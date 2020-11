MP Government To Form ‘Cow Cabinet’, First Meeting On November 22

Madhya Pradesh government has decided to form a 'Cow Cabinet' for the protection of cows in the state.

"It has been decided to set up a "Cow Cabinet" for the protection and promotion of cows in the state. Animal Husbandry, Forest, Panchayat and Rural Development, Revenue, Home and Farmers Welfare Department will be a part of the "Cow Cabinet". The first meeting will be held on November 22 at 12 noon on Gopashtami at Gau Sanctuary, Agar Malwa," the Chief Minister said in a tweet.

पà¥Âरदà¥Â‡श मà¥Â‡à¤Â‚ à¤Â—à¥Â‹धन सà¤Â‚रà¤Â•à¥Âषण व सà¤Â‚वरà¥Âधन à¤Â•à¥Â‡ लिà¤Â 'à¤Â—à¥ÂŒà¤Â•à¥Âˆबिनà¥Â‡à¤ÂŸ' à¤Â—ठित à¤Â•रनà¥Â‡ à¤Â•ा निरà¥Âणय लिया à¤Â—या हà¥Âˆ।



पशà¥Âपालन, वन, पà¤Â‚à¤Âšायत व à¤Â—à¥Âरामà¥Â€ण विà¤Â•ास, राà¤Âœसà¥Âव, à¤Â—à¥Âƒह à¤Â”र à¤Â•िसान à¤Â•लà¥Âयाण विभाà¤Â— à¤Â—à¥ÂŒ à¤Â•à¥Âˆबिनà¥Â‡à¤ÂŸ मà¥Â‡à¤Â‚ शामिल हà¥Â‹à¤Â‚à¤Â—à¥Â‡।



पहलà¥Â€ बà¥Âˆठà¤Â• 22 नवà¤Â‚बर à¤Â•à¥Â‹ à¤Â—à¥Â‹पाषà¥Âà¤ÂŸमà¥Â€ पर दà¥Â‹पहर 12 बà¤Âœà¥Â‡ à¤Â—à¥ÂŒ à¤Â भà¥Âयारण, à¤Â†à¤Â—र मालवा मà¥Â‡à¤Â‚ à¤Â†यà¥Â‹à¤Âœित à¤Â•à¥Â€ à¤Âœाà¤Âà¤Â—à¥Â€। — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 18, 2020

Animal husbandry, Forest, Panchayat, Rural Development, Home and Farmer Welfare departments to be a part of the 'Cow Cabinet'.

For in-depth, objective and more importantly balanced journalism, Click here to subscribe to Outlook Magazine