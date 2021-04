UP CM Yogi Adityanath Tests Positive For Covid-19

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Aditayanath on Wednesday announced that he has tested positive for Covid-19.

“After noticing a few symptoms of Covid-19 I got myself tested for the virus. My report returned positive. I am currently under self isolation,” the UP CM tweeted on Wednesday.

शà¥Âरà¥Âà¤Â†तà¥Â€ लà¤Â•à¥Âषण दिà¤Â–नà¥Â‡ पर मà¥Âˆà¤Â‚नà¥Â‡ à¤Â•à¥Â‹विड à¤Â•à¥Â€ à¤ÂÂÂÂœाà¤Â‚à¤Âš à¤Â•राà¤Âˆ à¤Â”र मà¥Â‡रà¥Â€ रिपà¥Â‹रà¥Âà¤ÂŸ पà¥Â‰à¤ÂÂÂÂœिà¤ÂŸिव à¤Â†à¤Âˆ हà¥Âˆ।



मà¥Âˆà¤Â‚ सà¥Â‡लà¥Âफ à¤Â†à¤Â‡सà¥Â‹लà¥Â‡शन मà¥Â‡à¤Â‚ हà¥Â‚à¤Â‚ à¤Â”र à¤Âšिà¤Â•ितà¥Âसà¤Â•à¥Â‹à¤Â‚ à¤Â•à¥Â‡ परामरà¥Âश à¤Â•ा पà¥Â‚रà¥Âणतà¤Âƒ पालन à¤Â•र रहा हà¥Â‚à¤Â‚। सभà¥Â€ à¤Â•ारà¥Âय वरà¥Âà¤Âšà¥Âà¤Â लà¥Â€ सà¤Â‚पादित à¤Â•र रहा हà¥Â‚à¤Â‚। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 14, 2021

Adityanth now, joins a slew of other politicians who have tested positive for the virus recently, including Kerala CM Pinarayi Vijayan, Union minister Sanjeev Balyan, Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb among others.

