Ranji Trophy, Round 2, Day 4 LIVE Updates: Gujarat Fight To Save Match; Mumbai And Maharashtra Push for Outright Wins

Ranji Trophy, Round 2, Day 4 LIVE Updates: Situation So Far!
Rajasthan vs Railways: Rajasthan 497; Railways 305/6 (Railways trail by 192 runs).
Himachal Pradesh vs Mumbai: Himachal Pradesh 140 and 144/3; Mumbai 528/8 declared (Himachal Pradesh trail by 244 runs).
Kerala vs Odisha: Kerala 404; Odisha 225 and 102/4 (f/o) (Odisha trail by 77 runs).
Delhi vs Gujarat: Delhi 648/6 declared; Gujarat 363/5 (Gujarat trail by 285 runs).
Jharkhand vs Maharashtra: Jharkhand 169 and 130/1; Maharashtra 527/5 declared (Jharkhand trail by 228 runs).
Punjab vs Chhattisgarh: Punjab 456; Chhattisgarh 206 and 123/3 (f/o) (Chhattisgarh trail by 127 runs).
Puducherry vs Madhya Pradesh: Puducherry 177 and 98/1; Madhya Pradesh 345 (Puducherry trail by 70 runs).
Hyderabad vs Andhra: Hyderabad 275 and 306/7 declared; Andhra 184 and 7/2 (Andhra need 391 runs).
Karnataka vs Saurashtra: Karnataka 342 and 99/2; Saurashtra 349 (Karnataka lead by 92 runs).
Ranji Trophy, Round 2, Day 4 LIVE Updates: Good Morning!
Good Morning and welcome to our live coverage of Ranji Trophy 2026-27 Round 2, Day 4. Grab your breakfast and sit back as we bring you the live action.