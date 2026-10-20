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Asian Para Games 2026, October 21 Schedule: Indian Athletes In Action On Day 6 - Full Fixtures And Timings

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Outlook Sports Desk
Curated by: Deepak Joshi
Published at:

Asian Para Games 2026 Day 6 schedule features Indian athletes in action on October 21, with medal events in athletics, archery, swimming, powerlifting, cycling and badminton

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Manish Narwal (Left) wins a silver medal at the Asian Para Games 2026
Manish Narwal (Left) wins a silver medal at the Asian Para Games 2026 | Photo: SAI Media
Summary of this article

  • India’s Day 6 schedule features medal events across para-athletics, archery, swimming, powerlifting and cycling

  • Sheetal Devi and Payal Nag compete for gold in women’s compound doubles archery

  • India’s blind football team faces China, while Indian athletes feature in key badminton and para-judo fixtures

India will look to add to its medal tally at the Asian Para Games 2026 on Wednesday, October 21, with athletes competing across para-athletics, para-archery, para-badminton, para-judo, para-table tennis, para-swimming, para-powerlifting, para-cycling, boccia and blind football.

Several medal events are scheduled, with Sheetal Devi and Payal Nag competing for gold in women's compound doubles archery, while Toman Kumar and Shyam Sunder Swami will contest the men's compound doubles bronze-medal match.

India also have medal opportunities in athletics, swimming, powerlifting and cycling, alongside important knockout and group-stage fixtures in badminton and other disciplines.

Asian Para Games 2026: October 21 Schedule, Events And Timings

All timings are in Indian Standard Time (IST)

