Les cartes de débit et de crédit.

Il est bien naturel d’utiliser sa carte bancaire pour pouvoir jouer en toute sécurité. Et il est vrai que c’est très pratique, avec maintenant une sécurité encore renforcée par des banques qui travaillent de mieux en mieux, avec un protocole SSL renforcé et souvent des doubles vérifications (mots de passe, codes par SMS…). De plus, les casinos peuvent vous faire un virement en retour lors de vos retraits car votre carte bancaire est déjà reconnue. Attention cependant aux délais et aux frais qui peuvent être appliqués. Nous vous conseillons lors de l’inscription de bien lire les termes et conditions. Les trois grandes marques sont American Express, mais surtout VISA et Mastercard.