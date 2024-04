Aperçu des équipes et des prévisions pour les Séries éliminatoires NHL

Pour parier dans les meilleures conditions, vous devez comprendre le fonctionnement de cette compétition. Tout d'abord, la saison régulière précède les Séries éliminatoires de la National Hockey League. Il est important d'observer le classement des équipes au terme de la saison et repérer les favorites.

Petit rappel du déroulement d’une saison régulière en LNH

La saison régulière de la LNH est structurée de manière à ce que chaque équipe joue un total de 82 matchs. Ceux-ci sont répartis entre des rencontres à domicile et à l'extérieur. 32 franchises réparties en deux conférences (Est et Ouest). Chacune d’entre elles compte deux divisions (Atlantique et Métropolitaine à l'Est, et Centrale et Pacifique à l'Ouest). Le calendrier est organisé pour assurer un certain équilibre entre les adversaires.

Voici le programme de chaque équipe :

26 matchs contre les autres équipes de sa propre division

24 matchs contre les équipes de sa conférence

32 matchs contre les équipes de l'autre conférence

Cela garantit une certaine variété dans le calendrier. Chaque équipe rencontre toutes les autres au moins deux fois au cours de la saison.

Le classement en saison régulière est établi en fonction du nombre de points accumulés par chaque équipe :

Une victoire rapporte 2 points

Une défaite en prolongation ou en fusillade rapporte un point

Une défaite dans le temps réglementaire n'octroie aucun point

Voici ensuite comment se passent les qualifications pour les Séries éliminatoires LNH :

Les 3 meilleures équipes de chaque division sont automatiquement qualifiées

Les 2 meilleures équipes hors du top 3 de chaque conférence se qualifient en tant que Wild Card (peu importe la division)

Au total, cela fait 16 équipes qualifiées pour les Séries éliminatoires. Elles vont s'affronter pour tenter de remporter la Coupe Stanley.

Résumé de la saison régulière LNH 2023-2024

La saison régulière de NHL 2023-2024 est maintenant terminée. Ayant débuté le 10 octobre 2023, elle s'est achevée le 18 avril 2024. La saison a été forte en rebondissements. Les 32 équipes de la conférence est et ouest n'ont cessé de nous donner des frissons. Les Séries éliminatoires sont prometteuses au vu de la qualité de jeu des équipes durant la saison régulière.

Aux termes de cette saison régulière, les New York Rangers sortent premiers de la ligue, ce qui leur donne un avantage dans l’ensemble des Séries éliminatoires, avec un cumul de points de 114. Ils remportent le Trophée des Présidents.

Toutefois, le classement est très serré. Les Dallas Stars les talonnent de très près avec 113 points. En tout, ce sont 10 équipes qui totalisent plus de 100 points, ce qui démontre à quel point la lutte a été acharnée durant la saison. Cela promet de belles grandes batailles durant les Séries éliminatoires.

Comment se déroulent les fameuses Séries éliminatoires NLH ?

Avant le premier tour des Séries éliminatoires NLH, les équipes sont encore catégorisées en conférence est et ouest. Les 8 équipes de chaque conférence sont dispersées dans 2 blocs de 4 équipes de la manière suivante :

Chaque bloc se compose de l’équipe ayant obtenu le meilleur classement d’une division.

Dans chaque bloc se trouvent également les équipes en seconde et troisième position dans la même division.

Enfin, la quatrième équipe est représentée par la Wild Card.

Dans chaque conférence, l’équipe championne de la division la mieux classée affronte l'équipe Wild Card la moins performante de la même conférence. Le champion de la division la moins performante, de son côté, affronte l'équipe Wild Card la plus performante. Les équipes classées deuxième et troisième de chaque division s’affrontent également.

Toutes les Séries éliminatoires LNH se jouent au meilleur des 7 matchs. L'équipe la mieux classée joue à domicile les matchs 1, 2, 5 et 7, tandis que l'adversaire joue les matchs 3, 4 et 6 à domicile.