S. NoSporting DisciplineName of the EventAthlete NameGenderRound / StageName of Opponent Athlete/ TeamCountry of Opponent Athlete/ TeamMedal RoundVenueStart Time (Japan)Start Time (IST)
1Para BadmintonMen's Singles SL4Sukant KadamMenQuarterfinal (Court ST-2) Match 1Fredy SetiawanIndonesiaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium9:005:30
2Para BadmintonMen's Singles SL4Abhijeet SakhujaMenQuarterfinal (Court ST-3) Match 1Surya Kant YadavIndiaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium9:05 onwards5:35 onwards
3Para BadmintonMen's Singles SL4Surya Kant YadavMenQuarterfinal (Court ST-3) Match 1Abhijeet SakhujaIndiaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium9:05 onwards5:35 onwards
4Para AthleticsMen’s Shot Put F53Ayush VermaMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.9:05 onwards5:35 onwards
5Para AthleticsWomen’s 100m T12SimranWomenRound 1 – Heat 1All Participating NationsAll Participating NationsNoNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.9:155:45
6Para ArcheryPara Compound Women DoublesSheetal Devi & Payal NagWomenFinals Gold Medal MatchJing Zhao & Xueqing XUChinaYesOkazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square9:255:55
7Para BadmintonWomen's Singles WH1Pallavi K.M.WomenGroup B (Court WH- 5) Match 1Sena TomoyoseJapanNoIchinomiya City Municipal Gymnasium9:306:00
8Para AthleticsMen’s Long Jump T13Sujith MandalamkunnathMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.9:326:02
9Para BadmintonMen's Singles WH1Prem Kumar AleMenQuarterfinal (Court WH-1) Match 2Haeseong ParkKoreaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium9:40 onwards6:10 onwards
10Para BadmintonMen's Singles SU5Ruthick RagupathiMenQuarterfinal (Court ST-2) Match 2Mingpan LiChinaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium9:40 onwards6:10 onwards
11Para BadmintonMen's Singles SL4Suhas Lalinakere YathirajMenQuarterfinal (Court ST-3) Match 2Nadan ChoKoreaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium9:40 onwards6:10 onwards
12Para AthleticsMen’s 100m T35Anubhav ChoudharyMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.9:496:19
13Para ArcheryPara Compound Men DoublesToman Kumar & Shyam Sunder SwamiMenBronze Medal MatchYicheng Zhang & Xinliang AIChinaYesOkazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square9:506:20
14Para JudoWomen's J2 -95kgBijenderMenRobin Round-1 Mat 1Davurkhon KaromatovUzbekistanNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
15Para JudoWomen's J2 +70kgDimpleWomenRobin Round-1 Mat 2Khabiba DjuraevaUzbekistanNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
16Para JudoWomen's J2 -95kgBijenderMenRobin Round-2 Mat 1Yermek NurkabayevKazakhstanNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
17Para JudoWomen's J2 -70kgVrushali Ashok MoreWomenQuarterfinal Mat 2Yue WangChinaNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
18Para JudoWomen's J2 -70kgGulshanWomenQuarterfinal Mat 2Shuming LinChinaNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
19Para JudoWomen's J2 +70kgDimpleWomenRobin Round-2 Mat 2Zarina RaifovaKazakhstanNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
20Para JudoWomen's J2 -95kgBijenderMenRobin Round-3 Mat 1Zhanbota AmanzholKazakhstanNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
21Para JudoWomen's J2 -95kgBijenderMenRobin Round-4 Mat 1Tsukasa TanakaJapanYesAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
22Para JudoWomen's J2 +70kgDimpleWomenRobin Round-3 Mat 2Ping WangChinaNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
23Para JudoWomen's J2 +70kgDimpleWomenRobin Round-4 Mat 2Mokhinur ParmonovaUzbekistanYesAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
24Para JudoWomen's J2 -70kgVrushali Ashok MoreWomenFinal of Repechage (Subject to Qualification)TBDTBDNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
25Para JudoWomen's J2 -70kgGulshanWomenFinal of Repechage (Subject to Qualification)TBDTBDNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
26Para JudoWomen's J2 -70kgVrushali Ashok MoreWomenSemifinal (Subject to Qualification)TBDTBDNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
27Para JudoWomen's J2 -70kgGulshanWomenSemifinal (Subject to Qualification)TBDTBDNoAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
28Para JudoWomen's J2 -70kgVrushali Ashok MoreWomenBronze Medal Match (Subject to Qualification)TBDTBDYesAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
29Para JudoWomen's J2 -70kgGulshanWomenBronze Medal Match (Subject to Qualification)TBDTBDYesAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
30Para JudoWomen's J2 -70kgVrushali Ashok MoreWomenFinal (Subject to Qualification)TBDTBDYesAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
