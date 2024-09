Avantages

5 329 jeux proposés

Retraits traités en 24 heures

Bonus de bienvenue jusqu’à 1 500 €

Dépôt minimum de 10 €

Cashback instantané jusqu’à 10 %

Inconvénients

Limites de retrait plus strictes

Bonus de bienvenue réparti sur 3 dépôts

En cinquième position de notre classement, nous avons choisi Freshbet. Il est selon nous l’un des meilleurs sites de jeux. Avec sa plateforme épurée qui regroupe casino en ligne et paris sportifs, l’opérateur se démarque par une belle ludothèque et son bonus de 1 500 €.

Bonus - 4,7/5

Dès l'inscription, les joueurs peuvent profiter d'un bonus de bienvenue pouvant atteindre 1 500 €. Ce bonus est réparti sur les trois premiers dépôts : 100 % jusqu'à 500 € sur le premier dépôt, 50 % jusqu'à 500 € sur le deuxième, et à nouveau 100 % jusqu'à 500 € sur le troisième dépôt.

Pour les amateurs de cryptomonnaies, Freshbet propose également un bonus de bienvenue en crypto, offrant 155 % jusqu'à 500 €. En plus de ces offres de bienvenue, les joueurs réguliers peuvent bénéficier d'un bonus de fidélité de 10 % et rejoindre un récent club VIP offrant des avantages encore plus attrayants.

Jeux - 4,9/5

Pour se faire une place parmi les meilleurs casinos en ligne, l’opérateur n’a pas hésité à faire appel aux meilleurs fournisseurs de jeux en ligne. Au total, on retrouve 57 fournisseurs et 5 329 jeux d’argent.

Bon à savoir : le casino a classé ses jeux en plusieurs catégories, ce qui vos aidera dans la recherche de votre jeu favori. Par exemple, machines à sous populaires, avec bonus buy, machines à sous traditionnelles, avec jeu de jackpot, etc.

Méthodes de paiement - 4,6/5

Au niveau des moyens de paiement, la sélection est assez variée (cartes bancaires, virements bancaires, Alternative Methods). Comme la plupart des casinos modernes, le casino accepte également les cryptomonnaies pour les dépôts (11 options) et les retraits (9 options).

Le dépôt minimum est de 10 € tandis que le retrait minimum est de 20 €.

Divers - 4,7/5

En devenant un joueur VIP, vous pouvez obtenir un cashback instantané de 15 % et une limite de retrait jusqu’à 50 000 €

Le support client du casino est disponible tous les jours via le Live Chat ou par e-mail à support@fresh-bet.com.

Le casino possède également une licence Curaçao eGaming.

Nos critères de sélection pour choisir le meilleur casino en ligne

Trouver un casino en ligne est plutôt simple, tant il existe de casinos sur Internet. En revanche, dénicher un casino en ligne fiable, c’est une autre paire de manches. Voici les critères que nous avons utilisés pour mettre en place le classement des meilleurs casinos :

Bonus

Nous avons sélectionné des casinos en ligne qui proposent non seulement des bonus généreux, mais surtout sur lesquels les conditions de mise sont justes. Dans cet article, plusieurs casinos n’ont aucune condition et le maximum est de x30.

Jeu de casino en ligne

Nous nous sommes assurés que le catalogue de jeux soit diversifié, que les éditeurs soient reconnus et également que le catalogue soit renouvelé régulièrement afin que les joueurs francophones puissent profiter des nouveautés.

Méthodes de paiement

Bien entendu, nous avons vérifié que les moyens de paiement soient fiables et sécurisés sur ces casinos en ligne fiables . Le retrait des gains est tout aussi important, c’est la raison pour laquelle tous les casinos en ligne recommandés traitent les demandes en moins de 48 heures, voire 24 heures pour les meilleurs d’entre eux.

Divers

D’autres points sont aussi considérés lors de nos tests. C’est, par exemple, le cas du programme de fidélité, du service client ainsi que de la licence possédée par le casino.