Les Séries éliminatoires NLH 2024 ont débuté le 20 avril. Au total, il y aura donc trois tours d'une série de sept matchs avant la finale qui se déroulera début juin. Si la finale va au bout, le match 7, dernier de la série, se jouera le 24 juin. Voici comment se déroulent les 3 tours :

Durant le premier tour, les têtes de série n°1 affrontent les têtes de série n°4, et les têtes de série n°2 rencontrent les têtes de série n°3.

Lors du second tour, les équipes restent dans leurs catégories respectives, et ce sont les gagnants des séries précédentes qui s'affrontent.

Le troisième tour des Séries éliminatoires, c'est la finale entre la Conférence Est et la Conférence Ouest. Les champions de chaque conférence se retrouvent pour disputer la finale de la Coupe Stanley.

Un point sur les favoris des Séries éliminatoires LNH

Les Séries éliminatoires de cette année 2024 risquent d’être à la fois palpitantes et prometteuses en termes de suspense et de rebondissements. Comme nous pouvons le voir sur les tableaux précédents, 5 équipes se démarquent de la concurrence, avec chacune plus de 50 victoires en saison régulière. Les voici :

New York Rangers avec 55 matchs remportés

Carolina Hurricanes 52 matchs remportés

Florida Panthers 52 matchs remportés

Dallas Stars 51 matchs remportés

Winnipeg Jets 51 matchs remportés

On peut d’ores et déjà affirmer que ces franchises feront peur à leurs adversaires durant les play-offs NHL.

Les New York Rangers s’en sortent avec le meilleur ratio de victoires durant la saison régulière, avec 67.1% sur les 82 matchs joués. Ils annoncent clairement la couleur et envoient un message fort à la concurrence avec un bilan de 55 matchs gagnés et 23 défaites seulement pour 114 points. Les statistiques sont également impressionnantes si l’on se penche sur les victoires et défaites à domicile et à l’extérieur. À domicile, ils sont à 30 victoires pour 11 défaites. En déplacement, les chiffres affichent 25 victoires et 12 défaites.

Les Carolina Hurricanes et Florida Panthers ont un bilan presque égal, avec 52 victoires et 30 défaites chacune, dont 7 après prolongation pour les Hurricanes et 6 pour les Panthers. Les Carolina Hurricanes affichent 27 victoires et 10 défaites à domicile, et 25 victoires et 13 défaites à l’extérieur. Les Florida Panthers, quant à elles, enregistrent 26 victoires et 13 défaites à domicile, et 26 victoires pour 11 défaites en déplacement.

Pour ces 3 équipes, on peut dire que jouer à domicile ou à l’extérieur ne leur met pas de pression supplémentaire, les chiffres étant pratiquement les mêmes. Ces détails sont importants étant donné que les Séries éliminatoires vont se jouer sur des séries de matches à domicile et à l’extérieur.

Les premiers rebondissements des play-offs LNH 2024

Les séries éliminatoires 2024 de la LNH ont débuté le 20 avril, et nous avons déjà assisté à pas mal de beaux matchs, dont les résultats laissent déjà entrevoir les favoris dans la quête à la Coupe Stanley.

Côté Conférence Est, les Florida Panthers ont rapidement pris les devants lors de leur rencontre contre les Tampa Bay Lightning, démontrant une fois de plus le bel esprit de compétition qui les a menés en séries éliminatoires. Les Boston Bruins et les Toronto Maple Leafs, eux, se sont engagés dans une bataille serrée avec une série à égalité, chaque équipe prouvant sa force à domicile. Les New York Rangers ont également commencé en force avec une avance sur les Washington Capitals, tandis que les Carolina Hurricanes menaient 2-0 dans la série contre les New York Islanders, ce qui les place dès le début dans une position dominante.

Dans la Conférence Ouest, l'équipe des Winnipeg Jets a pris la tête de sa série contre les Colorado Avalanche, tandis que les Vancouver Canucks ont fait de même contre les Nashville Predators. Une autre équipe locale, les Edmonton Oilers, a ouvert sa série avec une victoire contre les Los Angeles Kings, et les Vegas Golden Knights ont eux aussi rapidement pris les devants contre les Dallas Stars.

