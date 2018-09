In the high-octane match, Bengaluru FC will host champions Chennaiyin FC in a replay of last season's final.

After Kerala Blasters beat ATK 2-0 in the season opener, both the title contenders will vie for a good win and wrest early initiative in the 10-team tournament.

Last year, BFC had scripted a fairytale narrative, winning 13 of their 18 matches to qualify for the playoffs with four games to spare. But they faltered in the final, losing to Chennaiyin 2-3.

All you need to know about the ATK vs Kerala Blasters match:

Date: September 30 (Sunday)

Time: 7:30 PM IST

Venue: Sree Kanteerava Stadium, Bengaluru

TV Listing: English - Star Sports 3/HD, Star Sports 1/HD; Hindi - Star Sports Hindi 1/HD; Malayalam - Asianet Movies/HD; Bengali - Jalsha Movies/HD; Kannada - Suvarna Plus/HD

Live Streaming: Hotstar and Jio TV

Predicted XIs:

Bengaluru FC: Gurpreet Singh Sandhu (1); Nishu Kumar (22), Juanan (5), Rahul Bheke (2), Rino Anto (13); Erik Paartalu (6), Dimas Delgado (14), Xisco Hernandez (19); Sunil Chhetri (C/11), Udanta Kumam (21); Miku (7)

Chennaiyin FC: Karanjit Singh (1); Jerry Jerry Lalrinzuala (18), Eli Sabia (13), Mailson Alves (C/27), Inigo Calderon (14); Anirudh Thapa (15), Germanpreet Singh (31); Gregory Nelson (7), Raphael Augusto (19), Francis Fernandes (32); Jeje Lalpekhlua (12)

Squads:

Bengaluru FC: Gurpreet Singh Sandhu, Soram Poirei Anganba, Aditya Patra, Rahul Bheke, Albert Serran, Sairuat Kima, Juanan Gonzalez, Harmanjot Singh Khabra, Rino Anto, Nishu Kumar, Asheer Akhtar, Gursimrat Singh Gill, Erik Paartalu, Kean Francis Lewis, Dimas Delgado, Bidyananda Ningthoujam, Boithang Haokip, Francisco ‘Xisco’ Hernandez, Ajay Chhetri, Altamash Sayed, Miku, Sunil Chhetri, Thongkhosiem Haokip, Udanta Kumam, Chencho Gyeltshen.

Chennaiyin FC: Karanjit Singh, Sanjiban Ghosh, Nikhil Bernard, Mailson Alves, Eli Sabia, Inigo Calderon, Jerry Lalrinzuala, Tondonba Ngasepam, Laldinliana Renthlei, Zohmingliana Ralte, Hendry Antonay, Raphael Augusto, Gregory Nelson, Andrea Orlandi, Francisco Fernandes, Thoi Khangebam, Anirudh Thapa, Germanpreet Singh, Sinivasan Pandiyan, Isaac Vanmalsawma, Bedashwor Laishram, Zonunmawia, Jeje Lalpekhlua, Mohammed Rafi, Carlos Antonio Salom.