2018 Men's Hockey World Cup: Squads, TV Guide And Live Streaming

The 14th edition of FIH Men's Hockey World Cup will officially start with a glittering Opening Ceremony on Tuesday (November 27), a day before the first match-day, at the Kalinga Stadium, Bhubaneswar, Odisha.

World's top 16 teams, including defending champions Australia, Olympic champions Argentina and most successful team Pakistan will compete in the 19-day tournament.

Here are the squads, TV guide and live streaming:

POOL A

ARGENTINA FRANCE NEW ZEALAND SPAIN Gonzalo Peillat Artur Thieffry Cory Bennett Quico Cortes Pedro Ibarra (C) Pieter van Straaten Dane Lett Sergi Enrique Juan Ignacio Gilardi Tom Genestet Nick Ross Marc Serrahima Lucas Rossi Hugo Genestet Richard Joyce Ignacio Rodriguez Agustin Bugallo Blaise Rogeau Marcus Child Miquel Delas (C) Nicolas Cicileo Victor Lockwood Jared Panchia Enrique Gonzalez Tomas Bettaglio Charles Masson George Enersen Alvaro Iglesias Agustin Mazzilli Nicolas Dumont Aidan Sarikaya Marc Salles Lucas Vila Gaspard Baumgarten Nic Woods Ricardo Santana Maico Casella François Goyet Kane Russell Diego Arana Lucas Martinez Cristoforo Peters-Deutz Blair Tarrant (C) Xavier Lleonart Joaquin Menini Jean-Bapiste Forgues Arun Panchia Alejandro de Frutos Juan Manuel Vivaldi Etienne Tynevez Shea McAleese Vicenc Ruiz Tomas Santiago Victor Charlet (C) Stephen Jenness Albert Beltran Ignacio Ortiz Aristide Coisne Dominic Newman Josep Romeu Juan Martin Lopez Maximilien Branicki Hugo Inglis Mario Garin Matias Rey Timothee Clement George Muir Pau Quemada Matias Paredes Corentin Saunier Hayden Philips Marc Bolto

POOL B

AUSTRALIA CHINA ENGLAND IRELAND Tom Craig Guo Xiaoping George Pinner (C) David Harte (C) Corey Weyer Ao Zhiwei Harry Gibson Jonathan Bell Jake Harvie Guan Quyang Luke Taylor Matthew Bell Matthew Dawson Ao Suozhu David Ames Luke Madeley Eddie Ockenden (C) E Wenhui Harry Martin Chris Cargo Jake Whetton Ao Yang Ian Sloan (C) Matthew Nelson Blake Govers Meng Dihao Mikey Hoare Alan Sothern Tim Howard Su Jun Sam Ward Eugene Magee Aran Zalewski (C) Meng Nan Mark Gleghorne Kirk Shimmins Matthew Swann Su Wenlin Phil Roper (C) Shane O'Donoghue Flynn Ogilvie Su Lixing Adam Dixon Sean Murray Daniel Beale Du Chen (C) Barry Middleton Mitch Darling Tyler Lovell Du Talake David Condon Michael Robson Trent Mitton Guo Zixiang Jack Waller David Fitzgerald Dylan Wotherspoon E Wenlong James Gall Daragh Walsh Timothy Brand Wang Caiyu Liam Sanford Paul Gleghorne Andrew Charter Ao Weibao Will Calnan Conor Harte Jeremy Hayward Guo Jin (C) Zach Wallace Jeremy Duncan

POOL C

BELGIUM CANADA INDIA SOUTH AFRICA Loic van Doren Brandon Pereira P. R. Sreejesh Tyson Dlungwana Arthur van Doren Scott Tupper (C) Krishan Bahadur Pathak Austin Smith John-John Dohmen Gabriel Ho-Garcia Harmanpreet Singh Tim Drummond (C) Florent van Aubel Oliver Scholfield Birendra Lakra Paebo Lembethe Sebastian Dockier Richard Hildreth Varun Kumar Julian Hykes Cédric Charlier Keegan Pereira Kothajit Khadangbam Thomas Hammond Gauthier Boccard Balraj Panesar Surender Kumar Dayaan Cassiem Nicolas de Kerpel Gordon Johnston Amit Rohidas Rhett Halkett Emmanuel Stockbroekx Brenden Bissett Manpreet Singh (C) Richard Pautz Alexander Hendrickx James Wallace Chinglensana Kangujam Taylor Dart Thomas Briels (C) Matthew Pearson Nilakanta Sharma Taine Paton Felix Denayer Matthew Sarmento Sumit Mohamed Mea Vincent Vanasch John Smythe Akashdeep Singh Jethro Eustice Simon Gougnard Iain Smythe Mandeep Singh Rassie Pieterse Arthur de Sloover James Kirkpatrick Dilpreet Singh Nicholas Spooner Loick Luypaert Sukhi Panesar Simranjeet Singh Keenan Horne Victor Wegnez David Carter Hardik Singh Nqobile Ntuli Tom Boon Antoni Kindler Lalit Kumar Upadhyay Gowan Jones

POOL D

GERMANY MALAYSIA THE NETHERLANDS PAKISTAN Mark Appel Norsyafiq Sumantri Jeroen Hertzberger Imran Butt Tobias Walter Ramadan Rosli Lars Balk Aleem Bilal Florian Fuchs Marhan Jalil Thijs van Dam Mubashar Ali Benedikt Furk Fitri Saari Jonas de Geus Toseeq Arshad Mats Grambusch Joel van Huizen Jorrit Croon Tasawar Abbas Tom Grambusch Faizal Saari Billy Bakker Rashid Mehmood Johannes Grosse Syed Cholan Seve van Ass (C) Muhammad Irfan Jr. Martin Haner Sukri Mutalib (C) Valentin Verga Muhammad Atiq Tobias Hauke Firhan Ashaari Glenn Schuurman Ali Shan Timm Herzbruch Nabil Noor Sander de Wijn Muhammad Rizwan Sr. (C) Dieter Linnekogel Kumar Subramaniam Sander Baart Mazhar Abbas Marco Miltkau Razie Rahim Robbert Kemperman Muhammad Umar Bhutta Mathias Muller Faiz Jali Mirco Pruijser Ammad Butt Dan Nguyen Luong Azri Hassan Bob de Voogd Muhammad Zubair Christopher Ruhr Azuan Hassan Sam van der Ven Faisal Qadir Ferdinand Weinke Tengku Ahmad Tajuddin Thierry Brinkman Ajaz Ahmed Niklas Wellen Aiman Rozemi Pirmin Blaak Abu Mahmood Lukas Windfeder Hairi Rahman Mink van der Weerden Muhammad Irfan

The tournament will be available on TV in a record 194 countries, which according to the International Hockey Federation (FIH) is a 150% increase from the 104 event. The FIH roped in 30 broadcasters with host broadcasting rights to Star Sports.

Here's the complete list of country-broadcaster for the participating nations:

Argentina - ESPN Sur

Australia - Fox Sports & Kayo Sports

Belgium - Play Sports

Canada - BeIN Sport

China - Fox Sports Asia

England - BT Sport

France - L'Equipe

Germany - DAZN

India - Star Sports, Doordarshan

Ireland - BT Sport

Malaysia - Astro

The Netherlands - NOS

New Zealand - Sky Sports NZ

Pakistan - Sony

South Africa - SuperSport

Spain - Eurosport

Live Streaming: Live Streaming: FIH official YouTube Channel, Hotstar