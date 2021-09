1970-01-01T05:30:00+05:30 Outlook-ICARE India’s Top Universities Rankings 2021: Top 25 Central Universities outlookindia.com 2021-09-17T18:54:23+05:30

Rank 2021Name of InstituteCityStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY New Delhi Delhi 384.57 187.45 136.46 140.03 98.61 947.12 2 BANARAS HINDU UNIVERSITY Varanasi Uttar Pradesh 377.06 187.68 130.48 147.1 59.01 901.33 3 UNIVERSITY OF DELHI Delhi Delhi 370.26 181.52 125.59 133.63 85.91 896.91 4 JAMIA MILLIA ISLAMIA New Delhi Delhi 371.67 180.32 130.89 138.68 72.16 893.72 5 ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY Aligarh Uttar Pradesh 360.5 167.97 118.32 130.76 80.78 858.33 6 PONDICHERRY UNIVERSITY Puducherry Pondicherry 355.42 167.54 121.42 129.58 79.95 853.91 7 TEZPUR UNIVERSITY Tezpur Assam 346.36 163.21 126.73 125.11 79.75 841.16 8 NORTH EASTERN HILL UNIVERSITY Shillong Meghalaya 283.79 134.68 83.3 104.39 58.13 664.29 9 VISVA BHARATI UNIVERSITY Santiniketan West Bengal 278.29 140.56 79.65 102.06 62.96 663.52 10 BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY Lucknow Uttar Pradesh 265.27 129.11 78.18 96.52 53.84 622.92 11 CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB Bathinda Punjab 250.05 123.01 78.34 92.19 50.35 593.94 12 ASSAM UNIVERSITY Silchar Assam 225.78 115.91 71.93 78.54 37.68 529.84 13 CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA Kasaragod Kerala 221.76 101.04 90.4 64.03 46.48 523.71 14 MANIPUR UNIVERSITY Imphal Manipur 220.51 100.74 92.21 63.53 44.72 521.71 15 MIZORAM UNIVERSITY Aizawl Mizoram 228.2 101.2 79.27 51.93 57.53 518.13 16 SIKKIM UNIVERSITY Gangtok Sikkim 211.13 98.92 92.48 62.52 40.86 505.91 17 CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN Bandar Sindri Rajasthan 204.63 101.11 61.91 94.13 25.43 487.21 18 CENTRAL UNIVERSITY OF TAMIL NADU Tiruvarur Tamil Nadu 205.66 102.46 65.13 97.49 16.44 487.18 19 DR. HARISINGH GOUR UNIVERSITY Sagar Madhya Pradesh 202.26 98.84 61.14 103.3 18.72 484.26 20 RAJIV GANDHI UNIVERSITY Itanagar Arunachal Pradesh 203.53 100.13 87.1 57.8 35.26 483.82 21 NAGALAND UNIVERSITY Zunheboto Nagaland 188.63 102.66 83.78 57.97 31.89 464.93 22 CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT Gandhinagar Gujarat 198.8 95.66 57.54 89.39 21.74 463.13 23 CENTRAL UNIVERSITY OF ORISSA Koraput Odisha 202.07 94.11 57.34 86.35 18.1 457.97 24 TRIPURA UNIVERSITY Agartala Tripura 197.39 92.39 54.11 80.09 24.26 448.24 25 CENTRAL UNIVERSITY OF KASHMIR Ganderbal Jammu and Kashmir 191.82 86.78 49.98 78.45 24.22 431.25