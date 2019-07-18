Outlook-ICARE India University Rankings 2019: Top 75 Public State Universities

|Rank 2019
|University Name
|Place
|State
|Overall
score
|1
|Jadavpur University
|Kolkata
|West Bengal
|89.38
|2
|Anna University
|Chennai
|Tamil Nadu
|85.90
|3
|Calcutta University
|Kolkata
|West Bengal
|83.84
|4
|Savitribai Phule Pune University
|Pune
|Maharashtra
|80.65
|5
|Andhra University
|Visakhapatnam
|Andhra Pradesh
|79.87
|6
|Panjab University
|Chandigarh
|Chandigarh
|79.86
|7
|University of Madras
|Chennai
|Tamil Nadu
|79.45
|8
|Alagappa University
|Karaikudi
|Tamil Nadu
|79.37
|9
|Bharathiar University
|Coimbatore
|Tamil Nadu
|79.24
|10
|University of Calicut
|Calicut
|Kerala
|78.95
|11
|Osmania University
|Hyderabad
|Telangana
|78.33
|12
|King George`s Medical University
|Lucknow
|Uttar Pradesh
|78.30
|13
|G. B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology
|Pantnagar
|Uttarakhand
|78.22
|14
|Tamil Nadu Agricultural University
|Coimbatore
|Tamil Nadu
|78.17
|15
|Gauhati University
|Guwahati
|Assam
|78.09
|16
|Mahatma Gandhi University
|Kottayam
|Kerala
|74.65
|17
|Kerala University
|Thiruvananthapuram
|Kerala
|74.03
|18
|Madurai Kamraj University
|Madurai
|Tamil Nadu
|71.07
|19
|Sri Venkateswara University
|Tirupati
|Andhra Pradesh
|69.92
|20
|University of Kashmir
|Srinagar
|Jammu and Kashmir
|68.40
|21
|Mysore University
|Mysore
|Karnataka
|67.88
|22
|Cochin University of Science and Technology
|Cochin
|Kerala
|66.81
|23
|Mumbai University
|Mumbai
|Maharashtra
|66.00
|24
|Mangalore University
|Mangalagangotri
|Karnataka
|65.91
|25
|Goa University
|Goa
|Goa
|65.37
|26
|Gujarat University
|Ahmedabad
|Gujarat
|64.77
|27
|Jawaharlal Nehru Technological University
|Anantapur
|Andhra Pradesh
|63.72
|28
|Maharaja Sayajirao University of Baroda
|Vadodara
|Gujarat
|63.65
|29
|Bangalore University
|Bengaluru
|Karnataka
|62.00
|30
|Guru Nanak Dev University
|Amritsar
|Punjab
|61.90
|31
|University of Kerala
|Trivandrum
|Kerala
|61.59
|32
|Delhi Technological University
|New Delhi
|Delhi
|60.52
|33
|Annamalai University
|Annamalainagar
|Tamil Nadu
|60.50
|34
|Punjab Agricultural University
|Ludhiana
|Punjab
|60.45
|35
|Kuvempu University
|Shimoga
|Karnataka
|59.40
|36
|Bharathidasan University
|Tiruchirappalli
|Tamil Nadu
|59.21
|37
|Anand Agricultural University
|Anand
|Gujarat
|59.03
|38
|Guru Gobind Singh Indraprastha University
|New Delhi
|Delhi
|58.84
|39
|Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University
|Hisar
|Haryana
|58.66
|40
|Periyar University
|Salem
|Tamil Nadu
|58.47
|41
|University of Jammu
|Jammu Tawi
|Jammu and Kashmir
|58.28
|42
|Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University
|Chennai
|Tamil Nadu
|58.10
|43
|Indraprastha Institute of Information Technology
|New Delhi
|Delhi
|57.73
|44
|Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences
|Tirupati
|Andhra Pradesh
|57.17
|45
|North Maharashtra University
|Umavinagar
|Maharashtra
|56.98
|46
|Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University
|Hyderabad
|Telangana
|56.80
|47
|Karnataka University
|Dharwad
|Karnataka
|56.61
|48
|Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry
