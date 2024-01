Pro

Come scegliere il miglior sito di casino crypto

I criteri nella scelta di un crypto casino di alto livello nel mercato del gambling italiano non possono non includere la sicurezza, il numero dei giochi disponibili, e ovviamente il numero di criptovalute accettate. Limitarsi a questi tre importantissimi aspetti però potrebbe non dare come risultato della nostra ricerca il miglior Bitcoin casino sulla piazza. Abbiamo quindi deciso di preparare una lista con le caratteristiche più importanti da controllare.

Disponibilità dei crypto casino dall’Italia

Assicurati che il crypto casino scelto sia raggiungibile dal tuo paese. Alcune piattaforme possono essere raggiunte solo da determinati paesi. La soluzione più semplice è quella di utilizzare un software VPN, che in alcuni casi è integrato nei browser per navigare su internet.

Limiti e tempistiche di prelievo e deposito

Cerca un crypto casino che offre prelievi rapidi ed efficienti. Scegli i bitcoin casino che offrono limiti di prelievo ragionevoli e più adatti alle tue esigenze. Alcuni casinò possono imporre limiti giornalieri, settimanali o mensili sui prelievi. Tuttavia, i clienti devono tenere presente che molti casinò BTC non hanno limiti di prelievo.

Reputazione del crypto casino

Ricerca la reputazione del sito del casinò prima di prendere una decisione definitiva. Cerca recensioni e valutazioni degli utenti da fonti affidabili. Considera anche da quanto tempo opera il casinò.

Scegliere un crypto casino con licenza

La scelta di un casino crypto con una regolare licenza non è un'opzione. Infatti i siti con licenza ADM/AAMS oppure di di paesi esteri come Curacao o Malta danno una certa garanzia di sicurezza.

Criptovalute accettate

Controlla la varietà di opzioni di pagamento accettate dai casino crypto. Una gamma più ampia di opzioni ti consente di scegliere quello più adatto a te. Cerca casinò che supportano criptovalute popolari come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Litecoin (LTC). Altre monete disponibili possono includere Tron (TRX), Ripple (XRP) e Tether (USDT). Molti casino crypto inoltre hanno creato una criptovaluta con un token proprietario e permettono di acquistare le criptovalute direttamente dal loro sito internet.

Potrebbe anche essere utile verificare se sono disponibili altre opzioni di pagamento, solo per motivi di varietà. Ad esempio, molti casinò di criptovaluta degni di questo nome offrono anche la possibilità di giocare utilizzando eWallet come PayPal o Neteller, oppure le comuni carte di credito.

Casinò crypto end-to-end

Un casinò crypto end-to-end opera interamente sulla tecnologia blockchain. I migliori offrono molti giochi e transazioni trasparenti. Se la privacy e l'equità sono importanti per te, scegli un casinò end-to-end. Altrimenti, dovrai pagare commissioni di transazione aggiuntive.

Assistenza d clienti di qualità

I giocatori che giocano nei casino online dovrebbero conoscere l’importanza di un’assistenza clienti affidabile. Assicurati che il casinò offra un servizio di customer care reattivo ed efficiente. I canali di contatto dovrebbero includere chat dal vivo, e-mail e supporto telefonico, anche se quest’ultimo è sempre più raro. Altro aspetto importante è che gli operatori del servizio clienti parlino italiano.

I migliori crypto casino - Bonus e promozioni

I casino crypto di alta qualità offrono spesso allettanti bonus di benvenuto e promozioni. A parte questo, un buon programma VIP è anche un ottimo modo per attrarre e fidelizzare i giocatori. Ecco alcuni esempi comuni di promozioni e bonus sui casinò BTC.

Bonus di benvenuto

I nuovi giocatori ricevono questo tipo di promozione al momento dell'iscrizione e del primo deposito su un crypto casino. Solitamente il casinò corrisponde una percentuale del deposito del giocatore fino a un determinato importo. Ad esempio, un bonus del 100% fino a 1 BTC significa che il casinò raddoppierà il tuo deposito fino a 1 Bitcoin. Questi bonus del casinò di solito prevedono un requisito minimo di scommessa, il cosiddetto wagering. Bisognerà quindi giocare un determinato numero di volte la cifra del bonus per poter prelevare le eventuali vincite dal conto gioco.

Bonus senza deposito

Alcuni bitcoin casino offrono un bonus senza deposito, regalando una piccola cifra di denaro nel conto gioco per giocare o scommettere. Questi bonus ti permettono di provare i giochi da casinò senza rischiare soldi. Si tratta di promozioni molto rare e con requisiti di scommessa molto alti e difficili da raggiungere.

Giri gratuiti (Free spin)

I giri gratuiti sono bonus che puoi utilizzare sui giochi di slot crypto. Questi bonus forniscono un certo numero di giri gratuiti su slot machine selezionate. In teoria, esiste la possibilità che tu possa vincere soldi veri senza utilizzare i tuoi soldi del conto gioco, anche queste promo hanno un wagering da soddisfare.