Pourquoi jouer au casino en ligne sur Casino Infinity ?

La première raison de choisir Casino Infinity, c’est pour son bonus de bienvenue jusqu'à 500 € et 200 tours gratuits, qui constitue une opportunité à saisir pour maximiser vos gains dès le début de votre aventure. On note aussi un cashback de bienvenue pouvant atteindre jusqu’à 200 €, une offre assez inédite dans l'industrie du jeu en ligne.

Lancé en 2023, Winoui a su tirer parti des toutes dernières technologies pour offrir une expérience de jeu optimale sur tous les appareils, ordinateur, smartphone, tablette ou autre. Parfois, les jeunes casinos laissent un peu à désirer en termes d’offre de jeu. Ici, avec une absence totale de latence, les joueurs peuvent accéder à la bibliothèque de plus de 6 000 jeux d’argent.

Malgré sa fraîcheur sur le marché, ce casino du célèbre groupe Rabidi N.V. ne manque pas de contenter ses utilisateurs avec une sélection variée de jeux incluant des machines à sous, des classiques du casino, ainsi que des options avec croupiers en direct.

Pourquoi jouer dans un casino en ligne et pas dans un casino terrestre ?

De plus en plus populaires, les casinos en ligne peuvent-ils remplacer les établissements terrestres ? Il est légitime de se poser la question. D’ailleurs, voici les principaux avantages de jouer sur l’un des casinos en ligne fiables de notre classement :

Des bonus plus attractifs : les casinos en ligne offrent des bonus et promotions toujours plus généreux et regorgent de créativité pour fidéliser les joueurs. Entre bonus sans dépôt, tournois pour remporter des cagnottes ou encore des offres promotionnelles régulières, les joueurs sont gâtés sur les sites de jeux en ligne.

La possibilité de jouer où vous voulez : il peut être assez contraignant de devoir se déplacer pour jouer aux jeux de casino en ligne. Grâce à Internet, vous pouvez désormais sur une sélection des meilleurs jeux depuis votre mobile, tablette ou ordinateur.

Des plateformes de jeux complètes : que vous aimiez les machines à sous, le blackjack ou encore la roulette en ligne, les casinos en ligne n’hésitent pas à proposer une grande variété de jeux de hasard.

Des moyens de paiement fiables : pour jouer au casino en ligne, vous aurez besoin d’effectuer des paiements en ligne. Mais, rassurez-vous, les meilleurs casinos proposent une large gamme de paiements.

Les types de jeux d’argent auxquels vous pouvez jouer sur un casino en ligne

Parmi les meilleurs jeux de casino, on retrouve notamment les machines à sous ainsi que le vidéo poker. Mais, si vous préférez les jeux de table comme le blackjack, le baccarat ou la roulette en ligne, vous retrouverez ces jeux sans problème sur les casinos. Faisons le point ci-dessous sur les différents types de jeux d’argent en ligne.

Les jeux de tables

Les jeux de table sont les plus populaires auprès des joueurs expérimentés. Ces jeux comprennent le blackjack, la roulette, le craps, le baccara, et d’autres jeux de cartes et jeux de dés. Le taux de retour proposé est souvent intéressant, et peaufiner sa stratégie augmente les chances de gains.

Les jeux de casino en direct

Les jeux de casino en direct sont très prisés des gros joueurs, car il existe des tables VIP avec des mises de 10 000 € ou plus. Le taux de retour est également intéressant, certains jeux comme le blackjack Live pouvant donner plus de 99 % de RTP.

Les machines à sous

Les machines à sous sont le jeu en ligne préféré des débutants, car elles ne nécessitent aucune stratégie. Il suffit de faire tourner les rouleaux pour espérer décrocher le jackpot.

Les jeux d’arcade

Certains casinos tels que Casino Infinity et Lucky Treasure proposent des mini-jeux comme Plinko ou Aviator. Ces mini-jeux sont très amusants et changent des jeux de casino typiques.