|Solan
|Himachal Pradesh
|56.43
|49
|Shivaji University
|Kolhapur
|Maharashtra
|56.24
|50
|University of Agricultural Sciences
|Dharwad
|Karnataka
|56.05
|51
|Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University
|Aurangabad
|Maharashtra
|55.68
|52
|Dibrugarh University
|Dibrugarh
|Assam
|55.50
|53
|The University of Burdwan
|Barddhaman
|West Bengal
|55.12
|54
|Maharshi Dayanand University
|Rohtak
|Haryana
|54.94
|55
|Kalyani University
|Kalyani
|West Bengal
|54.75
|56
|Manonmaniam Sundaranar University
|Tirunelveli
|Tamil Nadu
|54.38
|57
|Kurukshetra University
|Kurukshetra
|Haryana
|53.64
|58
|Acharya N G Ranga Agricultural University
|Guntur
|Andhra Pradesh
|53.08
|59
|Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar
|Anand
|Gujarat
|52.71
|60
|Sri Krishnadevaraya University
|Anantapur
|Andhra Pradesh
|52.52
|61
|Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pardesh Krishi Vishvavidyalaya
|Kangra
|Himachal Pradesh
|51.96
|62
|Devi Ahilya Vishwavidyalaya
|Indore
|Madhya Pradesh
|51.41
|63
|Guru Jambheshwar University of Science and Technology
|Hisar
|Haryana
|50.48
|64
|Junagarh Agricultural University
|Junagarh
|Gujarat
|49.92
|65
|Navsari Agricultural University
|Navsari
|Gujarat
|48.99
|66
|Gulbarga University, Gulbarga
|Gulbarga
|Karnataka
|48.62
|67
|Orissa University of Agriculture & Technology
|Khordha
|Odisha
|48.43
|68
|Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences
|Bikaner
|Rajasthan
|47.69
|69
|Saurashtra University
|Rajkot
|Gujarat
|47.32
|70
|Shri Mata Vaishno Devi University
|Katra
|Jammu and Kashmir
|46.94
|71
|Sri Venkateswara Veterinary University
|Tirupati
|Andhra Pradesh
|46.39
|72
|Tumkur University
|Tumkur
|Karnataka
|46.02
|73
|Utkal University
|Bhubaneswar
|Odisha
|45.64
|74
|Kerala Veterinary & Animal Sciences University
|Wayanad
|Kerala
|45.46
|75
|Visveswaraiah Technological University
|Belgaum
|Karnataka
|44.90
|Rank 2019
|1
|University Name
|Jadavpur University
|Place
|Kolkata
|State
|West Bengal
|Overall Score
|89.38
|Rank 2019
|2
|University Name
|Anna University
|Place
|Chennai
|State
|Tamil Nadu
|Overall Score
|85.90
|Rank 2019
|3
|University Name
|Calcutta University
|Place
|Kolkata
|State
|West Bengal
|Overall Score
|83.84
|Rank 2019
|4
|University Name
|Savitribai Phule Pune University
|Place
|Pune
|State
|Maharashtra
|Overall Score
|80.65
|Rank 2019
|5
|University Name
|Andhra University
|Place
|Visakhapatnam
|State
|Andhra Pradesh
|Overall Score
|79.87
|Rank 2019
|6
|University Name
|Panjab University
|Place
|Chandigarh
|State
|Chandigarh
|Overall Score
|79.86
|Rank 2019
|7
|University Name
|University of Madras
|Place
|Chennai
|State
|Tamil Nadu
|Overall Score
|79.45
|Rank 2019
|8
|University Name
|Alagappa University
|Place
|Karaikudi
|State
|Tamil Nadu
|Overall Score
|79.37
|Rank 2019
|9
|University Name
|Bharathiar University
|Place
|Coimbatore
|State
|Tamil Nadu
|Overall Score
|79.24
|Rank 2019
|10
|University Name
|University of Calicut
|Place
|Calicut
|State
|Kerala
|Overall Score
|78.95
|Rank 2019
|11
|University Name
|Osmania University
|Place
|Hyderabad
|State
|Telangana
|Overall Score
|78.33
|Rank 2019
|12
|University Name
|King George`s Medical University
|Place
|Lucknow
|State
|Uttar Pradesh
|Overall Score