Bonus di ricarica

I bonus di ricarica vengono offerti ai giocatori già iscritti a un crypto casino quando effettuano ulteriori depositi. Questi bonus incoraggiano i giocatori a continuare a giocare e depositare nel proprio casino. I bonus di ricarica possono essere periodici, come quelli settimanali o mensili, oppure legati ad avvenimenti speciali o festività.

Bonus cashback

Molti dei migliori bitcoin casino offrono delle promozioni cashback. Riceverai indietro una percentuale delle tue perdite come bonus. Questo aiuta a contrastare potenziali perdite e ti incoraggia a continuare a giocare.

Programmi VIP

Un club fedeltà o VIP premia i giocatori abituali e di alto livello e high roller. Questi programmi hanno in genere più livelli. Puoi avanzare di livello raccogliendo punti fedeltà o soddisfacendo determinati requisiti di scommessa. L’industria del gioco d’azzardo è ricca di programmi VIP di dubbia qualità. I migliori siti offrono assistenza clienti personalizzata, limiti di prelievo più elevati e bonus esclusivi. Hanno anche fantastici premi, come l'accesso a eventi speciali e regali di lusso.

Come iscriversi e giocare a un crypto casino in pochi passi

In molti si staranno chiedendo se iscriversi e giocare in un bitcoin casino sia più difficile rispetto a una sala giochi online tradizionale. Di solito è l’esatto opposto, ecco come farlo in pochi semplici passi.

Scegli un sito affidabile

Con molti aspetti da valutare non è facile scegliere fra i vari crypto casino disponibili. Potresti farti distrarre dai vantaggi di un sito e ignorare altre cose importanti. Prima di tutto assicurati che il casinò accetti giocatori dal tuo paese, e se dovessi avere dei problemi, un qualunque software VPN è la soluzione. Il crypto casino ideale deve anche offrire le criptovalute che preferisci per depositi e prelievi.

Apri un conto gioco

Visita il sito web del casino Bitcoin scelto. Fai clic sul pulsante "Iscriviti" o "Registrati". Successivamente, fornisci le informazioni richieste. Questo di solito include un indirizzo email, un nome utente, una password e talvolta dettagli personali. Completa il processo di registrazione seguendo le istruzioni fornite. È importante prendere nota del pacchetto bonus di benvenuto e del suo wagering.

Compra criptovaluta

Dovrai acquistare della criptovaluta se non ne hai già nel tuo personale wallet. Scegli uno exchange di criptovaluta affidabile per acquistare la criptovaluta desiderata. Ormai alcuni Bitcoin casino permettono di acquistare le criptovalute che accettano direttamente dalla loro home page.

Binance è un'ottima opzione per i giocatori di casino online. Ti permette di trasferire denaro facilmente. Al contrario, exchange come Coinbase vietano questa pratica. Le monete digitali più popolari per il gioco d'azzardo includono anche Dogecoin (DOGE) e Cardano (ADA).

Il prossimo passo è creare un conto sull'exchange prescelto, completare i passaggi di verifica necessari e depositare fondi. Una volta finanziato il tuo conto gioco, acquista la quantità desiderata di criptovaluta.

Deposita denaro

Accedi al tuo conto gioco del casino crypto al quale ti sei iscritto e vai alla sezione "Deposito" o "Wallet". Seleziona la criptovaluta che desideri depositare e genera un indirizzo di deposito univoco . Vai al tuo wallet o exchange di criptovaluta e avvia un trasferimento all'indirizzo di deposito fornito. Attendi la conferma della transazione sulla blockchain. Questo processo potrebbe richiedere da pochi secondi ad alcuni minuti.

Naviga nel sito e gioca

Una volta che la piattaforma confermerà il trasferimento, i fondi appariranno nel tuo conto del bitcoin casino. Visita il sito e da un'occhiata ai giochi disponibili, questi potrebbero includere slot online, giochi crash, giochi da tavolo, keno e giochi della lotteria. Seleziona il gioco a cui vuoi giocare e fai clic su di esso per accedere all'interfaccia. Segui le istruzioni del gioco e piazza le tue scommesse utilizzando la criptovaluta depositata.

Preleva denaro

Se desideri ritirare i tuoi fondi, vai alla sezione "Prelievo" o "Cassa", scegli la criptovaluta che desideri prelevare e inserisci l'importo desiderato. Fornisci l'indirizzo del portafoglio richiesto a cui desideri inviare i fondi, e assicurati che l'indirizzo sia corretto. Ricontrolla i dettagli del prelievo e conferma la transazione, dopo attendi che il prelievo venga elaborato. Il tempo necessario può variare a seconda del casinò e della rete blockchain.

Le principali criptovalute accettate nei Crypto casino

Anche se è assodato che tutti i Bitcoin casino accettano le più conosciute criptovalute, è sempre bene conoscere i dettagli che le differenziano l’una dall'altra.

Bitcoin - Si tratta della prima criptovaluta ad essere stata creata, ed è tuttora quella più diffusa al mondo per transazioni legate all’acquisto di servizi e beni. Bitcoin è la criptovaluta più diffusa nei crypto casino.