31Para JudoWomen's J2 -70kgGulshanWomenFinal (Subject to Qualification)TBDTBDYesAichi Prefectural Martial Arts Hall10:00 onwards6:30 onwards
32Para Table TennisMen's Doubles MD4Jehan Dorab Madan & Shubham WadhwaMenGroup A Table 4Rakan Alsalmi & Ibrahim AlhassanSaudi ArabiaNoSky Hall Toyota10:056:35
33Para AthleticsMen’s High Jump T44/64BantiMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.10:156:45
34Para AthleticsMen’s High Jump T44/64PraveenKumarMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.10:156:45
35Para BadmintonMen's Singles SL4Naveen SivakumarMenQuarterfinal (Court ST-2) Match 3Kyung Hwan ShinKoreaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium10:206:50
36Para SwimmingWomen’s 50m Freestyle S8Vaishnavi Vinod Jagtap*WomenHeat 1All Participating NationsAll Participating NationsNoRainbow Pool10:397:09
37Para AthleticsWomen’s Shot Put F34Bhagyashri JadhavWomenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.10:40 onwards7:10 onwards
38Para Table TennisWomen's Doubles WD14Savita Ajjanakati & Prachi PandeyWomenGroup B Table 1Wenjuan Huang & Xiaowu LiuChinaNoSky Hall Toyota10:40 onwards7:10 onwards
39Para Table TennisWomen's Doubles WD5Ekta Bhyan & Bhavina PatelWomenGroup A Table 2Suyeon Seo & Jiyu YoonKoreaNoSky Hall Toyota10:40 onwards7:10 onwards
40Para SwimmingMen’s 100m Breaststroke SB11Himanshu NandalMenHeat 2All Participating NationsAll Participating NationsNoRainbow Pool10:567:26
41Para BadmintonMen's Singles SU5Hardik MakkarMenQuarterfinal (Court ST-3) Match 4Taiyo ImaiJapanNoIchinomiya City Municipal Gymnasium11:007:30
42Para AthleticsMen’s Shot Put F45/46Mohd YasserMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.11:15 onwards7:45 onwards
43Para AthleticsMen’s Shot Put F45/46ParveenMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.11:15 onwards7:45 onwards
44Para AthleticsMen’s Shot Put F45/46Sachin Sarjerao KhilariMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.11:15 onwards7:45 onwards
45Para SwimmingMen’s 100m Breaststroke SB4Rohit KumarMenHeat 2All Participating NationsAll Participating NationsNoRainbow Pool11:207:50
46Para AthleticsMen’s 100m T37Rakesh BhaiBhattMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.11:237:53
47Para AthleticsMen’s Javelin Throw F12/F13ManjeetMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.11:308:00
48Para BadmintonWomen's Singles SU5Manisha RamadassWomenGroup A (Court ST-2) Match 5Qiuxia YangChinaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium11:408:10
49Para BadmintonWomen's Singles SU5Shanthiya VishwanathanWomenGroup A (Court ST-3) Match 5Warining RahayuIndonesiaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium11:40 onwards8:10 onwards
50BocciaWomen's Individual-BC3Anjali DeviWomenSemifinalLadamanee Kla-HanThailandNoNagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall]11:40 onwards8:10 onwards
51Para BadmintonWomen's Singles SU5Thulasimathi MurugesanWomenGroup B (Court ST-3) Match 6Tongtong LiChinaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium12:208:50
52Para PowerliftingWomen's - 67KgKasthuri RajamaniWomenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Trade & Industry Center12:309:00
53Para BadmintonWomen's Doubles WH1-WH2Pallavi KM & Alphia JamesWomenSemifinal (Court WH-1) Match 7Tingting Xu and Fan YangChinaYesIchinomiya City Municipal Gymnasium13:00 onwards9:30 onwards
54Para BadmintonMen's Doubles SH6Krishna Nagar & Sivarajan SolaimalaiMenGroup (Court ST-3) Match 7Naili Lin and Qingtao ZengChinaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium13:00 onwards9:30 onwards
55Para CyclingMen's C1-5 Time TrialArshad ShaikMenFinalsAll Partcipatin AthletesAll Participatin NationsYesCycle Sports Center 5km Circuit Course13:159:45
56Blind FootballMen TeamBoje Marbom Klingson Marak Pradeep Patel Sahil Shivam Singh Sovendra Singh Tushar Kumar Vishnubhatejubha Vaghela Aditya Sajwan (GK) Sujith Puthankattunikkarathsasi(GK)MenPreliminary Round Game 15ChinaChinaNoTerraspo Tsuruma15:0011:30
57Para ArcheryW1 Mixed TeamAdil Mohamed Nazir Ansari & Swati ChaudharyMixedSemifinalOkgeum Kim & Hongjo ParkKoreaNoOkazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square15:2011:50
58Para Table TennisMixed Doubles XD7Bhavina Patel & Shubham WadhwaMixedGroup C- Match 1 Table 4Noriko Batuhan & Smith CarteraPhilippinesNoSky Hall Toyota15:35 onwards12:05 onwards
59Para Table TennisMixed Doubles XD17Savita Ajjanakati & Dattaprasad ChouguleMixedGroup C- Match 2 Table 6Minh Tuan Pham & Thi Hoa NguyenVietnamNoSky Hall Toyota15:35 onwards12:05 onwards
60Para Table TennisMixed Doubles XD4Sandeep Dangi & Sonalben PatelMixedGroup A- Match 2 Table 4Ibrahim Alhassan & Maryam AlmyrislSaudi ArabiaNoSky Hall Toyota16:1012:40
61BocciaWomen's Individual-BC3Anjali DeviWomenGold/Bronze Match (Subject to Qualification)TBDTBDNoNagoya City General Gymnasium [Rainbow Hall]16:4013:10
