Immediate Core Recensioni 2024: Legittimo? - Resoconti E Fatti Reali!

Immediate Core Costo, deposito minimo e trading

Come accennato in precedenza, Immediate Core è una piattaforma di trading gratuita. Inoltre, la piattaforma di trading non ti addebita alcuna commissione nascosta come gli altri sistemi di trading disponibili su Internet. Quindi puoi utilizzare il sistema di trading e beneficiare di tutti i servizi che offre senza pagare alcuna commissione al sistema di trading. Tuttavia, dovrai depositare il capitale per il trading e l’importo minimo richiesto è di $ 250. Puoi iniziare a fare trading dopo aver depositato questo importo minimo.

Sul sito web ufficiale di Immediate Core sono disponibili diverse opzioni per depositare capitale, tra cui quelle comunemente utilizzate come carte di debito/credito, PayPal, Skrill e bonifico bancario. Una volta che inizi a fare trading, puoi guadagnare profitti prendendo le giuste decisioni di trading in base ai dati e all'assistenza che ricevi da Immediate Core. Il sistema di trading ti consente di ritirare il profitto che hai guadagnato in qualsiasi momento tu voglia.

Immediate Core - Criptovalute compatibili

Immediate Core supporta il trading di innumerevoli criptovalute legali per il trading che supportano la diversificazione del tuo portafoglio. Di seguito è riportato un breve elenco delle principali criptovalute supportate per il trading sul sito ufficiale di Immediate Core: