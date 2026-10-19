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Asian Para Games 2026, October 19 Schedule: Indian Athletes In Action On Day 4 - Full Fixtures And Timings

O
Outlook Sports Desk
Curated by: Minal Tomar
Published at:

The Asian Para Games 2026 October 19 schedule features Indian athletes competing across various disciplines on Monday, Day 4. Here is the full list of events, fixtures and timings

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Asian Para Games 2026 October 19 Schedule Indian Athletes In Action Day 4 Full Fixtures Timings
Sheetal Devi preparing for Paris Paralympics 2024. Photo: X/19thAGofficial
Summary of this article

  • Indian athletes will compete across 11 disciplines on Day 4 of the Asian Para Games 2026 on October 19

  • The schedule features events in para archery, badminton, judo, shooting, table tennis, boccia, cycling, swimming, blind football, powerlifting and athletics

  • Check the complete schedule of Indian athletes in action, including event details and timings in IST

India will be back in action at the Aichi-Nagoya Asian Para Games 2026 on Monday, October 19, with athletes competing across a wide range of disciplines.

The day’s programme will feature para athletics, para archery, para badminton, boccia, para cycling, blind football, para judo, para powerlifting, shooting para sport, para swimming and para table tennis.

Paralympic medallists Avani Lekhara and Nishad Kumar will be among the prominent Indian athletes to watch, alongside archer Sheetal Devi and leading para badminton players Pramod Bhagat, Krishna Nagar, Suhas Yathiraj, Nitesh Kumar and Manasi Joshi.

With multiple disciplines on the schedule, Indian athletes will have opportunities to make an impact as the competition progresses.

India’s contingent brings together experienced international campaigners and emerging para athletes across 11 sports.

The team will look to build on the country’s performances at previous editions of the Asian Para Games, with its athletes aiming to compete for honours across track and field, archery, badminton, swimming, shooting and other disciplines.

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Asian Para Games 2026: October 19 Schedule, Events And Timings

All timings are in Indian Standard Time (IST)

