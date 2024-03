Pneus traction

Le choix d'un pneu traction pour votre semi-remorque est crucial pour maximiser la traction, la performance et la rentabilité. Plusieurs aspects sont à considérer. Tout d'abord, identifiez vos trajets typiques – autoroute, régional, mixte ou hors-route sévère. Chaque scénario nécessite une sculpture de pneu spécifique. Pour les longues distances sur autoroute, privilégiez les pneus favorisant le rendement énergétique et minimisant la résistance au roulement. En usage mixte, optez pour des pneus polyvalents équilibrant traction et durabilité. Si votre semi-remorque sillonne souvent des terrains accidentés, choisissez des pneus moteurs offrant une traction agressive et une résistance aux perforations. Assurez-vous également que la capacité de charge du pneu est adaptée à votre véhicule et à votre chargement habituel. Enfin, n'hésitez pas à consulter un expert en pneus pour obtenir une recommandation sur-mesure pour votre semi-remorque.