62Para BadmintonMen's Doubles SL3-SU5Nitesh Kumar & Ruthick RagupathiMenQuarterfinal (Court ST-2) Match 13Naveen Sivakumar & Surya Kant YadavIndiaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium17:00 onwards13:30 onwards
63Para BadmintonMen's Doubles SL3-SU5Naveen Sivakumar & Surya Kant YadavMenQuarterfinal (Court ST-2) Match 13Nitesh Kumar & Ruthick RagupathiIndiaNoIchinomiya City Municipal Gymnasium17:00 onwards13:30 onwards
64Para SwimmingWomen’s 100m Freestyle S8Vaishnavi Vinod JagtapMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesRainbow Pool17:00 onwards13:30 onwards
65Para AthleticsMen’s Javelin Throw F55SukhchainMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.17:05 onwards13:35 onwards
66Para AthleticsWomen’s Discus Throw F55KaramjyotiWomenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.17:05 onwards13:35 onwards
67Para AthleticsMen’s Shot Put F40Rongali RaviMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.17:1013:40
68Para AthleticsWomen’s 100m T35Preeti PalWomenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.17:1513:45
69Para Table TennisMixed Doubles XD17Savita Ajjanakati & Dattaprasad ChouguleMixedGroup C -Match 1 Table 5Hong Kyu Park & Kunhea KimKoreaNoSky Hall Toyota17:20 onwards13:50 onwards
70Para Table TennisMixed Doubles XD7Bhavina Patel & Shubham WadhwaMixedGroup C- Match 2 Table 7Yayang Gunaya & Osrita MuslimIndonesiaNoSky Hall Toyota17:20 onwards13:50 onwards
71Para SwimmingWomen’s 100m Butterfly S10Devanshi SatijaWomenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesRainbow Pool17:2713:57
72Para BadmintonWomen's Doubles SL3-SU5Thulasimathi Murugesan & Manasi Girishchandra JoshiWomenSemifinal (Court TBA)Qiuxia Yang and Zuxian XiaoChinaYesIchinomiya City Municipal Gymnasium17:4014:10
73Para Table TennisMixed Doubles XD4Sandeep Dangi & Sonalben PatelMixedGroup A- Match 3 Table 4Nattawut Thinathet & Suthida SaensathanThailandNoSky Hall Toyota17:5514:25
74Para SwimmingMen’s 50m Butterfly S7Suyash Narayan Jadhav; Niranjan MukundanMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesRainbow Pool18:0914:39
75Para SwimmingMen’s 100m Breaststroke SB11Himanshu NandalMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesRainbow Pool18:3615:06
76Para AthleticsMen’s 100m T64Pranav DesaiMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.18:5015:20
77Para AthleticsMen’s Shot Put F32VisheshMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.19:0015:30
78Para AthleticsMen’s Long Jump T42/T61/T63Mahendra GurjarMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.19:05 onwards15:35 onwards
79Para AthleticsMen’s Long Jump T42/T61/T63Shailesh KumarMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.19:05 onwards15:35 onwards
80Para Table TennisMixed Doubles XD17Savita Ajjanakati & Dattaprasad ChouguleMixedGroup C- Match 3 Table 6Muntadher Al-Sarraji & Hawraa AbualsebahIraqNoSky Hall Toyota19:05 onwards15:35 onwards
81Para Table TennisMixed Doubles XD7Bhavina Patel & Shubham WadhwaMixedGroup C- Match 3 Table 7Fajer Alkhalaf & Ahmad AlotaibiKuwaitNoSky Hall Toyota19:05 onwards15:35 onwards
82Para AthleticsMen’s 400m T35/T38Akira Nandan BanothuMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.19:17 onwards15:47 onwards
83Para SwimmingMen’s 100m Backstroke S13Ravi Veera Venkata Bhavani BudiginaMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesRainbow Pool19:17 onwards15:47 onwards
84Para AthleticsMen’s Discus Throw F37HaneyMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.19:25 onwards15:55 onwards
85Para AthleticsMen’s 1500m T12/T13Makanahalli SharathMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesNagoya City Mizuho Park Athletic Stadium.19:25 onwards15:55 onwards
86Para SwimmingMen’s 100m Breaststroke SB5Chaitanya Vishwas KulkarniMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesRainbow Pool19:2815:58
87Para Table TennisMixed Doubles XD4Sandeep Dangi & Sonalben PatelMixedGroup A- Match1 Table 2Hyeon- Uk Kim & Jiyu YoonKoreaNoSky Hall Toyota19:4016:10
88Para SwimmingMen’s 100m Breaststroke SB4Rohit KumarMenHeat 2All Participating NationsAll Participating NationsYesRainbow Pool19:5116:21
89Para SwimmingMen’s 200m Individual Medley SM11Himanshu NandalMenFinalAll Participating NationsAll Participating NationsYesRainbow Pool19:5716:27

Asian Para Games 2026: Live Streaming And Telecast In India

Where can you watch the Asian Para Games 2026 live?

The Asian Para Games 2026 will be available for live streaming on the Waves OTT app and the Prasar Bharati Sports YouTube channel. Television coverage in India will be available on DD Sports.

Viewers can tune in to these platforms to follow the Indian contingent’s performances across the various disciplines on October 21.

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