Comment choisir le meilleur casino en ligne pour une expérience de jeu fiable ?

Pour trouver un casino en ligne et s’assurer de sa fiabilité, il faut vérifier plusieurs critères :

Licence de jeu : préférez les licences réputées telles que la MGA ou celle de Curaçao.

Réputation : découvrez les avis des joueurs sur les forums.

Service client : optez pour un service client facilement joignable en français.

Procédure KYC : évitez les casinos sans vérification KYC.

Paiements : vérifiez les modes de dépôt et de retrait ainsi que les délais de traitement.

Catalogue de jeux : vérifiez que les jeux d’argent en ligne proviennent de fournisseurs réputés comme Evolution ou Yggdrasil.

Les différents types de bonus de casino

Les bonus de casino peuvent grandement vous aider à augmenter vos chances de gagner. Voici un court résumé des types de bonus dont vous pouvez bénéficier :

Bonus de bienvenue

C'est le bonus le plus répandu et celui grâce auquel les casinos attirent de nouveaux joueurs. C’est donc souvent le bonus le plus intéressant, avec un booster (pourcentage) de votre dépôt et/ou des tours gratuits.

Bonus sans dépôt

C’est un bonus assez rare, souvent offert par les nouveaux casinos. C’est un bon moyen de tester une plateforme de jeux sans risquer ses fonds propres.

Free spins ou tours gratuits

Les free spins peuvent être offerts sur toutes les machines à sous ou sur des slots spécifiques, à l'occasion de l’ajout d’une nouveauté sur le casino par exemple.

Bonus de recharge

Ces récompenses sont attribuées aux membres existants du casino dans le but de les motiver à poursuivre leurs dépôts et leur participation au jeu. Habituellement, ces incitations sont moins avantageuses que les offres de bienvenue

Autres bonus

Nous avons passé en revue les bonus les plus courants, mais vous tomberez aussi souvent sur :

Le cashback : un pourcentage de vos pertes vous sera reversé, pour vous encourager à continuer de jouer,

Les bonus des programmes VIP ,

Les bonus de parrainage ,

Les bonus high-roller : pour les gros joueurs.

FAQ - Casinos en ligne fiable en français

Quel est le meilleur site de casino en ligne ?

Le meilleur site de casino en ligne est Casino Infinity, en raison de sa bonne réputation et de son bonus de 500 € et 200 free spins et de ses 6 000 jeux. Ce nouveau casino en ligne propose également des promotions sur la roulette en ligne et un cashback de bienvenue.

Comment trouver un bon casino en ligne ?

Pour trouver un bon casino en ligne, recherchez des licences officielles, des critiques positives de joueurs, et une variété de jeux de qualité. Vérifiez la réputation du casino, son service client, et assurez-vous qu'il utilise des mesures de sécurité fiables pour protéger vos informations personnelles et bancaires.

Vous pouvez aussi lire cet article en détail et vous trouverez de nombreuses informations pour choisir les meilleurs casinos en ligne du moment.

Puis-je jouer sur un casino en ligne français?

Tout casino en ligne français doit être approuvé par l’Autorité nationale des jeux. Ainsi, les joueurs français souhaitant jouer au casino en ligne en France devront s’assurer de sa légalité avant de jouer.

Pour trouver un casino en ligne légal en France, il faut consulter le site de l’ANJ. À savoir que les casinos en ligne français ne proposent que des jeux de cercle, et donc on ne peut pas jouer aux machines à sous en ligne en France.

Les casinos en ligne français sont-ils sécurisés ?

Certains nouveaux casinos en ligne malveillants abusent de la vulnérabilité des joueurs. Cependant, un casino en ligne français agréé par l’ANJ est sécurisé. En outre, les sites de casino de cet article sont aussi sécurisés, même s’ils ne sont pas accessibles en France.

Quel est le meilleur casino en ligne France le plus fiable ?

