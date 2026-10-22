메이저사이트는 하나의 점수가 아니라 기록의 일치 여부로 구분한다

운영 기간이 길다는 주장 하나만으로는 부족하다.HTTPS가 있다고 운영 신뢰도가 자동으로 증명되는 것도 아니고, 후기 숫자가 많다고 모두 독립적인 평가라고 볼 수도 없다.그래서 메이저사이트 관련 정보를 확인할 때는 각각 다른 자료를 따로 확인한 뒤 마지막에 서로 비교하는 방식이 더 합리적이다.도메인 이력이 실제 운영 주장과 맞는가.공지와 약관은 지속적으로 관리되고 있는가.보안 환경은 기본적인 보호 조건을 갖추고 있는가.후기와 피해 제보는 최근의 독립적인 기록인가.먹튀검증의 결론을 뒷받침하는 자료가 있는가.여러 자료가 서로 모순되지 않을수록 사이트에 대해 확인할 수 있는 정보는 많아진다.반대로 `메이저`, `안전`, `보증` 같은 단어만 반복되고 이를 뒷받침하는 기록을 찾기 어렵다면 그 표현 자체에 높은 가치를 둘 이유는 적다.