India Tiwa Festival: Tiwa Tribe And Wanchuwa 2024 | In Pics

A Tiwa tribal man distribute rice powder to the Tiwa women in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district. Wanchuwa festival, marked once every five years, is celebrated for a good harvest and the welfare of the people.
Tiwa tribal girls wear traditional attire before participating in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.
A Tiwa tribal boy wears traditional attire before participating in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.
Tiwa tribal men in their traditional attire pound rice during Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.
Tiwa tribal girls wear traditional attire before participating in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.
Tiwa tribal boys wear traditional attire before participating in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.
A Tiwa tribal boy wears traditional attire before participating in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.
Tiwa tribal people in traditional attire arrive to participate in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.
Tiwa tribal girls in traditional participate in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.
Tiwa tribal people in traditional attire participate in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.
Tiwa tribal priests in traditional attire drinks traditional rice beer before participate in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district
Tiwa tribal villagers attend the Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.
Tiwa tribal people in traditional attire participate in Wanchuwa festival in a village in Karbi Anglong district.