Le casino en ligne le plus fiable est Casino Infinity, si l’on en croit les avis des joueurs. Fondé en 2023, il a rapidement su conquérir le cœur des joueurs français et maintenir sa réputation au fil du temps.

Quels sont les jeux où l’on gagne le plus au casino ?

Le jeu de casino réputé pour gagner le plus (qui a le meilleur taux de retour au joueur) est le blackjack, avec des RTP qui frôlent 99,5% selon les variantes et en gérant vos actions suivant une stratégie adaptée.

Cependant, n’hésitez pas à suivre les promotions des casinos en ligne, car il vaut parfois mieux jouer 100 free spins sur une machine à sous plutôt que de miser en argent réel sur un jeu que l’on ne maîtrise pas totalement.

Comparatif des 3 meilleurs casinos en ligne

Nous vous avons fourni ce comparatif des meilleurs casinos en ligne en français. Mais, alors, qu’est-ce qui différencie vraiment tous ces sites de jeux ? Voici un comparatif pour vous aider à choisir le meilleur casino en toute sérénité :

Casino Infinity : ce site de jeux en ligne vous propose un bonus de 500 € et 200 tours gratuits, avec de nombreuses promos au quotidien. À savoir que c’est également un casino avec l’une des meilleures réputations avec ses 6 000 jeux de casino.

Lucky Treasure : encore un beau bonus de casino avec 1 200 € et 100 tours gratuits, et la possibilité très rare d’obtenir 15 % de cashback hebdomadaire jusqu’à 1 000 €.

Mr Pacho : le point fort de ce casino, c’est sans contexte son design super original et ses 8 000 jeux d’argent.

Comment jouer sur le meilleur casino en ligne argent réel

Les sites de casino font en sorte de faciliter au maximum la procédure d’inscription. De cette manière, les joueurs peuvent s’inscrire en quelques clics et commencer à jouer en moins de 5 minutes sur un casino en ligne fiable.

De manière générale, la procédure de connexion est plus ou moins la même sur toutes les app et les sites de jeux.

Pour l’exemple, nous avons pris le casino en ligne qui est à notre avis le meilleur : Casino Infinity.

Dans un premier temps, rendez-vous sur le site internet du casino. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur un de nos liens pour profiter du bonus. Une fois sur la plateforme, cliquez sur le bouton “S’inscrire”. Un court formulaire d’inscription va alors apparaître. Remplissez les différents champs à l’aide de vos données personnelles. Validez votre inscription et patientez quelques secondes. Vous devriez recevoir un e-mail afin de valider votre compte joueur. Une fois le compte joueur validé, vous pouvez déposer votre argent sur le site de casino. Pensez à sélectionner le bonus de bienvenue lors du dépôt.

Les différents moyens de paiement possibles sur un site casino en ligne

Les casinos en ligne offrent une diversité de moyens de paiement pour répondre aux besoins des joueurs, allant des options bancaires traditionnelles aux méthodes plus modernes et anonymes.

Les cartes de crédit et de débit, telles que Visa et MasterCard, sont largement acceptées pour leur simplicité d'utilisation et leur rapidité de traitement. Toutefois, elles ne sont pas les plus anonymes, car elles nécessitent des informations personnelles et bancaires.Les transferts bancaires sont possibles dans la plupart des cas, mais entraînent parfois des délais prolongés.

Pour ceux privilégiant l'anonymat, les cryptomonnaies comme Bitcoin, Ethereum ou Litecoin sont des alternatives de choix. Ces moyens de paiement garantissent non seulement l'anonymat mais permettent également des transactions rapides et sécurisées, souvent avec des limites de dépôt ou de retrait maximum très élevées.

Les portefeuilles électroniques, tels que PayPal, Skrill, et Neteller, représentent un compromis entre rapidité et confidentialité. Bien qu'ils requièrent une inscription initiale, une fois configurés, ils offrent des transferts quasi instantanés avec une certaine mesure de discrétion, sans partager directement vos informations bancaires avec les sites de jeux.

