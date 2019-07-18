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Outlook-ICARE India University Rankings 2019: Top 75 Public State Universities

Here is the list of top 75 public state universities

18 July 2019
Outlook-ICARE India University Rankings 2019: Top 75 Public State Universities
Photograph by Sandipan Chatterjee
Outlook-ICARE India University Rankings 2019: Top 75 Public State Universities
outlookindia.com
2019-07-19T14:45:08+0530
Rank 2019University NamePlaceStateOverall
score
1 Jadavpur University Kolkata West Bengal 89.38
2 Anna University Chennai Tamil Nadu 85.90
3 Calcutta University Kolkata West Bengal 83.84
4 Savitribai Phule Pune University Pune Maharashtra 80.65
5 Andhra University Visakhapatnam Andhra Pradesh 79.87
6 Panjab University Chandigarh Chandigarh 79.86
7 University of Madras Chennai Tamil Nadu 79.45
8 Alagappa University Karaikudi Tamil Nadu 79.37
9 Bharathiar University Coimbatore Tamil Nadu 79.24
10 University of Calicut Calicut Kerala 78.95
11 Osmania University Hyderabad Telangana 78.33
12 King George`s Medical University Lucknow Uttar Pradesh 78.30
13 G. B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology Pantnagar Uttarakhand 78.22
14 Tamil Nadu Agricultural University Coimbatore Tamil Nadu 78.17
15 Gauhati University Guwahati Assam 78.09
16 Mahatma Gandhi University Kottayam Kerala 74.65
17 Kerala University Thiruvananthapuram Kerala 74.03
18 Madurai Kamraj University Madurai Tamil Nadu 71.07
19 Sri Venkateswara University Tirupati Andhra Pradesh 69.92
20 University of Kashmir Srinagar Jammu and Kashmir 68.40
21 Mysore University Mysore Karnataka 67.88
22 Cochin University of Science and Technology Cochin Kerala 66.81
23 Mumbai University Mumbai Maharashtra 66.00
24 Mangalore University Mangalagangotri Karnataka 65.91
25 Goa University Goa Goa 65.37
26 Gujarat University Ahmedabad Gujarat 64.77
27 Jawaharlal Nehru Technological University Anantapur Andhra Pradesh 63.72
28 Maharaja Sayajirao University of Baroda Vadodara Gujarat 63.65
29 Bangalore University Bengaluru Karnataka 62.00
30 Guru Nanak Dev University Amritsar Punjab 61.90
31 University of Kerala Trivandrum Kerala 61.59
32 Delhi Technological University New Delhi Delhi 60.52
33 Annamalai University Annamalainagar Tamil Nadu 60.50
34 Punjab Agricultural University Ludhiana Punjab 60.45
35 Kuvempu University Shimoga Karnataka 59.40
36 Bharathidasan University Tiruchirappalli Tamil Nadu 59.21
37 Anand Agricultural University Anand Gujarat 59.03
38 Guru Gobind Singh Indraprastha University New Delhi Delhi 58.84
39 Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar Haryana 58.66
40 Periyar University Salem Tamil Nadu 58.47
41 University of Jammu Jammu Tawi Jammu and Kashmir 58.28
42 Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University Chennai Tamil Nadu 58.10
43 Indraprastha Institute of Information Technology New Delhi Delhi 57.73
44 Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences Tirupati Andhra Pradesh 57.17
45 North Maharashtra University Umavinagar Maharashtra 56.98
46 Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University Hyderabad Telangana 56.80
47 Karnataka University Dharwad Karnataka 56.61
48 Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry Solan Himachal Pradesh 56.43
49 Shivaji University Kolhapur Maharashtra 56.24
50 University of Agricultural Sciences Dharwad Karnataka 56.05
51 Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad Maharashtra 55.68
52 Dibrugarh University Dibrugarh Assam 55.50
53 The University of Burdwan Barddhaman West Bengal 55.12
54 Maharshi Dayanand University Rohtak Haryana 54.94
55 Kalyani University Kalyani West Bengal 54.75
56 Manonmaniam Sundaranar University Tirunelveli Tamil Nadu 54.38
57 Kurukshetra University Kurukshetra Haryana 53.64
58 Acharya N G Ranga Agricultural University Guntur Andhra Pradesh 53.08
59 Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar Anand Gujarat 52.71
60 Sri Krishnadevaraya University Anantapur Andhra Pradesh 52.52
61 Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pardesh Krishi Vishvavidyalaya Kangra Himachal Pradesh 51.96
62 Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore Madhya Pradesh 51.41
63 Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar Haryana 50.48
64 Junagarh Agricultural University Junagarh Gujarat 49.92
65 Navsari Agricultural University Navsari Gujarat 48.99
66 Gulbarga University, Gulbarga Gulbarga Karnataka 48.62
67 Orissa University of Agriculture & Technology Khordha Odisha 48.43
68 Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences Bikaner Rajasthan 47.69
69 Saurashtra University Rajkot Gujarat 47.32
70 Shri Mata Vaishno Devi University Katra Jammu and Kashmir 46.94
71 Sri Venkateswara Veterinary University Tirupati Andhra Pradesh 46.39
72 Tumkur University Tumkur Karnataka 46.02
73 Utkal University Bhubaneswar Odisha 45.64
74 Kerala Veterinary & Animal Sciences University Wayanad Kerala 45.46
75 Visveswaraiah Technological University Belgaum Karnataka 44.90
Rank 2019 1
University Name Jadavpur University
Place Kolkata
State West Bengal
Overall Score 89.38
   
