Tokyo Olympics, Men's Hockey, Live Streaming: Full Schedule, Fixtures, Squads And How To Watch

The men's hockey tournament at Tokyo Olympics will be held from July 24 to August 5, 2021. All games will be played at the Oi Hockey Stadium in Tokyo, Japan. (More Hockey News)

12 qualified teams have been divided into two groups, Pool A and Pool B. Argentina, Australia, India, Japan, New Zealand and Spain are in Pool A, while Belgium, Canada, Germany, Great Britain, Netherlands and South Africa are in Pool B.

Argentina are the defending champions.

How to watch

TV Channels: Sony Sports Network

Live Streaming: SonyLIV

Schedule

July 24

Match 1: Japan vs Australia at 6:00 AM IST

Match 2: New Zealand vs India at 6:30 AM IST

Match 3: Netherlands vs Belgium at 8:15 AM IST

Match 4: Argentina vs Spain at 8:45 AM IST

Match 5: Great Britain vs South Africa at 3:00 PM IST

Match 6: Canada vs Germany at 3:30 PM IST

July 25

Match 7: India vs Australia at 3:00 PM IST

Match 8: Japan vs Argentina at 3:30 PM IST

Match 9: Spain vs New Zealand at 5:15 PM IST

Match 10: South Africa vs Netherlands at 5:45 PM IST

July 26

Match 11: Germany vs Belgium at 6:00 AM IST

Match 12: Great Britain vs Canada at 8:15 AM IST

July 27

Match 13: Argentina vs Australia at 6:00 AM IST

Match 14: India vs Spain at 6:30 AM IST

Match 15: Japan vs New Zealand at 8:15 AM IST

Match 16: Germany vs Great Britain at 8:45 AM IST

Match 17: Belgium vs South Africa at 3:00 PM IST

Match 18: Netherlands vs Canada at 5:15 PM IST

July 28

Match 19: Japan vs Spain at 5:15 PM IST

Match 20: Australia vs New Zealand at 5:45 PM IST

July 29

Match 21: India vs Argentina at 6:00 AM IST

Match 22: Belgium vs Canada at 6:30 AM IST

Match 23: South Africa vs Germany at 8:15 AM IST

Match 24: Netherlands vs Great Britain at 8:45 AM IST

July 30

Match 25: Australia vs Spain at 6:30 AM IST

Match 26: Canada vs South Africa at 8:45 AM IST

Match 27: Japan vs India at 3:00 PM IST

Match 28: Argentina vs New Zealand at 3:30 PM IST

Match 29: Germany vs Netherlands at 5:15 PM IST

Match 30: Belgium vs Great Britain at 5:45 PM IST

August 1

Quarterfinal 1 at 6:00 AM IST

Quarterfinal 2 at 8:30 AM IST

Quarterfinal 3 at 3:00 AM IST

Quarterfinal 4 at 5:30 AM IST

August 3

Semifinal 1 at 7:00 PM IST

Semifinal 2 at 3:30 PM IST

August 5

3/4 Place at 7:00 AM IST

Final at 3:30 PM IST

Squads

Argentina: GK - Juan Manuel Vivaldi; DF - Pedro Ibarra (Captain), Leandro Tolini, Juan Martín Lopez, Matias Rey; MF - Nahuel Salis, Diego Paz, Ignacio Ortiz, Agustin Mazzilli, Lucas Rossi, Thomas Habif, Agustin Bugallo; FW - Nicolas Keenan , Maico Casella, Lucas Vila, Lucas Martinez.

Reserves: Nicolas Cicileo, Santiago Tarazona, Emiliano Bosso.

Head coach: Mariano Ronconi.

Australia: GK - Andrew Charter; DF - Matt Dawson, Eddie Ockenden (Co-captain), Dylan Martin, Joshua Simmonds, Tim Howard; MF - Lachlan Sharp, Tom Craig, Aran Zalewski (Co-captain), Flynn Ogilvie, Daniel Beale; FW - Jake Whetton, Blake Govers, Trent Mitton, Tim Brand, Jeremy Hayward.

Reserves: Joshua Beltz, Tom Wickham, Tyler Lovell

Head coach: Colin Batch.

India: GK - P. R. Sreejesh; DF - Rupinder Pal Singh, Surender Kumar, Harmanpreet Singh, Birendra Lakra, Amit Rohidas; MF - Manpreet Singh (Captain), Hardik Singh, Sumit, Nilakanta Sharma, Vivek Prasad; FW - Dilpreet Singh, Gurjant Singh, Mandeep Singh, Lalit Upadhyay, Shamsher Singh.

