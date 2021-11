2021-11-10T11:42:40+05:30 India's Best B-Schools 2022: Top Private MBA Institutions In India outlookindia.com 2021-11-12T16:48:36+05:30

Rank 2021Name of InstitutePlaceStateFSR Weightage - 25%RESEARCH Weightage - 20%EMPLOYABILITY Weightage - 25%FACULTY QUALITY Weightage - 20%INCLUSIVENESS & DIVERSITY Weightage - 10%Overall Score 1 XLRI XAVIER SCHOOL OF MANAGEMENT Jamshedpur Jharkhand 100.00 76.42 99.56 93.38 96.42 93.49 2 MANAGEMENT DEVELOPMENT INSTITUTION Gurgaon Haryana 100.00 69.66 98.52 93.51 95.68 91.83 3 SYMBIOSIS INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT Pune Maharashtra 100.00 67.51 98.52 91.75 99.01 91.38 4 GREAT LAKES INSTITUTE OF MANAGEMENT Chennai Tamil Nadu 100.00 70.63 94.85 92.92 92.20 90.64 5 T A PAI MANAGEMENT INSTITUTE Manipal Karnataka 100.00 66.91 97.01 91.15 93.33 90.20 6 XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT BHUBANESHWAR, XIM UNIVERSITY Bhubaneswar Odisha 100.00 65.74 93.76 92.56 81.40 88.24 7 INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE, NEW DELHI New Delhi Delhi 100.00 65.72 95.48 91.15 78.37 88.08 8 LOYOLA INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION Chennai Tamil Nadu 100.00 62.32 93.87 92.25 82.92 87.67 9 AMITY BUSINESS SCHOOL, AMITY UNIVERSITY Noida Uttar Pradesh 100.00 58.82 96.69 91.81 68.40 86.14 10 KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY Bhubaneswar Odisha 100.00 57.74 94.46 91.58 71.05 85.58 11 GOA INSTITUTE OF MANAGEMENT Sattari Goa 100.00 57.74 92.75 90.56 65.49 84.40 12 INSTITUTE OF MANAGEMENT TECHNOLOGY Ghaziabad Uttar Pradesh 100.00 53.12 91.24 89.17 73.38 83.61 13 UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS, CHANDIGARH UNIVERSITY Mohali Punjab 100.00 52.65 89.40 89.33 70.21 82.77 14 IFIM BUSINESS SCHOOL Bengaluru Karnataka 100.00 51.06 89.07 90.75 52.55 80.88 15 INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE Kolkata West Bengal 100.00 49.95 83.18 89.58 58.50 79.55 16 SYMBIOSIS CENTER FOR MANAGEMENT & HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT Pune Maharashtra 100.00 68.96 85.21 67.26 59.06 79.45 17 INSTITUTE OF HEALTH MANAGEMENT RESEARCH (IIHMR JAIPUR) Jaipur Rajasthan 100.00 49.39 85.13 88.10 55.97 79.38 18 LAL BAHADUR SHASTRI INSTITUTE OF MANAGEMENT New Delhi Delhi 100.00 47.20 85.51 86.83 58.62 79.05 19 L N WELINGKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT DEVELOPMENT & RESEARCH Mumbai Maharashtra 100.00 48.30 86.29 89.46 46.08 78.73 20 INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT Anand Gujarat 100.00 44.30 82.78 92.58 55.90 78.66 21 CHITKARA BUSINESS SCHOOL, CHITKARA UNIVERSITY Rajpura Punjab 100.00 44.48 83.72 87.65 51.03 77.46 22 PANDIT DEENDAYAL PETROLEUM UNIVERSITY Ahmedabad Gujarat 100.00 44.06 81.99 87.18 42.63 76.01 23 PES UNIVERSITY Bangalore Karnataka 100.00 42.62 83.24 86.06 37.86 75.33 24 SHRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (SDMIMD) Mysore Karnataka 100.00 42.38 81.36 86.30 37.39 74.82 25 JSS ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH Mysore Karnataka 100.00 41.42 79.47 84.72 44.91 74.59 26 SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Chennai Tamil Nadu 100.00 43.18 81.30 85.27 32.87 74.30 27 JAGAN INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES (JIMS) New Delhi Delhi 100.00 41.51 79.45 86.48 32.63 73.72 28 RAJAGIRI CENTRE FOR BUSINESS STUDIES Kochi Kerala 100.00 39.34 78.67 83.90 31.04 72.42 29 N L DALMIA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES AND RESEARCH Mumbai Maharashtra 100.00 41.14 79.27 84.05 24.85 72.34 30 JAIN UNIVERSITY Bangalore Karnataka 100.00 40.25 77.81 83.78 30.49 72.31 31 ITM BUSINESS SCHOOL Navi Mumbai Maharashtra 100.00 37.30 76.38 84.93 35.23 72.06 32 SYMBIOSIS INSTITUTE OF MEDIA & COMMUNICATION Pune Maharashtra 100.00 36.36 74.42 83.06 38.58 71.35 33 INDUS BUSINESS ACADEMY...