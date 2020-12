BJP Chief JP Nadda Tests Positive for Covid-19

BJP chief JP Nadda on Sunday announced that he has tested positive for Covid-19. Nadda said that he is currently under home isolation and added that he is doing well.

“After experiencing symptoms of Covid-19, I got myself tested, post which I received a positive report. My health condition is fine and I am under home isolation following doctors’ advice. I request whoever came in contact with me during the last few days, to isolate themselves and get tested,” Nadda tweeted.

à¤Â•à¥Â‹रà¥Â‹ना à¤Â•à¥Â‡ शà¥Âरà¥Â‚à¤Â†तà¥Â€ लà¤Â•à¥Âषण दिà¤Â–नà¥Â‡ पर मà¥Âˆà¤Â‚नà¥Â‡ à¤ÂŸà¥Â‡सà¥Âà¤ÂŸ à¤Â•रवाया à¤Â”र रिपà¥Â‹रà¥Âà¤ÂŸ पà¥Â‰à¤Âœिà¤ÂŸिव à¤Â†à¤Âˆ हà¥Âˆ। मà¥Â‡रà¥Â€ तबà¥Â€यत ठà¥Â€à¤Â• हà¥Âˆ, डà¥Â‰à¤Â•à¥Âà¤ÂŸरà¥Âस à¤Â•à¥Â€ सलाह पर हà¥Â‹म à¤Â†à¤Â‡सà¥Â‹लà¥Â‡शन मà¥Â‡à¤Â‚ सभà¥Â€ दिशा- निरà¥Âदà¥Â‡शà¥Â‹ à¤Â•ा पालन à¤Â•र रहा हà¥Â‚à¤Â। मà¥Â‡रा à¤Â नà¥Âरà¥Â‹ध हà¥Âˆ, à¤Âœà¥Â‹ भà¥Â€ लà¥Â‹à¤Â— à¤Â—त à¤Â•à¥Âà¤Â› दिनà¥Â‹à¤Â‚ मà¥Â‡à¤Â‚ सà¤Â‚परà¥Âà¤Â• मà¥Â‡à¤Â‚ à¤Â†यà¥Â‡à¤Â‚ हà¥Âˆà¤Â‚, à¤Â•à¥Âƒपया सà¥Âवयà¤Â‚ à¤Â•à¥Â‹ à¤Â†à¤Â‡सà¥Â‹लà¥Â‡à¤ÂŸ à¤Â•र à¤Â पनà¥Â€ à¤Âœाà¤Âà¤Âš à¤Â•रवाà¤Âà¤Â‚। — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) December 13, 2020

For in-depth, objective and more importantly balanced journalism, Click here to subscribe to Outlook Magazine