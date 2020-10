Himachal CM Jairam Thakur Tests Positive For COVID-19, Goes Into Home Isolation

Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur went into home isolation after he was tested positive for coronavirus infection.

à¤Â•à¥Âà¤Â› दिन पहलà¥Â‡ à¤Â•à¤¿à¤¸à¥Â€ à¤Â•à¥Â‹à¤°à¥Â‹à¤¨à¤¾ पà¥Â‰à¤Âœà¤¼à¤¿à¤ÂŸà¤¿à¤µ वà¥Âà¤¯à¤Â•à¥Âà¤¤à¤¿ à¤Â•à¥Â‡ समà¥Âà¤ªà¤°à¥Âà¤Â• मà¥Â‡à¤Â‚ à¤Â†à¤¨à¥Â‡ à¤Â•à¥Â‡ à¤Â•à¤¾à¤°à¤£ मà¥Âˆà¤Â‚ बà¥Â€à¤¤à¥Â‡ à¤Âà¤Â• सपà¥Âà¤¤à¤¾à¤¹ सà¥Â‡ à¤Â पनà¥Â‡ à¤Â†à¤µà¤¾à¤¸ पर à¤Â•à¥Âà¤µà¤¾à¤°à¤Â‚à¤ÂŸà¥Â€à¤¨ था,à¤Â—त दà¥Â‹ दिनà¥Â‹à¤Â‚ सà¥Â‡ à¤Â•à¥Â‹à¤°à¥Â‹à¤¨à¤¾ à¤Â•à¥Â‡ à¤Â•à¥Âà¤Â› लà¤Â•à¥Âà¤·à¤£ à¤Â†à¤¨à¥Â‡ à¤Â•à¥Â‡ à¤Â•à¤¾à¤°à¤£ à¤Â†à¤Âœ à¤Â•à¥Â‹à¤°à¥Â‹à¤¨à¤¾ à¤ÂŸà¥Â‡à¤¸à¥Âà¤ÂŸ à¤Â•à¤°à¤µà¤¾à¤¯à¤¾,à¤Âœà¤¿à¤¸à¤Â•à¥Â€ रिपà¥Â‹à¤°à¥Âà¤ÂŸ à¤Â भà¥Â€ पà¥Â‰à¤Âœà¤¼à¤¿à¤ÂŸà¤¿à¤µ à¤Â†à¤Âˆ हà¥Âˆà¥¤



à¤Âšà¤¿à¤Â•à¤¿à¤¤à¥Âà¤¸à¤Â•à¥Â‹à¤Â‚ à¤Â•à¥Â€ सलाह पर à¤Â पनà¥Â‡ सरà¤Â•à¤¾à¤°à¥Â€ à¤Â†à¤µà¤¾à¤¸ मà¥Â‡à¤Â‚ हà¥Â€ à¤Â†à¤Â‡à¤¸à¥Â‹à¤²à¥Â‡à¤ÂŸ हà¥Â‚à¤Â‚। — Jairam Thakur (@jairamthakurbjp) October 12, 2020

The CM took to Twitter to announce the news. He wrote, "A few days ago, due to in contact with a corona positive person, I was quarantined at my residence for the past one week, due to some symptoms of the virus from last two days, I got a Covid-19 test done today, which has been reported positive. I am isolated in my official residence on the advice of doctors."

For in-depth, objective and more importantly balanced journalism, Click here to subscribe to Outlook Magazine