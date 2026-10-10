토토사이트 관련 사이트 대응 방법 2026

여러 통화나 자산이 섞여 있다면 원래 단위를 함께 남깁니다. 임의의 환산값만 적으면 실제 거래와 비교하기 어려울 수 있습니다. 환산이 필요해 임시 계산을 했다면 기준과 시점을 표시하고 원래 금액을 지우지 않습니다. 수수료가 따로 있었는지도 별도 줄로 적습니다. 이 작업은 손해액을 법률적으로 확정하는 계산이 아니라 원자료를 잃지 않도록 정리하는 방법입니다. 상담 담당자가 다른 기준으로 확인해야 할 때도 원래 거래 내용을 찾을 수 있어야 합니다.