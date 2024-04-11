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ACC Men’s T20I Premier Cup 2024 Live Streaming: Squads, Schedule - All You Need To Know

The ACC Men’s T20I Premier Cup 2024 sees 10 teams compete in a total of 24 matches with the winner earning a ticket to Asia Cup 2025. Here are the live streaming, schedule, squads and other details

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Nepal cricket team will be one of the contenders at the ACC Men’s T20I Premier Cup 2024 . Photo: X/CricketNep
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The ACC Men’s T20I Premier Cup 2024 kicks-starts from April 12, 2024 and will conclude on April 21 in Oman. The tournament, organised by the Asian Cricket Council (ACC), is the second edition of the ACC Men's T20I Premier Cup and sees 10 teams lock horns with each other in a total of 24 matches. (More Cricket News)

The winner of the tournament sees a spot in the Asia Cup 2025 alongside the likes of India, Pakistan and Sri Lanka among others.

There are two groups divided into five each. Group A sees Hong Kong, Malaysia, Nepal, Qatar and Saudi Arabia.

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Group B consists of Bahrain, Cambodia, Kuwait, Oman and United Arab Emirates.

The losers in the semis will play each other in the third-place playoff on April 20.

The clash between India and Pakistan will be held on July 21. - criccrazyjohns/X
Women's Asia Cup 2024: India To Meet Pakistan On July 21 - Check Schedule

BY PTI

The venues of the tournament are Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1) and Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2).

Live Streaming Info:

Where to watch the live telecast of the ACC Men’s T20I Premier Cup 2024 in India?

Unfortunately, there will be no telecast on any Indian channels of the same.

Where one can live stream the ACC Men’s T20I Premier Cup 2024 in India?

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The ACC Men’s T20I Premier Cup 2024 can be streamed live on the FanCode app and website.

Squads:

Bahrain: Haider Butt (captain), Sohail Ahmed, Junaid Niazi, Ahmer Bin Nasir, Imran Ali, Umer Toor (wicketkeeper), Ubaid Minhas, Imran Anwar, Sarfaraz Ali, Sathaiya Veerapathiran, Abdul Majid, Ali Dawood, Majid Malik, Muhammad Rizwan Butt.

Cambodia: Luqman Butt (captain), Anish Rambabu, Etienne Beukes, Lakshit Gupta, Phon Bunthean, Salvin Stanly, Te Senglong, Uday Sing Hathinjar (wicketkeeper), Ram Raushan Sharan, Sharwan Godara, Kottagodage Don, Vimukthi Viraj, Pel Vannak, Chanthoeun Rathanak, Gulam Murtaza Chughtai, Utkarsh Jain

Hong Kong: Nizakhat Khan (captain), Adit Gorawara (wicketkeeper), Ashuman Rath, Babar Hayat, Martin Coetzee, Zeeshan Ali (wicketkeeper), Aizaz Khan, Nasrulla Rana, Yasim Murtaza, Ehsan Khan, Ateeq Iqbal, Ayush Shukla, Dhananjay Rao, Raunaq Kapur.

Kuwait: Mohammed Aslam (captain), Ali Zaheer, Bilal Tahir, Clinto Anto, Muhammad Umar, Raveja, Meet Bhavsar (wicketkeeper), Usman Ghani (wicketkeeper), Parvinder Kumar, Adnan Idrees, Mohammad Aslam (captain), Nawaf Ahmed, Nimish Lathif, Shiraz Khan, Yasin Patel, Illyas Ahmed, Mohamed Shafeeq, Sayed Monib, Shahrukh Quddus

Malaysia: Ahmad Faiz, Ainool Hafizs, Muhammad Amir, Ahmad Zubaidi, Syed Aziz (wicketkeeper), Wan Muhammad (wicketkeeper), Ahmed Aqeel Wahid, Ahmed Aqeel, Nazmus Sakib, Virandeep Singh, Sharvin Muniandy, Mohammad Haziq Aiman, Muhammad Wafiq, Pavandeep Singh, Vijay Unni, Syazrul Idrus, Fitri Sham, Khizar Hayat Durrani, Rizwan Haider.

