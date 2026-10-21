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Ranji Trophy, Round 2, Day 4 LIVE Updates: Gujarat Fight To Save Match; Mumbai And Maharashtra Push for Outright Wins

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Abhishek Kumar Upadhyay
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Ranji Trophy, Round 2, Day 4 Live Updates (October 21): Follow our live coverage for all the latest scores, wickets, action and key highlights from across venues.

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Ranji Trophy, Round 2, Day 4 LIVE Updates
Puducherry's Nikhil Gangta lifts his bat after completing his half-century on the third day of the Ranji Trophy cricket match against Vidarbha at VCA Stadium, in Nagpur, Maharashtra. | Photo: PTI
Ranji Trophy, Round 2, Day 4 LIVE Updates (October 21): The stage is set for an action-packed final day of Round 2 in the Ranji Trophy 2026–27, with multiple matches finely poised heading into Day 4. While Mohammed Sijra-led Hyderabad and Andhra resume battle in the morning session with a massive run chase unfolding, several other fixtures across various venues are primed for dramatic conclusions. Teams will look to push hard for crucial outright victories or fiercely guard their ground to salvage results as the red-ball action reaches its climax.
LIVE UPDATES

Ranji Trophy, Round 2, Day 4 LIVE Updates: Situation So Far!

  • Rajasthan vs Railways: Rajasthan 497; Railways 305/6 (Railways trail by 192 runs).

  • Himachal Pradesh vs Mumbai: Himachal Pradesh 140 and 144/3; Mumbai 528/8 declared (Himachal Pradesh trail by 244 runs).

  • Kerala vs Odisha: Kerala 404; Odisha 225 and 102/4 (f/o) (Odisha trail by 77 runs).

  • Delhi vs Gujarat: Delhi 648/6 declared; Gujarat 363/5 (Gujarat trail by 285 runs).

  • Jharkhand vs Maharashtra: Jharkhand 169 and 130/1; Maharashtra 527/5 declared (Jharkhand trail by 228 runs).

  • Punjab vs Chhattisgarh: Punjab 456; Chhattisgarh 206 and 123/3 (f/o) (Chhattisgarh trail by 127 runs).

  • Puducherry vs Madhya Pradesh: Puducherry 177 and 98/1; Madhya Pradesh 345 (Puducherry trail by 70 runs).

  • Hyderabad vs Andhra: Hyderabad 275 and 306/7 declared; Andhra 184 and 7/2 (Andhra need 391 runs).

  • Karnataka vs Saurashtra: Karnataka 342 and 99/2; Saurashtra 349 (Karnataka lead by 92 runs).

Ranji Trophy, Round 2, Day 4 LIVE Updates: Good Morning!

Good Morning and welcome to our live coverage of Ranji Trophy 2026-27 Round 2, Day 4. Grab your breakfast and sit back as we bring you the live action.

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