Au fur et à mesure que le premier tour avance, le classement indique la nécessité d'ajuster nos prévisions. Alors que des équipes comme les Florida Panthers et les Carolina Hurricanes continuent de renforcer leur statut de favoris car elles ont actuellement une longueur d'avance, la dynamique des séries éliminatoires peut changer à tout moment. Les résultats des matchs en cours sont cruciaux car ils peuvent faire basculer le cours des événements à l'heure où les équipes rivalisent pour remporter la prestigieuse Coupe Stanley.

Play-offs NHL : Comment fonctionnent les cotes de paris pour les matchs de hockey sur glace ?

Les cotes de paris pour les matchs de hockey sur glace fonctionnent généralement de la même manière que pour d'autres sports: les bookmakers ou les sites de paris sportifs vont établir des cotes. Il peut s’agir de cotes pour chaque équipe. Les cotes peuvent aussi être associées à divers événements : un match nul ou encore les buts marqués.

La détermination des cotes

Les cotes sont définies selon différents facteurs :

La force de chaque équipe

Ses performances antérieures

Les éventuelles blessures de ses joueurs

Toute autre statistique utile

Les joueurs vont ensuite placer des paris sur les cotes qu’ils trouvent intéressantes. En pratique, les cotes peuvent se présenter sous forme de nombres décimaux ou de fractions. Cela va permettre au parieur d’avoir une idée du gain potentiel en fonction de la mise initiale effectuée.

Les différents types de paris disponibles

Voici les principaux paris disponibles pour parier sur la LNH :

Résultat du match (Money Line) : Quelle équipe de la LNH va remporter la rencontre ?

Handicap (Spread) : Vous pariez sur l'écart de points entre les équipes. Le handicap peut être positif ou négatif (-1,5 ou +1,5 par exemple). Si vous « prenez » une équipe avec un handicap négatif, son score doit être supérieur du nombre indiqué par le handicap par rapport au score de l’adversaire pour que le pari soit gagnant.

Total de buts (Over/Under) : Vous placez un pari sur tous les buts marqués durant un match. Il vous faut alors décider si le total va être inférieur ou supérieur au nombre de buts définis par le bookmaker.

Paris à long terme (Futures) : Le pari est placé sur l’issue d’un événement à venir. Vous pariez par exemple sur le vainqueur de la Coupe Stanley ou sur le meilleur marqueur de la saison.

Paris en direct (Live Betting) : Les pronostics sont effectués en temps réel pendant le match. Le pari se fait sur des événements spécifiques : prochain but marqué ou résultat final par exemple.

Paris sur une période (Period Betting) : Vous pariez sur le résultat à l’issue d’une période définie de la rencontre. Il peut s'agir de la première, la deuxième ou la troisième période.

Paris sur les buteurs (Goal Scorers) : Vous pariez sur les joueurs qui vont marquez un ou des but(s).

Conseils pour parier sur les Séries éliminatoires NHL

Lorsque vous pariez sur la NHL durant les play-offs LNH, il est important de prendre en compte quelques points essentiels afin de maximiser vos chances de gagner vos paris.

Prenez en compte les matchs à domicile et à l’extérieur

Chaque tour se joue sur une série de 7 matchs durant lesquels l’équipe la mieux classée durant la saison régulière joue 4 fois à domicile, tandis que celle la moins bien classée joue 3 fois à domicile. Chaque rencontre est particulière, avec des fans qui mettent la pression maximale sur l’équipe visiteuse. Bien que le niveau des équipes des Séries éliminatoires LNH soit similaire, il est clair que l’équipe qui reçoit possède un avantage par rapport à son adversaire.

Analysez l’enjeu de chaque match

Durant les Séries éliminatoires LNH, chaque match a un enjeu particulier. Une équipe aux portes de la qualification pour le prochain tour (qui mène de 3 victoires) peut subir un certain relâchement. En revanche, l’équipe qui est dos au mur (avec 3 défaites) peut se donner à fond et réaliser un exploit. Il est donc difficile de se fier uniquement au favori durant la rencontre.

Prêtez attention à la forme des joueurs

Lors des Séries éliminatoires NHL, les matchs s’enchaînent rapidement et l’intensité est à son comble. Avec la fatigue qui s’accumule, il est facile pour les joueurs de se blesser. La blessure d’un joueur peut changer complètement la dynamique d'une équipe et influer sur les résultats. Avant de placer vos paris, vous devez donc vous renseigner sur la forme et la santé des joueurs de l’équipe de votre choix. Jetez un coup d’œil chez l’adversaire et ajustez vos stratégies de paris en fonction des données récoltées.

