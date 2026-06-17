Narendra Modi Has Highest Instagram Followers Among World Leaders; Check Where Others Stand

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India’s Prime Minister Narendra Modi leads globally on Instagram with over 100 million followers, posting international visits, public addresses and national events.
United States President Donald Trump has over 44 million followers on Instagram, using the platform to share political messages, campaign updates and public appearances that consistently attract global attention and engagement.
Turkey’s President Recep Tayyip Erdoğan has 11.4 million followers on Instagram, where he shares updates on national development projects, diplomatic meetings, and public events.
Meanwhile, Brazil’s President Luiz Inácio Lula da Silva has over 10 million followers on Instagram.
France’s President Emmanuel Macron has currently around 6.6 million followers, posting diplomatic visits, EU discussions and national events.
If we talk about Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy has around 15.9 million followers
Meanwhile, Indonesia’s President Prabowo Subianto has over 10 million followers on Instagram.
On the other hand, Argentina’s President Javier Milei has around 6.3 million followers on Instagram.