Les cartes prépayées et les bons, comme Paysafecard, sont parfaits pour ceux recherchant à contrôler leurs dépenses ou à maintenir une stricte confidentialité, offrant la possibilité de déposer de l'argent sans associer les transactions à un compte bancaire ou une carte de crédit.

Chaque méthode de paiement a ses propres avantages, que ce soit en termes de vitesse de transaction, de limites de dépôt/retrait, ou de protection de l'identité. Il est important pour les joueurs de considérer ces facteurs lors du choix de leur méthode de paiement.

3 conseils pour jouer au casino en ligne

Comme nous l’avons vu, jouer sur un casino en ligne est très simple. Cependant, pour une expérience de jeu optimisée, nos spécialistes des jeux d’argent en ligne vous ont concocté quelques astuces :

Jouez sur un casino fiable. La première des choses à faire est de jouer sur le site d’un casino fiable de notre liste. Cela évitera les arnaques, les vols de données ou encore l’impossibilité de retirer vos gains.

Utilisez les jeux gratuits. Afin de vous familiariser avec les jeux d’argent présents sur les casinos virtuels, vous pouvez utiliser le mode démo. Sans dépenser votre argent, vous pouvez voir si le jeu correspond vraiment à ce que vous recherchez grâce aux jeux gratuits.

Paramétrez les limites. Jouer en ligne sur les casinos en ligne fiables comporte des risques. Pour pallier ce risque, veillez à vous fixer des limites de dépôt ainsi qu’une limite de session de jeu.

Comment savoir si un casino en ligne est fiable ?

Il existe plusieurs indices qui nous permettent de déterminer si un casino en ligne est fiable. Nous allons les résumer pour vous, si jamais vous vous lancez vous-même à la recherche d’un nouveau casino en ligne.

Tout d'abord, nous vous conseillons de vérifier que le casino en ligne possède une licence de jeux. Cette licence atteste de sa légalité et du respect de plusieurs normes de sécurité. Les licences émanant d'autorités réputées (licence de Curaçao, licence de Malte, etc) apportent une confiance supplémentaire. Cependant, il est important de vérifier régulièrement la validité de cette licence et son origine.

Ensuite, évaluer la réputation du casino sur Internet est aussi un bon indicateur de sa fiabilité. Les retours d'expérience des joueurs, disponibles sur divers forums et sites d’avis en ligne, offrent souvent un bon aperçu de la fiabilité d'un casino. Bien sûr, prenez quand même du recul par rapport à ces avis, en privilégiant ceux qui sont argumentés et accompagnés de captures d'écran.

L'analyse des bonus et des programmes de récompenses proposés par le casino est également une étape importante : les conditions des bonus doivent être examinées avec attention, notamment en ce qui concerne les exigences de mise et les jeux autorisés.

Enfin, le support client constitue un le dernier indicateur important de la qualité d'un casino en ligne. La disponibilité d'une assistance clientèle réactive, via un chat en direct ou une adresse e-mail, démontre l'engagement du casino envers ses joueurs. Interagissez avec le support client, notamment via le chat s’il est disponible : cela vous permettra de tester sa réactivité et la qualité de ses réponses avant de commencer à jouer.

Meilleurs casino en ligne payant : Conclusion

Vous l’aurez bien compris, le casino en ligne fiable que nous préférons est Casino Infinity. Outre son bonus de 500 € et 200 tours gratuits, il se démarque par sa réputation et par environ 6 000 jeux de qualité qui devraient vous assurer une expérience sans hic sur les casinos en ligne.

Ceci dit, si un autre casino en ligne vous a fait de l’œil et semble être plus adapté à vos besoins, n'hésitez pas à vous lancer. Vous pouvez aussi tester tous les casinos de notre liste et profiter de leurs bonus de bienvenue avant de choisir votre favori !

Que la chance soit avec vous.

ATTENTION : Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide. En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.