2021-11-10T12:32:57+05:30 India's Best B-Schools 2022: Top Private University - Constituent Colleges outlookindia.com 2021-11-12T16:59:14+05:30

Rank 2021Name of InstitutePlaceStateOverall Score 1 SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT Pune Maharashtra 91.38 2 XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT, XIM UNIVERSITY Bhubaneswar Odisha 88.24 3 AMITY BUSINESS SCHOOL, AMITY UNIVERSITY Noida Uttar Pradesh 86.14 4 KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY Bhubaneswar Odisha 85.58 5 UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS, CHANDIGARH UNIVERSITY Mohali Punjab 82.77 6 SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT Pune Maharashtra 79.45 7 CHITKARA BUSINESS SCHOOL, CHITKARA UNIVERSITY Rajpura Punjab 77.46 8 PANDIT DEENDAYAL PETROLEUM UNIVERSITY Ahmedabad Gujarat 76.01 9 PES UNIVERSITY Bangalore Karnataka 75.33 10 JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH Mysore Karnataka 74.59 11 SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Chennai Tamil Nadu 74.30 12 JAIN UNIVERSITY Bangalore Karnataka 72.31 13 SYMBIOSIS INSTITUTE OF MEDIA & COMMUNICATION Pune Maharashtra 71.35 14 GANPAT UNIVERSITY Mehsana Gujarat 70.67 15 MANIPAL UNIVERSITY Jaipur Rajasthan 69.88 16 CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT Bhubaneswar Odisha 67.15 17 PARUL UNIVERSITY Vadodara Gujarat 66.91 18 SYMBIOSIS INSTITUTE OF OPERATIONS MANAGEMENT (SIOM) Nashik Maharashtra 66.25 19 SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT Hyderabad Telangana 65.05 20 MANAV RACHNA INTERNATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH & STUDIES Faridabad Haryana 63.24 21 SISTER NIVEDITA UNIVERSITY Kolkata West Bengal 62.31 22 SATHYABAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Chennai Tamil Nadu 61.58 23 SYMBIOSIS CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY (SCIT) Pune Maharashtra 60.61 24 JSS CENTRE FOR MANAGEMENT STUDIES Mysore Karnataka 60.30 25 QUANTUM UNIVERSITY Jaysingha Uttarakhand 59.84 26 HINDUSTAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE Chennai Tamil Nadu 59.56 27 SYMBIOSIS INSTITUTE OF DIGITAL & TELECOM MANAGEMENT Pune Maharashtra 59.56 28 CMR UNIVERSITY Bengaluru Karnataka 58.68 29 ITM UNIVERSITY Gwalior Madhya Pradesh 57.02 30 MAHARISHI MARKANDESHWAR UNIVERSITY Ambala Haryana 56.19 31 SYMBIOSIS STUDIES OF COMPUTER STUDIES & RESEARCH (SICSR) Pune Maharashtra 55.23 32 RAYAT BAHRA UNIVERSITY Mohali Punjab 53.49 33 G H RAISONI UNIVERSITY Chhindwara Madhya Pradesh 51.78 34 AKS UNIVERSITY Satna Madhya Pradesh 51.68 35 NIIT UNIVERSITY Neemrana Rajasthan 50.61 36 DR M G R EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE Chennai Tamil Nadu 50.17 37 NIMS UNIVERSITY Jaipur Rajasthan 49.13 38 ITM UNIVERSITY Raipur Chhattisgarh 49.03 39 SRM UNIVERSITY Sonepat Haryana 47.11 40 NICE SCHOOL OF BUSINESS STUDIES, SHOBHIT UNIVERSITY Meerut Uttar Pradesh 46.71 41 INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE Bhubaneswar Odisha 46.20 42 UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) Kolkata West Bengal 45.24 43 SANSKRITI UNIVERSITY Mathura Uttar Pradesh 45.21 44 INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT (IEM) Kolkata West Bengal 44.75 45 JIS UNIVERSITY Kolkata West Bengal 44.45 46 UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT (UEM) Jaipur Rajasthan 44.35 47 MIT ADT UNIVERSITY Pune Maharashtra 42.69 48 MIT WORLD PEACE UNIVERSITY Pune Maharashtra 41.71 49 PRESIDENCY UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT Bengaluru Karnataka 39.86 50 SAGE UNIVERSITY Indore Madhya Pradesh 39.3 Rank 2021 1 Name Of Institute SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT Place Pune State Maharashtra Overall Score 91.38 Rank 2021 2 Name Of Institute XAVIER INSTITUTE OF...