|78.30
|Rank 2019
|13
|University Name
|G. B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology
|Place
|Pantnagar
|State
|Uttarakhand
|Overall Score
|78.22
|Rank 2019
|14
|University Name
|Tamil Nadu Agricultural University
|Place
|Coimbatore
|State
|Tamil Nadu
|Overall Score
|78.17
|Rank 2019
|15
|University Name
|Gauhati University
|Place
|Guwahati
|State
|Assam
|Overall Score
|78.09
|Rank 2019
|16
|University Name
|Mahatma Gandhi University
|Place
|Kottayam
|State
|Kerala
|Overall Score
|74.65
|Rank 2019
|17
|University Name
|Kerala University
|Place
|Thiruvananthapuram
|State
|Kerala
|Overall Score
|74.03
|Rank 2019
|18
|University Name
|Madurai Kamraj University
|Place
|Madurai
|State
|Tamil Nadu
|Overall Score
|71.07
|Rank 2019
|19
|University Name
|Sri Venkateswara University
|Place
|Tirupati
|State
|Andhra Pradesh
|Overall Score
|69.92
|Rank 2019
|20
|University Name
|University of Kashmir
|Place
|Srinagar
|State
|Jammu and Kashmir
|Overall Score
|68.40
|Rank 2019
|21
|University Name
|Mysore University
|Place
|Mysore
|State
|Karnataka
|Overall Score
|67.88
|Rank 2019
|22
|University Name
|Cochin University of Science and Technology
|Place
|Cochin
|State
|Kerala
|Overall Score
|66.81
|Rank 2019
|23
|University Name
|Mumbai University
|Place
|Mumbai
|State
|Maharashtra
|Overall Score
|66.00
|Rank 2019
|24
|University Name
|Mangalore University
|Place
|Mangalagangotri
|State
|Karnataka
|Overall Score
|65.91
|Rank 2019
|25
|University Name
|Goa University
|Place
|Goa
|State
|Goa
|Overall Score
|65.37
|Rank 2019
|26
|University Name
|Gujarat University
|Place
|Ahmedabad
|State
|Gujarat
|Overall Score
|64.77
|Rank 2019
|27
|University Name
|Jawaharlal Nehru Technological University
|Place
|Anantapur
|State
|Andhra Pradesh
|Overall Score
|63.72
|Rank 2019
|28
|University Name
|Maharaja Sayajirao University of Baroda
|Place
|Vadodara
|State
|Gujarat
|Overall Score
|63.65
|Rank 2019
|29
|University Name
|Bangalore University
|Place
|Bengaluru
|State
|Karnataka
|Overall Score
|62.00
|Rank 2019
|30
|University Name
|Guru Nanak Dev University
|Place
|Amritsar
|State
|Punjab
|Overall Score
|61.90
|Rank 2019
|31
|University Name
|University of Kerala
|Place
|Trivandrum
|State
|Kerala
|Overall Score
|61.59
|Rank 2019
|32
|University Name
|Delhi Technological University
|Place
|New Delhi
|State
|Delhi
|Overall Score
|60.52
|Rank 2019
|33
|University Name
|Annamalai University
|Place
|Annamalainagar
|State
|Tamil Nadu
|Overall Score
|60.50
|Rank 2019
|34
|University Name
|Punjab Agricultural University
|Place
|Ludhiana
|State
|Punjab
|Overall Score
|60.45
|Rank 2019
|35
|University Name
|Kuvempu University
|Place
|Shimoga
|State
|Karnataka
|Overall Score
|59.40
|Rank 2019
|36
|University Name
|Bharathidasan University
|Place
|Tiruchirappalli
|State
|Tamil Nadu
|Overall Score
|59.21
|Rank 2019
|37
|University Name
|Anand Agricultural University
|Place
|Anand
|State
|Gujarat
|Overall Score
|59.03
|Rank 2019
|38
|University Name
|Guru Gobind Singh Indraprastha University
|Place
|New Delhi
|State
|Delhi
|Overall Score
|58.84
|Rank 2019
|39
|University Name
|Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University
|Place
|Hisar
|State
|Haryana
|Overall Score
|58.66
|Rank 2019
|40
|University Name
