La carte cadeau proposée par la société Visa est une carte prépayée. Contrairement aux cartes de débit, les cartes prépayées ne sont pas associées à un compte bancaire, mais à la somme que l’on verse lorsqu’on les achète. On peut donc en faire cadeau à quelqu’un, pour son anniversaire ou pour toute autre occasion, et le destinataire de la carte peut dépenser l’argent comme il le souhaite. On peut également se faire cadeau à soi-même de cette carte Visa pas comme les autres, pour profiter des avantages qu’elle offre : anonymat, sécurité, et gestion du budget facilitée. Ces atouts sont très précieux quand on aime jouer au casino en ligne, et que l’on souhaite contrôler son bankroll et éviter de partager ses informations personnelles avec les opérateurs de jeu.