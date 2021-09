1970-01-01T05:30:00+05:30 Outlook-ICARE India’s Top Universities Rankings 2021: Top 15 Government Medical Universities outlookindia.com 2021-09-17T18:58:17+05:30

Rank 2021Name of InstituteCityStateAcademic & Research ExcellenceIndustry Interface & PlacementInfrastructure & FacilitiesGovernance & AdmissionsDiversity & OutreachOverall Score(1000) 1 ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES New Delhi Delhi 364.04 194.89 146.63 112.07 87.43 905.06 2 JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION & RESEARCH Puducherry Pondicherry 345.86 196.86 144.73 98.29 85.06 870.8 3 BANARAS HINDU UNIVERSITY Varanasi Uttar Pradesh 333.92 162.8 109.5 106.63 83.46 796.31 4 KING GEORGE`S MEDICAL UNIVERSITY Lucknow Uttar Pradesh 340.19 118.46 134.99 90.77 73.93 758.34 5 UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES, DELHI UNIVERISTY Delhi Delhi 325.36 107.91 125.76 103.07 72.92 735.02 6 ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY Aligarh Uttar Pradesh 281.68 101.35 113.45 110.95 75.29 682.72 7 ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES JODHPUR Jodhpur Rajasthan 215.5 191.53 90.33 106.13 66.97 670.46 8 ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES BHUBANESWAR Khordha Odisha 362.4 67.82 86.54 85.52 55.53 657.81 9 ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES RAIPUR Raipur Chhattisgarh 312.14 77.51 84.89 87.06 69.43 631.03 10 POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH Chandigarh Chandigarh 299.61 88.2 103.54 94.9 44.02 630.27 11 NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH & NEURO SCIENCES, BANGALORE Bangalore Karnataka 266.13 91.45 106.43 94.7 62.6 621.31 12 SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES Lucknow Uttar Pradesh 283.47 81.03 98.97 97.12 57.4 617.99 13 SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY Thiruvananthapuram Kerala 251.89 74.67 98.22 78.49 49.11 552.38 14 INSTITUTE OF LIVER AND BILIARY SCIENCES New Delhi Delhi 226.68 60.72 82.72 76.79 53.99 500.9 15 ANNAMALAI UNIVERSITY Annamalainagar Tamil Nadu 211.91 67.2 83.88 76.86 49.75 489.6 Rank 2020 1 Name Of Institute ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES City New Delhi State Delhi Academic & Research Excellence 364.04 Industry Interface & Placement 194.89 Infrastructure & Facilities 146.63 Governance & Admissions 112.07 Diversity & Outreach 87.43 Overall Score (1,000) 905.06 Rank 2020 2 Name Of Institute JAWAHARLAL INSTITUTE OF POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION & RESEARCH City Puducherry State Pondicherry Academic & Research Excellence 345.86 Industry Interface & Placement 196.86 Infrastructure & Facilities 144.73 Governance & Admissions 98.29 Diversity & Outreach 85.06 Overall Score (1,000) 870.8 Rank 2020 3 Name Of Institute BANARAS HINDU UNIVERSITY City Varanasi State Uttar Pradesh Academic & Research Excellence 333.92 Industry Interface & Placement 162.8 Infrastructure & Facilities 109.5 Governance & Admissions 106.63 Diversity & Outreach 83.46 Overall Score (1,000) 796.31 Rank 2020 4 Name Of Institute KING GEORGE`S...