Restez vigilant aux cotes

Les parieurs doivent prendre en compte le fait que de nombreuses équipes participent à la LNH. Chacune va jouer des dizaines et des dizaines de matchs. D’un côté, cela donne la possibilité de pronostiquer régulièrement et de voir l’évolution des équipes de la LNH. D’un autre, il est possible que les cotes proposées par les bookmakers ne soient pas ultra précises. Il faut donc être très vigilant. Les cotes ne doivent pas être prises en compte individuellement. Une analyse complète s’impose pour optimiser vos chances de faire le bon pronostic.

Quel est donc le meilleur site pour parier sur les Séries éliminatoires LNH ?

Les Séries éliminatoires de la LNH constituent une occasion exaltante de soutenir vos équipes préférées. Avec nos recommandations des 10 meilleurs sites de paris du moment, vous pouvez placer vos paris dans les meilleures conditions. Powbet, Cobra Casino et Lucky Block sont d’excellentes adresses. Lisez bien les conseils stratégiques expliqués dans notre guide pour optimiser vos chances de succès et profiter ainsi pleinement de cet événement !

Foire aux questions

Quand les Séries éliminatoires LNH commencent-elles ?

Les Séries éliminatoires de la National Hockey League ont débuté le 20 avril en 2024.

Quelles sont les équipes de la LNH qualifiées pour les Séries éliminatoires cette année ?

Voici la liste des équipes qualifiées pour les Séries éliminatoires de la NHL de 2024 à l’est : New York Rangers ; Carolina Hurricanes ; New York Islanders ; Florida Panthers ; Boston Bruins ; Toronto Maple Leafs ; Tampa Bay Lightning ; Washington Capitals. Voici la liste des équipes qualifiées à l’ouest : Dallas Stars ; Winnipeg Jets ; Colorado Avalanche ; Vancouver Canucks ; Edmonton Oilers ; Vegas Golden Knights ; Nashville Predators ; Los Angeles Kings.

Où puis-je regarder les matchs des Séries éliminatoires de la LNH au Canada ?

Les chaînes TVA Sports et RDS diffusent les matchs des play-offs NHL.

Quelles sont les meilleures stratégies de paris pour les Séries éliminatoires de la LNH ?

Il est difficile de donner des stratégies de paris précises, car cela dépend de tout un chacun. L’important, c’est de bien analyser les données d’avant-match et les pronostics de hockey, et de considérer quelle équipe joue à domicile, quelle est la forme des joueurs, et comment se présente la série (qui mène dans la série, quelle équipe est dos au mur…).

Quels sont les meilleurs sites de paris sportifs pour parier sur le hockey sur glace au Canada ?

Nous avons cité dans cet article les meilleurs sites de paris sur la NHL. Powbet, Cobra Casino et Lucky Block se trouvent en tête de liste.

Quelles équipes sont favorites pour remporter les Séries éliminatoires LNH cette année ?

Les équipes qui se démarquent des autres grâce à leurs prestations en saison régulière sont notamment, les New York Rangers, les Florida Panthers et les Carolina Hurricanes avec des pourcentages de victoire dépassant les 60%. Elles sont donc logiquement les favorites pour les matchs de playoffs de la NHL.

Comment puis-je suivre les résultats des matchs des Séries éliminatoires LNH en temps réel ?

Il est possible de suivre les résultats des matchs des Séries éliminatoires NHL en temps réel depuis les sites de paris sportifs. Certains proposent même la diffusion en direct des matchs les plus attendus.

Quelles sont les règles spécifiques des play-offs NHL par rapport à la saison régulière ?

Durant les Séries éliminatoires LNH, deux équipes s’affrontent sur une série de 7 matchs au maximum. La première à atteindre 4 victoires est qualifiée pour le tour suivant. L’équipe la mieux classée durant la saison régulière joue 4 fois à domicile, tandis que l’autre joue 3 fois à domicile.