|Periyar University
|Place
|Salem
|State
|Tamil Nadu
|Overall Score
|58.47
|Rank 2019
|41
|University Name
|University of Jammu
|Place
|Jammu Tawi
|State
|Jammu and Kashmir
|Overall Score
|58.28
|Rank 2019
|42
|University Name
|Tamil Nadu Veterinary & Animal Sciences University
|Place
|Chennai
|State
|Tamil Nadu
|Overall Score
|58.10
|Rank 2019
|43
|University Name
|Indraprastha Institute of Information Technology
|Place
|New Delhi
|State
|Delhi
|Overall Score
|57.73
|Rank 2019
|44
|University Name
|Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences
|Place
|Tirupati
|State
|Andhra Pradesh
|Overall Score
|57.17
|Rank 2019
|45
|University Name
|North Maharashtra University
|Place
|Umavinagar
|State
|Maharashtra
|Overall Score
|56.98
|Rank 2019
|46
|University Name
|Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University
|Place
|Hyderabad
|State
|Telangana
|Overall Score
|56.80
|Rank 2019
|47
|University Name
|Karnataka University
|Place
|Dharwad
|State
|Karnataka
|Overall Score
|56.61
|Rank 2019
|48
|University Name
|Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry
|Place
|Solan
|State
|Himachal Pradesh
|Overall Score
|56.43
|Rank 2019
|49
|University Name
|Shivaji University
|Place
|Kolhapur
|State
|Maharashtra
|Overall Score
|56.24
|Rank 2019
|50
|University Name
|University of Agricultural Sciences
|Place
|Dharwad
|State
|Karnataka
|Overall Score
|56.05
|Rank 2019
|51
|University Name
|Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University
|Place
|Aurangabad
|State
|Maharashtra
|Overall Score
|55.68
|Rank 2019
|52
|University Name
|Dibrugarh University
|Place
|Dibrugarh
|State
|Assam
|Overall Score
|55.50
|Rank 2019
|53
|University Name
|The University of Burdwan
|Place
|Barddhaman
|State
|West Bengal
|Overall Score
|55.12
|Rank 2019
|54
|University Name
|Maharshi Dayanand University
|Place
|Rohtak
|State
|Haryana
|Overall Score
|54.94
|Rank 2019
|55
|University Name
|Kalyani University
|Place
|Kalyani
|State
|West Bengal
|Overall Score
|54.75
|Rank 2019
|56
|University Name
|Manonmaniam Sundaranar University
|Place
|Tirunelveli
|State
|Tamil Nadu
|Overall Score
|54.38
|Rank 2019
|57
|University Name
|Kurukshetra University
|Place
|Kurukshetra
|State
|Haryana
|Overall Score
|53.64
|Rank 2019
|58
|University Name
|Acharya N G Ranga Agricultural University
|Place
|Guntur
|State
|Andhra Pradesh
|Overall Score
|53.08
|Rank 2019
|59
|University Name
|Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar
|Place
|Anand
|State
|Gujarat
|Overall Score
|52.71
|Rank 2019
|60
|University Name
|Sri Krishnadevaraya University
|Place
|Anantapur
|State
|Andhra Pradesh
|Overall Score
|52.52
|Rank 2019
|61
|University Name
|Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pardesh Krishi Vishvavidyalaya
|Place
|Kangra
|State
|Himachal Pradesh
|Overall Score
|51.96
|Rank 2019
|62
|University Name
|Devi Ahilya Vishwavidyalaya
|Place
|Indore
|State
|Madhya Pradesh
|Overall Score
|51.41
|Rank 2019
|63
|University Name
|Guru Jambheshwar University of Science and Technology
|Place
|Hisar
|State
|Haryana
|Overall Score
|50.48
|Rank 2019
|64
|University Name
|Junagarh Agricultural University
|Place
|Junagarh
|State
|Gujarat
|Overall Score
|49.92
|Rank 2019
|65
|University Name
