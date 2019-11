'Ayodhya Verdict Will Not Be Anybody's Victory Or Loss, Must Maintain Harmony': PM Modi

Prime Minister Narendra Modi has called for peace and harmony ahead of Supreme Court’s verdict on Saturday in the Ayodhya land dispute case.

In a series of tweets, Modi said the “Ayodhya verdict will not be anybody’s victory or loss,” adding that it was the priority of the citizens of the country to maintain peace and harmony.

à¤Â यà¥Â‹धà¥Âया पर à¤Â•ल सà¥Âपà¥Âरà¥Â€म à¤Â•à¥Â‹रà¥Âà¤ÂŸ à¤Â•ा निरà¥Âणय à¤Â† रहा हà¥Âˆ। पिà¤Â›लà¥Â‡ à¤Â•à¥Âà¤Â› महà¥Â€नà¥Â‹à¤Â‚ सà¥Â‡ सà¥Âपà¥Âरà¥Â€म à¤Â•à¥Â‹रà¥Âà¤ÂŸ मà¥Â‡à¤Â‚ निरà¤Â‚तर à¤Â‡स विषय पर सà¥Âनवाà¤Âˆ हà¥Â‹ रहà¥Â€ थà¥Â€, पà¥Â‚रा दà¥Â‡श à¤Â‰तà¥Âसà¥Âà¤Â•ता सà¥Â‡ दà¥Â‡à¤Â– रहा था। à¤Â‡स दà¥ÂŒरान समाà¤Âœ à¤Â•à¥Â‡ सभà¥Â€ वरà¥Âà¤Â—à¥Â‹à¤Â‚ à¤Â•à¥Â€ तरफ सà¥Â‡ सदà¥Âभावना à¤Â•ा वातावरण बनाà¤Â रà¤Â–नà¥Â‡ à¤Â•à¥Â‡ लिà¤Â à¤Â•िà¤Â à¤Â—à¤Â पà¥Âरयास बहà¥Âत सराहनà¥Â€य हà¥Âˆà¤Â‚। — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2019

दà¥Â‡श à¤Â•à¥Â€ नà¥Âयायपालिà¤Â•ा à¤Â•à¥Â‡ मान-समà¥Âमान à¤Â•à¥Â‹ सरà¥Âवà¥Â‹परि रà¤Â–तà¥Â‡ हà¥Âà¤Â समाà¤Âœ à¤Â•à¥Â‡ सभà¥Â€ पà¤Â•à¥Âषà¥Â‹à¤Â‚ नà¥Â‡, सामाà¤Âœिà¤Â•-साà¤Â‚सà¥Âà¤Â•à¥Âƒतिà¤Â• सà¤Â‚à¤Â—ठनà¥Â‹à¤Â‚ नà¥Â‡, सभà¥Â€ पà¤Â•à¥Âषà¤Â•ारà¥Â‹à¤Â‚ नà¥Â‡ बà¥Â€तà¥Â‡ दिनà¥Â‹à¤Â‚ सà¥ÂŒहारà¥Âदपà¥Â‚रà¥Âण à¤Â”र सà¤Â•ारातà¥Âमà¤Â• वातावरण बनानà¥Â‡ à¤Â•à¥Â‡ लिà¤Â à¤Âœà¥Â‹ पà¥Âरयास à¤Â•िà¤Â, वà¥Â‡ सà¥Âवाà¤Â—त यà¥Â‹à¤Â—à¥Âय हà¥Âˆà¤Â‚। à¤Â•à¥Â‹रà¥Âà¤ÂŸ à¤Â•à¥Â‡ निरà¥Âणय à¤Â•à¥Â‡ बाद भà¥Â€ हम सबà¤Â•à¥Â‹ मिलà¤Â•र सà¥ÂŒहारà¥Âद बनाà¤Â रà¤Â–ना हà¥Âˆ। — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2019

A five-judge bench headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi is likely to deliver the Ayodhya verdict at 10:30am tomorrow.