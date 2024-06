1Win Korea - 주요 보너스 및 사이트 정보

세계적으로 유명한 베팅 포럼인 'Trust pilot' 에서는 위 리뷰 외에 1Win에 대한 227개의 리뷰가 작성 되었고, 대체로 높은 보너스와 많은 카지노 제품 그리고 Lucky Jet, Space X 등 해시 게임에 대한 좋은 평가가 이루어지고 있습니다. 더 많은 리뷰를 확인하고자 하시는 분들은 'Trust pilot'의 1Win 페이지에 접속해 리뷰를 확인하실 수 있습니다.

👉 1Win 바로가기



1Win 사이트 장단점

장점

관대한 보너스 및 프로모션 빠른 속도 많은 카지노 제품 우수한 모바일 앱 다양한 결제 옵션

단점

번역기 상담원 일부 결제 옵션은 처리하는데 더 오래 걸림 카지노에 비해 적은 스포츠북 프로모션 개수

1Win은 최고 품질의 서버와 최고의 앱 그리고 500% 웰컴 보너스 및 프리스핀 등 플레이어에게 관대한 보너스를 제공하는 최고의 베팅 업체입니다.

하지만 단점으로는 한국인 상담원이 제공되지 않으며, 외국인이 한국어 번역기를 돌려 실시간 상담을 해준다는 것입니다. 교육받은 전문적인 상담원들로 구성되어 친절도는 높은 편이지만, 한국인 상담원이 아니라는 것은 대단히 아쉬운 점입니다. 물론 추후 개선될 것으로 보입니다.



자주 묻는 질문

Q: 프로모션 코드는 어디에 입력하나요?

A: 프로모션 코드는 가입창에서 입력할 수 있습니다. 만약 입력하지 못했다면 로그인 후 계정 설정에 들어가 특수 필드란에 입력하시면 됩니다.

Q: 바우처란 무엇이며 어떻게 받을 수 있나요?

A: 바우처는 플레이어가 추가 현금을 받을 수 있도록 하는 무료 머니입니다. 바우처는 특수 영숫자 코드로 구성되어 있니다. 바우처는 이벤트를 진행하는 1Win의 공식 텔레그램에서 얻을 수 있으며, 이를 입력하면 바우처에 표시된 금액을 즉시 귀하의 계정으로 받게됩니다.

Q: 평균 입금, 출금 시간은 얼마나 소요됩니까?

A: 계좌이체 입금의 경우 5분 이내 처리되며, 출금의 경우 30분~2시간 이내로 처리됩니다. 비트코인 및 테더 같은 가상화폐의 경우 해당 코인의 전송시간마다 다르기 때문에 확답을 드릴 수 없지만, 1Win 자체에선 코인에 대한 자동 전산 시스템으로 입출금을 처리하기에, 이에 대해 이의를 제기하는 사용자는 거의 없습니다.

Q: 최소, 최대 출금액은 얼마인가요?

A: 1Win의 최소 출금액은 지원하는 결제 수단에 따라 다릅니다만 한국에서 가장 대중적인 계좌이체로 말씀드리자면, 최소 입금액은 1만원이며, 최대 출금액은 1회당 500만원 입니다. 출금의 경우 1일 한도가 500만원이 아닌, 1회 한도이니 계속 500만원씩 출금하시면 됩니다.

Disclaimer: The above is a contributor post, the views expressed are those of the contributor and do not represent the stand and views of Outlook Editorial.