Rank 2019 2
University Name Anna University
Place Chennai
State Tamil Nadu
Overall Score 85.90
   
Rank 2019 3
University Name Calcutta University
Place Kolkata
State West Bengal
Overall Score 83.84
   
Rank 2019 4
University Name Savitribai Phule Pune University
Place Pune
State Maharashtra
Overall Score 80.65
   
Rank 2019 5
University Name Andhra University
Place Visakhapatnam
State Andhra Pradesh
Overall Score 79.87
   
Rank 2019 6
University Name Panjab University
Place Chandigarh
State Chandigarh
Overall Score 79.86
   
Rank 2019 7
University Name University of Madras
Place Chennai
State Tamil Nadu
Overall Score 79.45
   
Rank 2019 8
University Name Alagappa University
Place Karaikudi
State Tamil Nadu
Overall Score 79.37
   
Rank 2019 9
University Name Bharathiar University
Place Coimbatore
State Tamil Nadu
Overall Score 79.24
   
Rank 2019 10
University Name University of Calicut
Place Calicut
State Kerala
Overall Score 78.95
   
Rank 2019 11
University Name Osmania University
Place Hyderabad
State Telangana
Overall Score 78.33
   
Rank 2019 12
University Name King George`s Medical University
Place Lucknow
State Uttar Pradesh
Overall Score 78.30
   
Rank 2019 13
University Name G. B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology
Place Pantnagar
State Uttarakhand
Overall Score 78.22
   
Rank 2019 14
University Name Tamil Nadu Agricultural University
Place Coimbatore
State Tamil Nadu
Overall Score 78.17
   
Rank 2019 15
University Name Gauhati University
Place Guwahati
State Assam
Overall Score 78.09
   
Rank 2019 16
University Name Mahatma Gandhi University
Place Kottayam
State Kerala
Overall Score 74.65
   
Rank 2019 17
University Name Kerala University
Place Thiruvananthapuram
State Kerala
Overall Score 74.03
   
Rank 2019 18
University Name Madurai Kamraj University
Place Madurai
State Tamil Nadu
Overall Score 71.07
   
Rank 2019 19
University Name Sri Venkateswara University
Place Tirupati
State Andhra Pradesh
Overall Score 69.92
   
Rank 2019 20
University Name University of Kashmir
Place Srinagar
State Jammu and Kashmir
Overall Score 68.40
   
Rank 2019 21
University Name Mysore University
Place Mysore
State Karnataka
Overall Score 67.88
   
Rank 2019 22
University Name Cochin University of Science and Technology
Place Cochin
State Kerala
Overall Score 66.81
   
