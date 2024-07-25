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India Tiwa Festival: Tiwa Tribe And Wanchuwa 2024 | In Pics

The Wanchuwa festival is an important celebration for the Tiwa tribe living in Assam and Meghalaya. The festival, which is celebrated once every five years, is done for good harvest and the welfare of the people.

Wanchuwa festival 2024 | Photo: AP/Anupam Nath

A Tiwa tribal man distribute rice powder to the Tiwa women in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district. Wanchuwa festival, marked once every five years, is celebrated for a good harvest and the welfare of the people.

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Tiwa tribal girls
Tiwa tribal girls | Photo: AP/Anupam Nath

Tiwa tribal girls wear traditional attire before participating in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.

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A Tiwa tribal boy wears traditional attire
A Tiwa tribal boy wears traditional attire | Photo: AP/Anupam Nath

A Tiwa tribal boy wears traditional attire before participating in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.

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Tiwa tribal men in their traditional attire
Tiwa tribal men in their traditional attire | Photo: AP/Anupam Nath

Tiwa tribal men in their traditional attire pound rice during Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.

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Tiwa tribal girls in traditional attire
Tiwa tribal girls in traditional attire | Photo: AP/Anupam Nath

Tiwa tribal girls wear traditional attire before participating in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.

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Tiwa tribal boys in traditional attire
Tiwa tribal boys in traditional attire | Photo: AP/Anupam Nath

Tiwa tribal boys wear traditional attire before participating in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.

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A boy wears Tiwa tribal attire
A boy wears Tiwa tribal attire | Photo: AP/Anupam Nath

A Tiwa tribal boy wears traditional attire before participating in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.

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Tiwa tribal people at a village in Karbi Anglong
Tiwa tribal people at a village in Karbi Anglong | Photo: AP/Anupam Nath

Tiwa tribal people in traditional attire arrive to participate in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.

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Tiwa tribals during Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong
Tiwa tribals during Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong | Photo: AP/Anupam Nath

Tiwa tribal girls in traditional participate in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.

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Wanchuwa festival in Karbi Anglong
Wanchuwa festival in Karbi Anglong | Photo: AP/Anupam Nath

Tiwa tribal people in traditional attire participate in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.

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Tiwa tribal priests
Tiwa tribal priests | Photo: AP/Anupam Nath

Tiwa tribal priests in traditional attire drinks traditional rice beer before participate in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district

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Tiwa tribal villagers
Tiwa tribal villagers | Photo: AP/Anupam Nath

Tiwa tribal villagers attend the Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.

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Tribal people during Tiwa festival in Karbi Anglong district
Tribal people during Tiwa festival in Karbi Anglong district | Photo: AP/Anupam Nath

Tiwa tribal people in traditional attire participate in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.

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