S. NoSporting DisciplineName of the EventAthlete NameGenderRound / StageOpponentOpponent CountryMedal RoundVenueStart Time (Japan)Start Time (IST)
1Para ArcheryPara Recurve MenHarvinder SinghMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square8:004:30
2Para ArcheryPara Recurve MenVijay SundiMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square8:004:30
3Para ArcheryPara Recurve Men DoublesHarvinder Singh, Vijay SundiMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square8:004:30
4Para ArcheryPara Compound WomenPayal NagWomenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square8:004:30
5Para ArcheryPara Compound WomenSheetal DeviWomenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square8:004:30
6Para ArcheryPara Compound Women DoublesSheetal Devi, Payal NagWomenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square8:004:30
7Para ArcheryW1 WomenSwati ChaudharyWomenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square8:004:30
8Para BadmintonMixed Doubles SL3-SU5Nitesh Kumar & Thulasimathi MurugesanMixedGroup B(Court ST-2)Match 1Pengfei Chen & Zixuan HuangChinaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium9:005:30
9Para BadmintonMixed Doubles SL3-SU5Ruthick Ragupathi & Manasi Girishchandra JoshiMixedGroup C(Court ST-6)Match 1Kathleen Pderosa and Khian Kyle UrbanoPhilippinesNoIchinomiya City Municipal Gymnasium9:055:35
10Para BadmintonMen's Singles WH1Prem Kumar AleMenGroup A(Court WH-5)Match 1Muhammad Ikhwan Bin RamliMalaysiaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium9:306:00
11Para BadmintonMen's Singles SH6Krishna NagarMenGroup C(Court ST-6)Match 2Naili LinChinaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium9:356:05
12Para BadmintonMen's Singles SH6Sudarsan Saravanakumar MuthusamyMenGroup B(Court ST-4)Match 2Dimas Tri AjiIndonesiaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium9:356:05
13Para JudoMen's J1 -70kgKapil ParmarMenQuarterfinalMat 2TBDTBDNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:006:30
14Para JudoWomen's J2 -52kgKokilaWomenSemifinalTBDTBDNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:006:30
15Para JudoMen's J1 -70kgKapil ParmarMenRepechage (Subject to Qualification)TBDTBDNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:006:30
16Para JudoMen's J1 -70kgKapil ParmarMenFinal of Repechage (Subject to Qualification)TBDTBDNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:006:30
17Para JudoMen's J1 -70kgKapil ParmarMenSemifinal (Subject to Qualification)TBDTBDNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:006:30
18Para ShootingR1 - Men's 10m Air Rifle Standing SH1Anandha KrishnanMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoAichi Prefectural General Shooting Gallery10:006:30
19Para ShootingR1 - Men's 10m Air Rifle Standing SH1Rakesh NidagundiMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoAichi Prefectural General Shooting Gallery10:006:30
20Para ShootingR1 - Men's 10m Air Rifle Standing SH1Swaroop UnhalkarMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoAichi Prefectural General Shooting Gallery10:006:30
21Para ShootingR2 - Women's 10m Air Rifle Standing SH1Avani LekharaWomenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoAichi Prefectural General Shooting Gallery10:006:30
22Para ShootingR2 - Women's 10m Air Rifle Standing SH1Mona AgarwalWomenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoAichi Prefectural General Shooting Gallery10:006:30
23Para Table TennisWomen's Singles Class 9Baby Sahana RaviWomenGroup B Table 1Match 6Altynay YerzhankyzyKazakhstanNoSky Hall Toyota10:056:35
24Para Table TennisWomen's Singles Class 3Sonalben PatelWomenGroup BTable 4Match 5Pei-Hsi ChaoChinese TaipeiNoSky Hall Toyota10:056:35
25Para BadmintonMen's Singles SL3Pramod BhagatMenGroup B(Court ST-6)Match 3Seunghu LeeKoreaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium10:106:40
26Para BadmintonMen's Singles SH6Sivarajan SolaimalaiMenGroup D(Court ST-3) Match 3Faiq ZaliBruneiNoIchinomiya City Municipal Gymnasium10:106:40
27BocciaWomen's Individual BC3Anjali DeviFemalePool A (Match 5, Court 1)Ye Jin ChoiKoreaNoNagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall]10:357:05
28BocciaMen's Individual BC3Sachin ChamariaMalePool A (Match 4, Court 6)Kazuki TakahashiJapanNoNagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall]10:357:05
29Para BadmintonMen's Singles SL4Sukant KadamMenGroup B(Court ST-6)Match 4Sanjeewa MaddumaSri LankaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium10:457:15
30Para BadmintonMen's Singles SL3Umesh Vikram KumarMenGroup C(Court ST-3)Match 4Yuzhe YiChinaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium10:457:15
