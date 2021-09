1970-01-01T05:30:00+05:30 Outlook-ICARE India’s Top Universities Rankings 2021: Top 45 Deemed To Be Universities outlookindia.com 2021-09-17T18:53:30+05:30

Rank 2021Name of InstituteCityStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE, BANGALORE Bengaluru Karnataka 392.52 192.46 137.14 144.59 96.3 963.01 2 MANIPAL ACADEMY OF HIGHER EDUCATION Manipal Karnataka 369.09 176.48 124.05 139.16 93.91 902.69 3 VELLORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY Vellore Tamil Nadu 363.46 169.73 119.88 130.76 82.62 866.45 4 BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE Pilani Rajasthan 358.89 167.45 120.69 132.96 81.66 861.65 5 SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Chennai Tamil Nadu 349.41 162.25 118.12 128.69 83.19 841.66 6 KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY Bhubaneswar Odisha 345.27 159.91 114.92 122.96 76.25 819.31 7 BHARATH INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH Chennai Tamil Nadu 327.38 150.52 106.91 123.13 76.22 784.16 8 SIKSHA `O` ANUSANDHAN Bhubaneswar Odisha 324.54 150.05 102.37 117.71 73.39 768.06 9 SHANMUGHA ARTS SCIENCE TECHNOLOGY & RESEARCH ACADEMY (SASTRA) Thanjavur Tamil Nadu 324.75 149.97 104.15 117.59 70.56 767.02 10 THAPAR INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY Patiala Punjab 322.31 151.61 100.81 119.66 72.39 766.78 11 SYMBIOSIS INTERNATIONAL Pune Maharashtra 321.53 150.7 101.92 115.32 69.27 758.74 12 BHARATI VIDYAPEETH Pune Maharashtra 308.75 148.92 97.42 112.69 66.77 734.55 13 KONERU LAKSHMAIAH EDUCATION FOUNDATION UNIVERSITY Vaddeswaram Andhra Pradesh 309.44 149.62 96.03 113.08 64.48 732.65 14 BANASTHALI VIDYAPITH Banasthali Rajasthan 299.95 140.8 89.78 114.74 68.07 713.34 15 SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Chennai Tamil Nadu 296.25 146.99 93.58 111.01 65.4 713.23 16 JAMIA HAMDARD New Delhi Delhi 298.16 140.57 89.15 108.13 67.88 703.89 17 MEENAKSHI ACADEMY OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH Chennai Tamil Nadu 294.42 140.94 86.32 109.25 65.27 696.2 18 KALASALINGAM ACADEMY OF RESEARCH AND HIGHER EDUCATION Srivilliputtur Tamil Nadu 292.18 136.44 85.07 104.74 62.14 680.57 19 MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY Mullana, Ambala Haryana 269.03 130.97 76.47 98.02 56.12 630.61 20 SVKM`S NARSEE MONJEE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES Mumbai Maharashtra 258.99 128.99 79.36 97.84 52.83 618.01 21 NITTE UNIVERSITY Mangaluru Karnataka 252.6 126.91 75.58 92.37 47.31 594.77 22 GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT Visakhapatnam Andhra Pradesh 243.05 120.18 78.65 90.51 46.41 578.8 23 VELS INSTITUTE OF SCIENCE TECHNOLOGY & ADVANCED STUDIES Chennai Tamil Nadu 243.24 120.91 77.61 90.7 46.07 578.53 24 AVINASHILINGAM INSTITUTE FOR HOME SCIENCE & HIGHER EDUCATION FOR WOMEN Coimbatore Tamil Nadu 238.39 121.03 76.72 86.57 46.53 569.24 25 BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY Ranchi Jharkhand 231.99 115.56 74.95 86.09 43.84 552.43 26 HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Chennai Tamil Nadu 228.11 111.78 72.39 83.17 38.63 534.08 27 GRAPHIC ERA...