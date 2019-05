Navjot Singh Slams PM Modi, Calls Him 'Dalal'

Amid the Lok Sabha elections, Punjab Tourism Minister and Congress leader Navjot Singh Sidhu addressed a public rally in Himachal Pradesh’s Bilaspur on Wednesday. While addressing a rally, Sidhu hits at Prime Minister Narendra Modi and called him as ‘Rafale ke dalal’. Sidhu said, “Main tumse poochhta hoon Rafale deal mein tumne dalali ki ya nahi? Tum behes kar lo Sidhu ke saath, saare desh mein kahin pe bhi baith ke. Rahul ji to bahut badi baat hai, wo to top hai, main AK-47 hoon. Main tumhe chunauti deta hoon Narendra Modi, isi pe behes kar lo 'Na khaunga na khane dunga'. Yadi Sidhu haar gaya to raajneeti sada ke liye chhodd ke jaega. Main kehta hoon Narendra Modi aaye they 2014 mein Ganga ke laal banke aur jaoge 2019 mein Rafale ke dalal ban ke.”