoring his side's opening goal | Photo: AP/Ariana Cubillos

Argentina's Nicolas Otamendi (19) celebrates with Giovani Lo Celso after scoring his side's opening goal against Venezuela during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.

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FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentinas Nicolas Otamendi (19) celebrates after scoring his sides opening goal
FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentina's Nicolas Otamendi (19) celebrates after scoring his side's opening goal | Photo: AP/Ariana Cubillos

Argentina's Nicolas Otamendi (19) celebrates with Giovani Lo Celso after scoring his side's opening goal against Venezuela during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.

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FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentinas Nahuel Molina, left, and Venezuelas Jon Aramburu vie for the ball
FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentina's Nahuel Molina, left, and Venezuela's Jon Aramburu vie for the ball | Photo: AP/Ariana Cubillos

Argentina's Nahuel Molina, left, and Venezuela's Jon Aramburu vie for the ball during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.

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FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentinas Enzo Fernandez, left, and Venezuelas Jefferson Savarino vie for the ball
FIFA World Cup 2026 Qualifiers: Argentina's Enzo Fernandez, left, and Venezuela's Jefferson Savarino vie for the ball | Photo: AP/Ariana Cubillos

Argentina's Enzo Fernandez, left, and Venezuela's Jefferson Savarino vie for the ball during a FIFA World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela.

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