Head coach: Graham Reid

Japan: GK - Takashi Yoshikawa; DF - Manabu Yamashita (Captain), Masaki Ohashi, Shota Yamada, Hirotaka Zendana , Yoshiko Kirishita; MF - Genki Mitani, Seren Tanaka, Hiromasa Ochiai, Yuma Nagai, Kaito Tanaka; FW - Koji Yamasaki, Kazuma Murata, Kenta Tanaka, Kenji Kitazato, Kota Watanabe.

Reserves: Kentaro Fukuda, Ken Nagayoshi, Yusuke Tanako (GK)

Head coach: Siegfried Aikman

New Zealand: GK - Leon Hayward; DF - Dane Lett, Nicholas Woods, Kane Russell, Blair Tarrant (Captain), Dylan Thomas, Shea McAleese; MF - Nicholas Ross, Jared Panchia, Sean Findlay, Hugo Inglis, Steve Edwards; FW - Jacob Smith, Sam Lane, Stephen Jenness, Nicholas Wilson.

Head coach: Darren Smith

Spain: GK - Quico Cortes; DF - Ricardo Sanchez, Llorenc Piera, Alejandro Alonso, Josep Romeu; MF - Miquel Delas (Captain), Alvaro Iglesias, Marc Salles, David Alegre, Vicens Ruiz; FW - Quique Gonzalez, Roc Oliva, Xavi Lleonart, Jose Basterra, Pau Quemada, Marc Bolto.

Reserves: Albert Beltran, Marc Recasens, Mario Garin

Head coach: Frederic Soyez

POOL B

Belgium: GK - Vincent Vanasch; Alexander Hendrickx, Arthur De Sloover, Arthur Van Doren, Gauthier Boccard, Loick Luypaert; MF - Antoine Kina, Felix Denayer (Captain), John-John Dohmen, Simon Gougnard, Victor Wegnez; FW - Cedric Charlier, Florent Van Aubel, Nicolas De Kerpel, Sebastien Dockier, Tom Boon.

Reserves: Thomas Briels, Augustin Meurmans, Loic Van Doren.

Head coach: Shane McLeod

Canada: GK - Antoni Kindler; DF - Scott Tupper, Gordon Johnston, John Smythe; MF - Gabriel Ho-Garcia, Brendan Guraliuk, Brenden Bissett, Fin Boothroyd, James Kirkpatrick, Sukhi Panesar; FW - Floris Van Son, Oliver Scholfield, Keegan Pereira, Jamie Wallace, Mark Pearson, Matthew Sarmento.

Reserves: Brandon Pereira, Taylor Curran, David Vandenbossche.

Head coach: Pasha Gademan

Germany: GK - Alexander Stadler; DF - Lukas Windfeder, Linus Muller, Martin Haner, Johannes Grosse, Tobias Hauke, Niklas Bosserhoff; MF - Mats Grambusch, Constantin Staib, Timm Herzbruch, Martin Zwicker, Benedikt Furk, Timur Oruz; FW - Niklas Wellen, Christopher Ruhr, Florian Fuchs.

Reserves: Paul-Philipp Kaufmann, Justus Weigand, Victor Aly.

Head coach: Kais al Saadi

Great Britain: GK - Ollie Payne; DF - David Ames, Adam Dixon (Captain), Brendan Creed, Jack Waller, Liam Sanford, Jacob Draper; MF - Ian Sloan; James Gall, Tom Sorsby, Zach Wallace; FW - Rupert Shipperley, Chris Griffiths, Sam Ward, Phil Roper, Liam Ansell.

Head coach: Danny Kerry

Netherlands: GK - Pirmin Blaak; DF - Lars Balk, Glenn Schuurman, Sander de Wijn, Joep de Mol, Jip Janssen, Mink van der Weerden; MF - Jonas de Geus, Jorrit Croon, Billy Bakker (Captain), Seve van Ass, Robbert Kemperman; FW - Jeroen Hertzberger, Thijs van Dam, Mirco Pruyser, Thierry Brinkman.

Reserves: Roel Bovendeert, Justen Blok, Maurits Visser

Head coach: Maximiliano Caldas

South Africa: GK - Rassie Pieterse; DF - Austin Smith, Matthew Guise-Brown, Mohamed Mea, Jethro Eustice; MF - Timothy Drummond (Captain), Peabo Lembethe, Taine Paton, Nicholas Spooner, Samkelo Mvimbi, Clinton Panther; FW - Keenan Horne, Dayaan Cassiem, Nqobile Ntuli, Tevin Kok, Mustapha Cassiem.

Reserves: Tyson Dlungwana, Siya Nolutshungu, Ryan Julius

Head coach: Gareth Ewing