|Navsari Agricultural University
|Place
|Navsari
|State
|Gujarat
|Overall Score
|48.99
|Rank 2019
|66
|University Name
|Gulbarga University, Gulbarga
|Place
|Gulbarga
|State
|Karnataka
|Overall Score
|48.62
|Rank 2019
|67
|University Name
|Orissa University of Agriculture & Technology
|Place
|Khordha
|State
|Odisha
|Overall Score
|48.43
|Rank 2019
|68
|University Name
|Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences
|Place
|Bikaner
|State
|Rajasthan
|Overall Score
|47.69
|Rank 2019
|69
|University Name
|Saurashtra University
|Place
|Rajkot
|State
|Gujarat
|Overall Score
|47.32
|Rank 2019
|70
|University Name
|Shri Mata Vaishno Devi University
|Place
|Katra
|State
|Jammu and Kashmir
|Overall Score
|46.94
|Rank 2019
|71
|University Name
|Sri Venkateswara Veterinary University
|Place
|Tirupati
|State
|Andhra Pradesh
|Overall Score
|46.39
|Rank 2019
|72
|University Name
|Tumkur University
|Place
|Tumkur
|State
|Karnataka
|Overall Score
|46.02
|Rank 2019
|73
|University Name
|Utkal University
|Place
|Bhubaneswar
|State
|Odisha
|Overall Score
|45.64
|Rank 2019
|74
|University Name
|Kerala Veterinary & Animal Sciences University
|Place
|Wayanad
|State
|Kerala
|Overall Score
|45.46
|Rank 2019
|75
|University Name
|Visveswaraiah Technological University
|Place
|Belgaum
|State
|Karnataka
|Overall Score
|44.90
Survey Methodology
The Rankings evaluate institutions based on parameters such as Faculty Student Ratio (FSR), Faculty with PhD (FWP), Papers Per Faculty (PPF), Citations Per Paper (CPP) and Inclusiveness & Diversity (ID). Institutions are awarded an overall rank depending on the number of points achieved through the evaluation, and their key strengths in specific parameters are displayed. This has been designed with valuable feedback from the industry.
Rather than blindly comparing institutions against one another, Outlook-ICARE India University Rankings 2019 is a fair assessment based on how institutions within the same category perform against each other in a variety of metrics, thus reflecting the strengths and weaknesses of an institution in each domain.
Most importantly, to re-emphasise, all assessments are based on objective data—most of it is obtained from reliable third-party sources and there is zero dependence on voluntary submissions. Wherever information has been taken from institutional websites, a dedicated data validation and verification team has verified and ensured its authenticity and validity, thus assuring parents and stakeholders of the highest standards of quality and reliability. Statistical techniques, Z-score normalisation, avoiding papers with more than 10 contributors, provision of low weightage for papers/authors/institutions who have an unusually high number of self-citations etc. are the steps taken to ensure fair and accurate rankings.
A university that has a low overall rank may score high in individual parameters and vice versa. This unique system of ranking can help students identify institutions which may be a good fit for them, but do not appear at the top of the rankings. It provides an opportunity for lesser-known institutions and specialist universities to shine on the basis of their strengths.
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