31Para BadmintonMen's Singles SL4Naveen SivakumarMenGroup A(Court ST-4)Match 4Sunwoo JeonKoreaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium10:457:15
32Para CyclingMen's C1-2 3000m Individual PursuitArshad ShaikhMaleQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoIzu Velodrome10:497:19
33Para CyclingMen's C1-2 3000m Individual PursuitArshad ShaikhMaleBronze Final (Subject to Qualification)All Qualified AthletesAll Qualified NationsYesIzu Velodrome10:497:19
34Para CyclingMen's C1-2 3000m Individual PursuitArshad ShaikhMaleGold Final (Subject to Qualification)All Qualified AthletesAll Qualified NationsYesIzu Velodrome10:497:19
35Para ArcheryPara Recurve Men Elimination Round 1/16Harvinder Singh & Vijay SundiMenElimination RoundAll Qualified AthletesAll Qualified NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square10:507:20
36Para ArcheryPara Compound Women Elimination Round 1/16Sheetal Devi, Payal NagMenElimination RoundAll Qualified AthletesAll Qualified NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square10:507:20
37Para Table TennisWomens Singles - Class 1Ekta BhyanWomenGroup ATable 4Match 4Eun Hee KimKoreaNoSky Hall Toyota11:007:30
38Para SwimmingMen's 200m Individual Medley SM9Swatik PATILMaleHeat 1Lane 3ULAG Muhaimin (PHI)KAWABUCHI Taiyo (JPN) MIRMANOVDias (UZB)NoNagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall]11:027:32
39Para BadmintonMen's Singles SL4Abhijeet SakhujaMenGroup F(Court ST-6)Match 5Prakash AdhikariNepalNoIchinomiya City Municipal Gymnasium11:207:50
40Para BadmintonMen's Singles SU5Rakesh PandeyMenGroup B(Court ST-3)Match 5Jen-yu FangChinese TaipeiNoIchinomiya City Municipal Gymnasium11:207:50
41Para BadmintonMen's Singles SL4Suhas Lalinakere YathirajMenGroup E(Court ST-6)Match 6Fredy SetiawanIndonesiaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium11:558:25
42Para BadmintonMen's Singles SL3Nitesh KumarMenGroup A(Court ST-2)Match 6DongjaeJooKoreaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium11:558:25
43Para BadmintonMen's Singles SL4Surya Kant YadavMenGroup C(Court ST-3)Match 6Pengfei ChenChinaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium11:558:25
44Para ShootingR1 - Men's 10m Air Rifle Standing SH1Anandha Krishnan, Rakesh Nidagundi Swaroop Unhalkar (Subject to Qualification)MenFinalAll 8 FinalistsAll 8 FinalistsYesAichi Prefectural General Shooting Gallery12:108:40
45Para Table TennisWomen's Singles Class 8Savita AjjanakattiWomenGroup ATable 1Match 3Asako KurashimoJapanNoSky Hall Toyota12:208:50
46Para Table TennisMen's Singles Class 1Jehan Dorab MadanMenGroup ATable 2Match 7Hyeon-uk KimKoreaNoSky Hall Toyota12:208:50
47Para Table TennisMen's Singles Class 1Sandeep DangiMenGroup ATable 4Match 8Rakan AlsalmiSaudi ArabiaNoSky Hall Toyota12:208:50
48Para Table TennisWomen's Singles Class 6Prachi PandeyWomenGroup ATable 6Match 3Kanokporn PhathumchaiThailandNoSky Hall Toyota12:208:50
49Para BadmintonMen's Singles SU5Ruthick RagupathiMenGroup C(Court ST-2)Match 7Pricha SomsiriThailandNoIchinomiya City Municipal Gymnasium12:309:00
50Blind FootballMen TeamBoje Marbom, Klingson MarakPradeep Patel, Sahil, Shivam Singh, Sovendra Singh, Tushar Kumar, Vishnubhatejubha Vaghela, Aditya Sajwan (GK), Sujith Puthankattunikkarathsasi (GK)MalePreliminary Round Game 8ThailandThailandNoTerraspo Tsuruma12:309:00
51Para ArcheryPara Recurve WomenBhawnaWomenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square12:459:15
52Para ArcheryPara Recurve WomenPoojaWomenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square12:459:15
53Para ArcheryPara Recurve Women DoublesBhawna, PoojaWomenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square12:459:15
54Para ArcheryPara Compound MenToman KumarMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square12:459:15
55Para ArcheryPara Compound MenShyam Sunder SwamiMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square12:459:15
56Para ArcheryPara Compound Men DoublesToman Kumar, Shyam Sunder SwamiMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square12:459:15
57Para ArcheryW1 MenVinayak Amol BreedMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square12:459:15
58Para ArcheryW1 MenAdil Mohamed Nazir AnsariMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square12:459:15
59Para ArcheryW1 Men DoublesAdil Mohamed Nazir Ansari, Vinayak Amol BreedMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square12:459:15
60Para ArcheryW1 Mixed TeamTeam compositition Subject to qualification scoresMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square12:459:15
