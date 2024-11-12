Hong Kong Vs Tanzania Toss Update, ICC CWC Challenge League B 2024-26: HK Field First In Entebbe - Check Playing XIs

Hong Kong have won the toss and elected to field first in match No. 9 of the ongoing ICC Cricket World Cup Challenge League B 2024-26 at the Entebbe Cricket Oval in Entebbe on Tuesday, November 12. (More Cricket News)
Tanzania: Abhik Patwa(c), Ivan Selemani, Mohamed Omary, Mukesh Maker, Amal Rajeevan(wk), Kassim Nassoro, Akhil Anil, Harsheed Chohan, SanjayKumar Thakor, Rajendra Asuri, Khalidy Juma
Hong Kong: Anshuman Rath, Shiv Mathur, Nizakat Khan(c), Babar Hayat, Martin Coetzee, Yasim Murtaza, Zeeshan Ali(wk), Ehsan Khan, Anas Khan, Ateeq Iqbal, Ayush Shukla
Hong Kong Vs Tanzania Squads
Tanzania: Abhik Patwa(c), Ivan Selemani, Omary Kitunda, Mukesh Suthar, Amal Rajeevan(w), Kassim Nassoro, Akhil Anil, Harsheed Chohan, Ally Kimote, SanjayKumar Thakor, Rajendra Maringanti, Khalidy Juma, Sefu Athumani, Jumanne Masquater, Simba Mbaki, Laksh Bakrania, Johnson Nyambo, Mohamed Issa
Hong Kong: Zeeshan Ali(w), Anshuman Rath, Nizakat Khan(c), Babar Hayat, Yasim Murtaza, Martin Coetzee, Nasrulla Rana, Ateeq Iqbal, Ehsan Khan, Ayush Shukla, Anas Khan, Shiv Mathur, Luke Jones, Darsh Vora, Ali Hassan, Adil Mehmood, Aizaz Khan