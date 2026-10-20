BJP Names New BJYM Office-Bearers; UP's Nikhil Mani Tiwari Among Vice-Presidents

BJP announced seven national vice-presidents and three general secretaries for its youth wing.
Shagun Parihar and Nikhil Mani Tiwari are among the newly appointed vice-presidents.
Harsh Vardhan Singh, Arpita Badjena and Mitta Vamshi Krishna became general secretaries.
The BJP on Tuesday announced new national office-bearers for the Bharatiya Janata Yuva Morcha (BJYM), appointing seven vice-presidents, three general secretaries and seven secretaries, along with leaders responsible for organisational, research and media work.
The appointments were made on the instructions of BJP national president Nitin Nabin and take effect immediately, according to the October 20 release signed by BJYM national president and Lok Sabha MP Hemang Joshi.
UP's Nikhil Mani Appointed As National Vice-President
Jammu and Kashmir MLA Shagun Parihar, Uttar Pradesh’s Nikhil Mani Tiwari, Nagaland’s Arvind Damani and Telangana’s Maloth Komali Naik have been appointed national vice-presidents.
The other vice-presidents are Raj Rajendra Singh from Bihar, West Bengal MLA Soumen Karfa and Bhupendra Nag from Chhattisgarh.
Arpita Aparajita Badjena from Odisha, Harsh Vardhan Singh from Uttar Pradesh and Mitta Vamshi Krishna from Andhra Pradesh have been named national general secretaries.
Secretaries And Treasury Team Named
The seven national secretaries are Biswajit Khound from Assam, Ashish Jhala from Madhya Pradesh, Sayali Raghunath Kulkarni from Maharashtra, Himanshu Sharma from Rajasthan, Sardar Armanjot Brar from Punjab, Aman Yadav from Jharkhand and Rahul Jha from Bihar.
Vineet Vats Tyagi from Uttar Pradesh has been appointed national treasurer, while Rajasthan’s Devvrat Singh Rajawat will serve as national co-treasurer.
Office And Research Responsibilities Assigned
Gujarat’s Dhruv Pandit has been named national office in-charge, with Delhi’s Mohit Soni appointed co-in-charge.
Akhila Bandam from Telangana will head policy and research. Rangam Trivedi from Gujarat, Kamal Madishetty from Telangana and Dr Rama Balhara from Haryana have been appointed co-in-charges.
Media And Social Media Appointments
Himanshu Yadav from Bihar has been appointed media in-charge. Delhi’s Shivani Singh and Vishu Basoya, along with Himachal Pradesh’s Atul Thakur, will serve as media co-in-charges.
Apoorva Singh from Delhi has been named social media in-charge, while Manvendra Chauhan from Bihar will serve as social media co-in-charge.