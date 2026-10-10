토토사이트 - 확인해야 할 것들 가이드 2026

이름과 로고를 빌리는 사칭

사칭은 낯선 사람의 말을 이미 아는 기관의 안내처럼 받아들이게 만드는 방식입니다. 유명 스포츠 조직의 이름을 넣거나, 공공기관을 닮은 문장을 쓰거나, 방송사의 색상과 로고를 배치할 수 있습니다. 독자는 화면이 익숙하다는 이유로 발신자가 그 기관이라고 생각하기 쉽습니다. 그러나 이름을 쓸 수 있다는 사실과 그 이름을 사용할 권한이 있다는 사실은 서로 다릅니다. 이미지가 선명하거나 글에 오탈자가 없다는 점도 권한을 입증하지 않습니다.