Nepal: Rohit Paudel (captain), Aarif Sheikh, Kushal Bhurtel, Sundeep Jora, Aasif Sheikh (wicketkeeper), Anil Shah (wicketkeeper), Binod Bhandari (wicketkeeper), Bibek Yadav, Dipendra Singh Airee, Kushal Malla, Sompal Kami, Akash Chandra, Abhinash Bohara, Gulsan Jha, KC Karan, Lalit Rajbanshi, Pratish GC, Sagar Dhakal.

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Oman: Zeeshan Maqsood (captain), Ayan Khan, Kashyapkumar Prajapati, Khalid Kail, Naseem Khushi (wicketkeeper), Pratik Athavale (wicketkeeper), Aaqib Ilyas, Mehran Khan, Mohammad Nadeem, Rafiullah, Bilal Khan, Fayaz Butt, Kaleemullah, Shakeel Ahmad

Qatar: Muhammad Tanveer (captain), Kamran Khan, Mohammad Ahnaff, Rifayi Hassainar, Saqlain Arshad, Shahzaib Ahmed, Adnan Mirza, Amir Farooq, Mohammed Irshad, Gayan Buddika, Himanshu Rathod, Muhammad Jabir, Musawar Shah, Muhammad Ikramullah.

Saudi Arabia: Hisham Shaikh (captain), Abdul Waheed, Faisal Khan, Kashif Abbas, Manan Ali (wicketkeeper), Saad Khan (wicketkeeper), Varun Mudaliar, Waji Ul Hassan, Ali Delawar Khan, Muhammad Ahmad Raza, Usman Khalid, Zain Ul Abidin, Atif-Ur-Rehman, Ishtiaq Ahmad, Saud Syed Ahmad, Usman Najeeb, Usman Ali

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United Arab Emirates: Waseem Muhammad (captain), Alishan Sharafu, Asif Khan, Vishnu Sukumaran, Syed Haider, Tanish Suri (wicketkeeper), Aayan Khan, Ali Naseer, Balil Hameed, Farooq Momand, Akif Raja, Junayed Siddiqi, Omid Rahman, Rahul Bhatia.

ACC Men's T20I Premier Cup 2024: Full Schedule & Match Timings (IST Time)

12 April 2024

  • Match 1- Oman vs Bahrain - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat

  • Match 2- United Arab Emirates vs Kuwait - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2), Al Amerat

  • Match 3- Nepal vs Malaysia - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat

  • Match 4- Hong Kong vs Qatar - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2), Al Amerat

13 April

  • Match 5- Kuwait vs Cambodia - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat

  • Match 6- United Arab Emirates vs Bahrain - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2), Al Amerat

  • Match 7- Nepal vs Qatar- Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat

  • Match 8- Malaysia vs Saudi Arabia Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2), Al Amerat

    14 April

  • Match 9- Oman vs Cambodia - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat

  • Match 10- Hong Kong vs Saudi Arabia - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2), Al Amerat

15 April

  • Match 11- Nepal vs Hong Kong - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat

  • Match 12- Malaysia vs Qatar - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2), Al Amerat

  • Match 13- Oman vs United Arab Emirates - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat

  • Match 14- Kuwait vs Bahrain - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2), Al Amerat

16 April

  • Match 15- Qatar vs Saudi Arabia - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat

  • Match 16- Bahrain vs Cambodia - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2), Al Amerat

17 April

  • Match 17- Hong Kong vs Malaysia - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat

  • Match 18 - Nepal vs Saudi Arabia - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2), Al Amerat

  • Match 19- United Arab Emirates vs Cambodia -Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat

  • Match 20- Oman vs Kuwait - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2), Al Amerat

19 April

  • 1st Semi Final- TBA vs TBA - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat

  • 2nd Semi Final - TBA vs TBA - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 2), Al Amerat

20 April

3rd Place Playoff - TBA vs TBA -Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat

21 April

Final- TBA vs TBA - Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat

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