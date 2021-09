1970-01-01T05:30:00+05:30 Outlook-ICARE India’s Top Universities Rankings 2021: Top 20 Technical Universities outlookindia.com 2021-09-17T19:01:19+05:30

Rank 2021Name of InstituteCityStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS Chennai Tamil Nadu 384.8 194.25 131.74 138.07 91.77 940.63 2 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI New Delhi Delhi 372.23 192.79 127.79 149.87 90.05 932.73 3 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY Mumbai Maharashtra 364.2 199.57 138.16 138.21 88.73 928.87 4 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR Kharagpur West Bengal 359.89 189.19 134.6 126.76 79.67 890.11 5 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR Kanpur Uttar Pradesh 356.7 181.21 127.05 130.32 83.13 878.41 6 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GUWAHATI Guwahati Assam 351.33 178.16 138.53 139.45 58.54 866.01 7 BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE Pilani Rajasthan 347.18 165.21 129.24 136.06 56.62 834.31 8 DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY New Delhi Delhi 343.26 150.06 132.48 128.64 57.52 811.96 9 INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY BANGALORE Bangalore Karnataka 290.8 154.4 113.39 139.89 60.62 759.1 10 INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY HYDERABAD Hyderabad Telangana 320.16 128.76 123.88 131.1 34.79 738.69 11 JAWAHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY Anantapur Andhra Pradesh 293.97 126.09 118.43 131.23 51.97 721.69 12 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PATNA Patna Bihar 286.41 116.92 121.76 127.46 53.51 706.06 13 INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BHUBANESWAR Bhubaneswar Odisha 296.89 111.99 109.14 127.37 48.09 693.48 14 INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, ALLAHABAD Allahabad Uttar Pradesh 286.26 88.49 116.98 130.29 36.63 658.65 15 VISVESWARAIAH TECHNOLOGICAL UNIVERSITY Belgaum Karnataka 286.95 68.59 118.93 143.82 39.16 657.45 16 SIKKIM MANIPAL INSTITUTE OF TECHNOLGOY Gangtok Sikkim 309.32 77.01 102.07 129.1 39.11 656.61 17 HINDUSTAN INSTITUTE TECHNOLOGY AND SCIENCE Chennai Tamil Nadu 260.29 111.03 93.93 120.02 61.93 647.2 18 VIGNAN`S FOUNDATION FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH Guntur Andhra Pradesh 229.16 132.8 99.37 136.35 45.08 642.76 19 UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT Jaipur Rajasthan 283.03 100.73 100.27 111.57 45.65 641.25 20 JSS SCIENCE & TECHNOLOGY UNIVERSITY Mysuru Karnataka 275.76 111.38 114.11 106.05 29.37 636.67