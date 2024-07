Roobet 無入金ボーナス＆ウェルカムオファー

Roobetの支払いオプション

競合他社が暗号通貨の入出金のみを提供する一方で、Roobetは一歩先を行き、多様な支払い方法を提供しています。これにより、アカウントに資金を入出金する際の柔軟性が向上します。

暗号通貨を使用することを推奨します。手数料が低く、即時に支払いが完了するからです。執筆時点で、Roobetは以下の暗号通貨オプションを提供しています:ビットコイン、テザー、イーサリアム、リップル、USDコイン、トロン、ライトコイン、ドージコイン。暗号通貨はウェブサイト上で購入することもできます。

また、暗号通貨以外の支払いオプションも提供しています。プレイヤーは現在、クレジットカード、スクリル、ネッテラーを使用してRoobetに入金することができます。現金と暗号通貨は、入金と同様にウェブサイトから引き出すことができます。

Roobetでの入金方法

ギャンブルアカウントに資金を追加するのはかつてないほど簡単です。以下に、新規プレイヤー向けにRoobetアカウントに資金を追加する際の必要なステップを提供します。

入金」タブに移動し、自分に関する基本情報を提供します。 暗号通貨などの適切な支払い方法を選択します。 受信した暗号ウォレットIDをコピーして、そのアドレスに送金します。 数分後、アカウントに資金が追加され、利用可能になります。「HELLAGO」コードを使用してRoobet無入金ボーナスを有効にすることを忘れないでください。

Roobetでの出金方法

ウェブサイトへの入金に慣れたら、Roobetでの出金方法についても説明しましょう。以下のステップに従い、スムーズな手続きを確保してください。

必要に応じてKYC認証を行います。 「入金」タブに移動し、「出金」セクションを探します。 現金または暗号通貨を選択します。 クレジットカード番号や暗号ウォレットIDなどの追加情報を提供します。 引き出したい金額を選択し、「出金」ボタンを押します。暗号通貨の出金の場合、資金は即座に到着しますが、現金の出金には最大5営業日かかることがあります。

Roobetアカウントの登録方法

Roobetでのプレイを開始するためには、ウェブサイトでアカウントを開設する必要があります。幸いなことに、いくつかの便利な方法があります。以下に、アカウント登録の必要なステップを提供します。

公式のRoobet.comウェブサイトにアクセスします。 右上隅にある「登録」ボタンを探し、ポップアップが表示されるのを待ちます。 従来の登録フォームを使用するか、Metamask、Steam、またはGoogleを使用して即座にRoobetアカウントを作成します。 最後に、メールアドレスを確認し、迅速かつスムーズな出金を可能にするための認証手続きを確認してください。

Roobet FAQ

Roobetに無入金ボーナスはありますか?

はい、Roobetには無入金ボーナスがあります。「HELLAGO」コードを使用することで、RooWardsへのアクセスが即座に解除され、7日間毎日最大200ドルのキャッシュバックと20%のリベートを楽しむことができます。

Roobet入金不要ボーナスはカジノで使用できますか?

はい、このタイプのボーナスはカジノ愛好家向けに調整されており、このプロモーションを通じて損失の一部を回収することができます。ボーナスの有効化後、最初の7日間で最大200ドルのキャッシュバックを受け取ることができます。

Roobet入金不要ボーナスーナス以外にお勧めのボーナスはありますか?

Roobetのウェルカムボーナスを使用するだけでなく、プロモーションページにアクセスして実際のプロモーションやオファーを確認することをお勧めします。そこでは、オッズが強化されたり、様々なトーナメントに参加したりすることができます。