Rank 2019 23
University Name Mumbai University
Place Mumbai
State Maharashtra
Overall Score 66.00
   
Rank 2019 24
University Name Mangalore University
Place Mangalagangotri
State Karnataka
Overall Score 65.91
   
Rank 2019 25
University Name Goa University
Place Goa
State Goa
Overall Score 65.37
   
Rank 2019 26
University Name Gujarat University
Place Ahmedabad
State Gujarat
Overall Score 64.77
   
Rank 2019 27
University Name Jawaharlal Nehru Technological University
Place Anantapur
State Andhra Pradesh
Overall Score 63.72
   
Rank 2019 28
University Name Maharaja Sayajirao University of Baroda
Place Vadodara
State Gujarat
Overall Score 63.65
   
Rank 2019 29
University Name Bangalore University
Place Bengaluru
State Karnataka
Overall Score 62.00
   
Rank 2019 30
University Name Guru Nanak Dev University
Place Amritsar
State Punjab
Overall Score 61.90
   
Rank 2019 31
University Name University of Kerala
Place Trivandrum
State Kerala
Overall Score 61.59
   
Rank 2019 32
University Name Delhi Technological University
Place New Delhi
State Delhi
Overall Score 60.52
   
Rank 2019 33
University Name Annamalai University
Place Annamalainagar
State Tamil Nadu
Overall Score 60.50
   
Rank 2019 34
University Name Punjab Agricultural University
Place Ludhiana
State Punjab
Overall Score 60.45
   
Rank 2019 35
University Name Kuvempu University
Place Shimoga
State Karnataka
Overall Score 59.40
   
Rank 2019 36
University Name Bharathidasan University
Place Tiruchirappalli
State Tamil Nadu
Overall Score 59.21
   
Rank 2019 37
University Name Anand Agricultural University
Place Anand
State Gujarat
Overall Score 59.03
   
Rank 2019 38
University Name Guru Gobind Singh Indraprastha University
Place New Delhi
State Delhi
Overall Score 58.84
   
Rank 2019 39
University Name Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University
Place Hisar
State Haryana
Overall Score 58.66
   
Rank 2019 40
University Name Periyar University
Place Salem
State Tamil Nadu
Overall Score 58.47
   
Rank 2019 41
University Name University of Jammu
Place Jammu Tawi
State Jammu and Kashmir
Overall Score 58.28
   
Rank 2019 42
University Name Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University
Place Chennai
State Tamil Nadu
Overall Score 58.10
   
Rank 2019 43
University Name Indraprastha Institute of Information Technology
Place New Delhi
State Delhi
Overall Score 57.73
   
Rank 2019 44
University Name Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences
Place Tirupati
State Andhra Pradesh
Overall Score 57.17
   
Rank 2019 45
University Name North Maharashtra University
Place Umavinagar
State Maharashtra
Overall Score 56.98
   
Rank 2019 46
University Name Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University
Place Hyderabad
State Telangana
Overall Score 56.80
   
Rank 2019 47
University Name Karnataka University
Place Dharwad
State Karnataka
Overall Score 56.61
   
Rank 2019 48
University Name Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry
Place Solan
State Himachal Pradesh
Overall Score 56.43
   
Rank 2019 49
University Name Shivaji University
Place Kolhapur
State Maharashtra
Overall Score 56.24
   
Rank 2019 50
University Name University of Agricultural Sciences
Place Dharwad
State Karnataka
Overall Score 56.05
   
Rank 2019 51
University Name Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University
Place Aurangabad
State Maharashtra
Overall Score 55.68
   
Rank 2019 52
University Name Dibrugarh University
Place Dibrugarh
State Assam
Overall Score 55.50
   
Rank 2019 53
University Name The University of Burdwan
Place Barddhaman
State West Bengal
Overall Score 55.12
   
Rank 2019 54
University Name Maharshi Dayanand University
Place Rohtak
State Haryana
Overall Score 54.94
   
Rank 2019 55
University Name Kalyani University
Place Kalyani
State West Bengal
Overall Score 54.75
   
Rank 2019 56
University Name Manonmaniam Sundaranar University
Place Tirunelveli
State Tamil Nadu
Overall Score 54.38
   
