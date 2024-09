Impostos sobre Ganhos em Jogos de Casino Online

Nem de propósito, uma das linhas-mestras do decreto-lei e da estratégia fiscal de regulamentação do mercado online português foi a definição de que todas as obrigações tributárias estão do lado dos casinos. Por isso, os jogadores têm direito à totalidade do valor dos prémios que ganharam e não tem qualquer tipo de obrigação de os declarar. Os impostos e encargos ficam todos do lado do operador.