61Para ArcheryPara Compound Mixed TeamTeam compositition Subject to qualification scoresMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square12:459:15
62Para ArcheryPara Recurve Mixed TeamTeam compositition Subject to qualification scoresMenQualificationAll Participating AthletesAll Participating NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square12:459:15
63Para BadmintonWomen's Singles SU5Thulasimathi MurugesanWomenGroup B(Court ST-6)Match 8Lai Ming WongHong KongNoIchinomiya City Municipal Gymnasium13:059:35
64Para BadmintonMen's Doubles WH1-WH2Prem Kumar Ale & Abu HubaidaMenGroup A(Court- WH1)Match 8Daiki Kajiwara & Keita NishimuraJapanNoIchinomiya City Municipal Gymnasium13:059:35
65Para BadmintonWomen's Singles SH6Nithya Sre Sumathy SivanWomenGroup A(Court ST-3) Match 8Apriliyana SulistyawatiIndonesiaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium13:059:35
66Para BadmintonWomen's Singles SL3Mandeep KaurWomenGroup C(Court ST-6)Match 9Zuxian XiaoChinaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium13:4010:10
67Para BadmintonWomen's Singles SU5Shanthiya VishwanathanWomenGroup A(Court ST-2)Match 9Qiuxia YangChinaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium13:4010:10
68Para BadmintonWomen's Singles SU5Manisha RamadassWomenGroup A(Court ST-3)Match 9Warining RahayuIndonesiaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium13:4010:10
69Para ShootingR2 - Women's 10m Air Rifle Standing SH1Avani Lekhara Mona Agarwal (Subject to Qualification)WomenFinalAll 8 FinalistsAll 8 FinalistsYesAichi Prefectural General Shooting Gallery14:0510:35
70Para BadmintonMen's Singles WH2Haris Mythili SrikumarMenGroup E(Court WH-5)Match 10Mohammed AlameerIraqNoIchinomiya City Municipal Gymnasium14:1510:45
71Para BadmintonMen's Singles SU5Hardik MakkarMenGroup F(Court ST-6)Match 10Wei Ming TaySingaporeNoIchinomiya City Municipal Gymnasium14:1510:45
72Para BadmintonMixed Doubles WH1-WH2Abu Hubaida & Pallavi K.M.MixedGroup B(Court WH-5)Match 11Zimo Qu & Yutong LiuChinaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium14:5011:20
73Para BadmintonWomen's Singles SL3NeerajWomenGroup C(Court ST-6)Match 11Siti Maisarah Binti Mat LawaniMalaysiaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium14:5011:20
74Para BadmintonWomen's Singles WH2Alphia JamesWomenGroup B(Court WH1)Match 11Amnouy WetwithanThailandNoIchinomiya City Municipal Gymnasium14:5011:20
75Para BadmintonMen's Doubles SL3-SU5Sukant Kadam & Pramod BhagatMenGroup D(Court ST-2)Match 11Suryo Nugroho & Muh Al Imran ofIndonesiaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium14:5011:20
76Para BadmintonMen's Doubles SL3-SU5Suryakant Yadav & Naveen SivakumarMenGroup B(Court ST-4)Match 11Mohammad Ali Imam & Joytu DharBangladeshNoIchinomiya City Municipal Gymnasium14:5011:20
77Para Table TennisMen's Singles Class 3Shubham WadhwaMenQuarterfinalMatch 1Panfeng FengChinaNoSky Hall Toyota15:0011:30
78Para AthleticsWomen’s Javelin Throw F55/F56Suchitra ParidaFemaleQualificationAll Participating NationsAll Participating NationsNoNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium15:0511:35
79Para BadmintonMen's Doubles SH6Krishna Nagar & Sivarajan SolaimalaiMenGroup (Court ST-6)Match 12Dimas Tri Aji & SubhanIndonesiaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium15:2511:55
80BocciaMen's Individual BC3Sachin ChamariaMalePool A (Match 5, Court 3)Howon JeongKoreaNoNagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall]15:3512:05
81Para ArcheryPara Compound Men Elimination Round 1/16Toman Kumar, Shyam Sunder SwamiMenElimination RoundAll Qualified AthletesAll Qualified NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square15:3512:05
82Para ArcheryW1 Men Elimination Round 1/8Adil Mohamed Nazir Ansari, Vinayak Amol BreedMenElimination RoundAll Qualified AthletesAll Qualified NationsNoOkazaki Central Park Multipurpose Square15:3512:05
83Para Table TennisWomen's Singles Class 3Sonalben PatelWomenQuarterfinal(Subject to Qualification)TBDTBDNoSky Hall Toyota15:4012:10
84Para BadmintonMen's Doubles SL3-SU5Nitesh Kumar & Ruthick RagupathiMenGroup C(Court ST-2)Match 13Seunghu Lee & Jeongsoo LeeKoreaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium16:0012:30
85Para JudoWomen's J2 -52kgKokilaWomenBronze Medal Match (Subject to Qualification)TBDTBDYesAichi Prefectural Martial Arts Hall16:0012:30
86Para JudoMen's J1 -70kgKapil ParmarMenBronze Medal Match (Subject to Qualification)TBDTBDYesAichi Prefectural Martial Arts Hall16:0012:30
87Para JudoWomen's J2 -52kgKokilaWomenFinal (Subject to Qualification)TBDTBDYesAichi Prefectural Martial Arts Hall16:0012:30
88Para JudoMen's J1 -70kgKapil ParmarMenFinal (Subject to Qualification)TBDTBDYesAichi Prefectural Martial Arts Hall16:0012:30