Rank 2019 57
University Name Kurukshetra University
Place Kurukshetra
State Haryana
Overall Score 53.64
   
Rank 2019 58
University Name Acharya N G Ranga Agricultural University
Place Guntur
State Andhra Pradesh
Overall Score 53.08
   
Rank 2019 59
University Name Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar
Place Anand
State Gujarat
Overall Score 52.71
   
Rank 2019 60
University Name Sri Krishnadevaraya University
Place Anantapur
State Andhra Pradesh
Overall Score 52.52
   
Rank 2019 61
University Name Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pardesh Krishi Vishvavidyalaya
Place Kangra
State Himachal Pradesh
Overall Score 51.96
   
Rank 2019 62
University Name Devi Ahilya Vishwavidyalaya
Place Indore
State Madhya Pradesh
Overall Score 51.41
   
Rank 2019 63
University Name Guru Jambheshwar University of Science and Technology
Place Hisar
State Haryana
Overall Score 50.48
   
Rank 2019 64
University Name Junagarh Agricultural University
Place Junagarh
State Gujarat
Overall Score 49.92
   
Rank 2019 65
University Name Navsari Agricultural University
Place Navsari
State Gujarat
Overall Score 48.99
   
Rank 2019 66
University Name Gulbarga University, Gulbarga
Place Gulbarga
State Karnataka
Overall Score 48.62
   
Rank 2019 67
University Name Orissa University of Agriculture & Technology
Place Khordha
State Odisha
Overall Score 48.43
   
Rank 2019 68
University Name Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences
Place Bikaner
State Rajasthan
Overall Score 47.69
   
Rank 2019 69
University Name Saurashtra University
Place Rajkot
State Gujarat
Overall Score 47.32
   
Rank 2019 70
University Name Shri Mata Vaishno Devi University
Place Katra
State Jammu and Kashmir
Overall Score 46.94
   
Rank 2019 71
University Name Sri Venkateswara Veterinary University
Place Tirupati
State Andhra Pradesh
Overall Score 46.39
   
Rank 2019 72
University Name Tumkur University
Place Tumkur
State Karnataka
Overall Score 46.02
   
Rank 2019 73
University Name Utkal University
Place Bhubaneswar
State Odisha
Overall Score 45.64
   
Rank 2019 74
University Name Kerala Veterinary & Animal Sciences University
Place Wayanad
State Kerala
Overall Score 45.46
   
Rank 2019 75
University Name Visveswaraiah Technological University
Place Belgaum
State Karnataka
Overall Score 44.90
   

Survey Methodology

The Rankings evaluate institutions based on parameters such as Faculty Student Ratio (FSR), Faculty with PhD (FWP), Papers Per Faculty (PPF), Citations Per Paper (CPP) and Inclusiveness & Diversity (ID). Institutions are awarded an overall rank depending on the number of points achieved through the evaluation, and their key strengths in specific parameters are displayed. This has been designed with valuable feedback from the industry.

Rather than blindly comparing ­institutions against one another, ­Outlook-ICARE India University Rankings 2019 is a fair assessment based on how institutions within the same category perform against each other in a variety of metrics, thus ­reflecting the strengths and weak­nesses of an ­institution in each domain.

Most importantly, to re-emphasise, all assessments are based on objective data—most of it is obtained from ­reliable third-party sources and there is zero dependence on voluntary submissions. Wherever information has been taken from institutional websites, a dedicated data validation and verification team has verified and ensured its authenticity and validity, thus assuring parents and stakeholders of the highest standards of quality and reliability. Statistical techniques, Z-score normalisation, avoiding ­papers with more than 10 contributors, provision of low weightage for ­papers/authors/­institutions who have an unusually high number of self-citations etc. are the steps taken to ensure fair and accurate rankings.

A university that has a low overall rank may score high in indivi­dual ­parameters and vice versa. This unique system of ranking can help students identify institutions which may be a good fit for them, but do not appear at the top of the rankings. It provides an opportunity for lesser-­known institutions and specialist universities to shine on the basis of their strengths.

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