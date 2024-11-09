United Arab Emirates Vs Netherlands Toss Update, ICC CWC League 2: UAE To Bowl First - Check Playing XIs

United Arab Emirates are facing Netherlands in the ODI 47 of ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 on Saturday, November 9 at Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1), Oman. (More Cricket News)
Toss Update
United Arab Emirates have won the toss and opted to bowl first against Netherlands.
United Arab Emirates Vs Netherlands: Playing XIs
Netherlands (Playing XI): Vikramjit Singh, Max ODowd, Noah Croes, Colin Ackermann, Scott Edwards(w/c), Bas de Leede, Shariz Ahmad, Timm van der Gugten, Roelof van der Merwe, Kyle Klein, Aryan Dutt
United Arab Emirates (Playing XI): Muhammad Waseem, Tanish Suri, Vriitya Aravind(w), Vishnu Sukumaran, Rahul Chopra(c), Basil Hameed, Aayan Afzal Khan, Ali Naseer, Dhruv Parashar, Rahul Bhatia, Junaid Siddique
United Arab Emirates Vs Netherlands: Full Squads
Netherlands Squad: Vikramjit Singh, Max ODowd, Noah Croes, Scott Edwards(w/c), Bas de Leede, Shariz Ahmad, Ryan Klein, Roelof van der Merwe, Timm van der Gugten, Aryan Dutt, Paul van Meekeren, Wesley Barresi, Vivian Kingma, Clayton Floyd, Musa Ahmed, Michael Levitt, Kyle Klein, Olivier Elenbaas
United Arab Emirates Squad: Aryansh Sharma, Muhammad Waseem, Vriitya Aravind(w), Vishnu Sukumaran, Rahul Chopra(c), Aayan Afzal Khan, Ali Naseer, Dhruv Parashar, Basil Hameed, Rahul Bhatia, Junaid Siddique, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Omid Rahman, Tanish Suri