89Para PowerliftingWomen's Up to 45.00kgJaspreet KaurFemaleFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Trade and Industry Center16:3013:00
90Para BadmintonWomen's Doubles SL3-SU5Mandeep Kaur & Shanthiya VishwanathanWomenGroup B(Court TBA)Time TBALai Ming Wong & Tsz Huen ZhangHong KongNoIchinomiya City Municipal Gymnasium16:3513:05
91Para BadmintonWomen's Doubles SL3-SU5Thulasimathi Murugesan &Manasi Girishchandra JoshiWomenGroup B(Court TBA)Qiuxia Yang and Zuxian XiaoChinaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium16:3513:05
92Para Table TennisWomen's Singles Class 4-5Bhavinaben PatelWomenQuarterfinalTBDTBDNoSky Hall Toyota17:0013:30
93Para SwimmingMen's 400m Freestyle S7Gopichand LINGUTLAMaleFinalLane 2TOH Wei Soong (SGP) ZHANG Yilong (CHN) GAWILAN Ernie (PHI)YesNagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall]17:0013:30
95Para SwimmingMen's 400m Freestyle S7Niranjan MUKUNDANMaleFinalLane 6TOH Wei Soong (SGP) ZHANG Yilong (CHN) GAWILAN Ernie (PHI)YesNagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall]17:0013:30
96Para SwimmingWomen's 400m Freestyle S8Vaishnavi Vinod JAGTAPFemaleFinalLane 7JPN, KOR, CHN, KAZYesNagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall]17:0813:38
97Para BadmintonWomen's Doubles WH1-WH2Pallavi KM & Alphia JamesWomenGroup B(Court TBA)Match TBAAmnouy Wetwithan & Onanong PhraikaeoThailandNoIchinomiya City Municipal Gymnasium17:1013:40
98Para AthleticsMen’s Long Jump T45/T46/T47NishadMaleFinal – MedalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium17:1013:40
97Para Table TennisWomen's Singles Class 8Savita AjjanakattiWomenSemifinal(Subject to Qualification)TBDTBDYesSky Hall Toyota17:4014:10
99Para AthleticsWomen’s 400m T20Deepthi JeevanjiFemaleRound 1 - Heats1/2All Participating NationsAll Participating NationsNoNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium17:4014:10
100Para SwimmingMen's 100m Backstroke S11Himanshu NANDALMaleFinalLane 3TPE, CHN, KAZYesNagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall]18:1714:47
101Para SwimmingMen's 100m Freestyle S13Ravi Veera Venkata Bhavan BUDIGINAMaleFinalLane 5TPE, KAZ, UZB, SGPYesNagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall]18:2714:57
102Para AthleticsWomen’s 200m T11Ravanni ValasanainiFemaleRound 1 – Heat 1/2/3All Participating NationsAll Participating NationsNoNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium18:3715:07
103Para AthleticsMen’s Javelin Throw F45/F46Ajeet SinghMaleFinal – MedalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium19:0515:35
104Para AthleticsMen’s Javelin Throw F45/F46RinkuMaleFinal – MedalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium19:0515:35
105Para AthleticsWomen’s 1500m T12/T13SoumyaFemaleFinal – MedalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium19:2515:55
106Para AthleticsWomen’s 1500m T12/T13Radha VenkateshFemaleFinal – MedalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium19:2515:55
107Para AthleticsWomen’s 1500m T11Rakshitha RajuFemaleFinal – MedalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium19:3316:03
108Para AthleticsWomen’s 1500m T11Ravanni ValasanainiFemaleFinal – MedalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium19:3316:03
109Para AthleticsMen’s 200m T64Pranav Prashant DesaiMaleFinal – MedalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium20:0016:30
110Para AthleticsWomen’s 200m T45/T46/T47Anjanaben Rohitbhai BUMBADIYAFemaleRound 1 – Heat 1All Participating NationsAll Participating NationsNoNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium20:0716:37
111Para AthleticsWomen’s 200m T45/T46/T47Jayanti BeheraFemaleRound 1 – Heat 2All Participating NationsAll Participating NationsNoNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium20:1416:44
112Para SwimmingMen's 100m Freestyle S10Kapil KumarMaleFinalLane 3INA, IRI, KAZ, THA, CAMYesNagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall]20:1616:46
113Para SwimmingMen's 100m Freestyle S10Ajay Hindurao BHOSALEMaleFinalLane 2INA, IRI, KAZ, THA, CAMYesNagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall]20:1616:46

Asian Para Games 2026: Live Streaming And Telecast In India

Where can you watch the Asian Para Games 2026 live?

The Asian Para Games 2026 will be available for live streaming on the Waves OTT app and the Prasar Bharati Sports YouTube channel. Television coverage in India will be available on DD Sports.

Viewers can tune in to these platforms to follow the Indian contingent’s performances across the various disciplines on October 19.

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