Ethereum - Si tratta della seconda criptovaluta più diffusa al mondo, infatti Ethereum è la diretta concorrente di Bitcoin pur avendo una tecnologia totalmente diversa. I limiti di deposito di ETH sono di solito più alti di quelli di BTC. In compenso Ethereum offre delle commissioni più basse e transazioni più veloci.

Litecoin - La popolarità dei Litecoin sale sempre di più, tanto da essere nella top 3 delle criptovalute più accettate nei casino online. Si tratta di un metodo di deposito e prelievo dei crypto casino particolarmente sicuro, e con commissioni minori rispetto ad altre criptovalute.

Dogecoin - La sicurezza data dalla criptovaluta Dogecoin ne ha decretato un buon successo presso molti casino online e piattaforme di betting. La sicurezza di Dogecoin è dovuta al fatto che tutte le sue transazioni sono elaborate con la tecnologia blockchain. Le commissioni dei Dogecoin sono particolarmente basse.

Ripple - Si tratta di una criptovaluta a basso costo, valida alternativa ad Ethereum e Bitcoin. Sebbene non sia accettata in tutti i crypto casino la sua fama sta crescendo, è più facile trovare casino che accettano depositi con Ripple che prelievi.

Categorie dei giochi nei Bitcoin casino

La scelta di giochi disponibili nei crypto casino è spesso la stessa, e in alcuni casi superiore, a quelli che accettano i normali metodi di pagamento come le carte di credito. Ecco tutte le categorie di giochi online che sono disponibili nei Bitcoin casino.

Video slot

Si tratta del tipo di gioco più amato e diffuso in tutti i casino online, e lo stesso vale per le sale gioco che accettano depositi e prelievi in criptovaluta. Nate più di un secolo fa, le slot machine meccaniche erano un gioco semplice, con una leva che faceva girare tre rulli con dei simboli. Alcune combinazioni di queste figure rappresentate spesso da frutta portavano a una vincita. Il funzionamento delle video slot diffuse nei crypto casino è lo stesso, quello che cambia sono il numero dei rulli, i simboli e le combinazioni vincenti.

Roulette

Si tratta del gioco da tavolo che rappresenta di più i casino terrestri tradizionali. Le sue origini sono antiche e le sue varianti più conosciute sono la roulette europea, quella americana e quella francese. Tutte hanno in comune lo zero, l’unico numero in verde che fa’ vincere sempre il banco. La roulette nei crypto casino è spesso presente anche nella sezione Live, dove conducono il gioco dei veri croupier in carne e ossa.

Blackjack

Questo gioco viene sempre proposto in molte varianti, specialmente nei casino Live. Si tratta di un gioco di carte molto diffuso, che seppure semplice nelle regole abbisogna di un buon grado di strategia. Nel Blackjack si vince con il 21, e qualunque altro punteggio superiore formato dalle carte servite dal banco fa sballare e perdere la partita.

Poker

Il Poker è da sempre il gioco di carte più iconico che esista, fra le varianti più conosciute c’è il Texas Hold'em, che ha anche delle sotto categorie. Molti casinò organizzano dei grandi tornei, e mettono a disposizione un gran numero di Poker Room dove sedersi e giocare subito, le cosiddette Sit and Go.

Craps (Dadi)

Si tratta di uno dei giochi più semplici e antichi, il gioco dei dadi veniva giocato anche nell'antichità. Ogni dado ha sei facce, con numeri che vanno dall’uno al sei. Alcune versioni del Craps automatiche sono persino presenti nei casino Live.

Bingo online con criptovalute

Il Bingo in Italia è seguito da molto tempo, basti pensare alla sua somiglianza con la tombola e alle tante sale diffuse in tutto il territorio italiano. Le regole sono molto simili con quelle del gioco che si fa in famiglia a Natale, con dei numeri estratti a sorte e delle cartelle da acquistare.

I giochi disponibili nei Bingo casino non si fermano a quelli che abbiamo descritto, infatti ne nascono sempre di nuovi e originali. Questi sono solo alcuni degli altri giochi:

Game shows

Crash Games

Keno

Lotterie

Gratta e vinci

Crypto casino Live

Quasi tutte le piattaforme di giochi che accettano le criptovalute hanno una sezione dedicata al casino Live. Si tratta di un vero e proprio casino tradizionale diviso in varie stanze, con tanti giochi e veri croupier a dirigerli. L’unica differenza sta nel fatto che questo casino è accessibile direttamente dal tuo PC o dal tuo smartphone. I giochi e i croupier reali vengono forniti da provider software leader nel mondo come Evolution e Pragmatic Play.

Pro e Contro dei crypto casino

Alla luce dei test fatti possiamo considerare i Bitcoin casino un passo avanti nell’intrattenimento digitale. I crypto casino ad esempio portano ad enormi vantaggi in termini di sicurezza e velocità nei depositi e nei prelievi. Gli aspetti negativi sono dovuti alla poca conoscenza delle criptovalute da parte di molte persone. Infatti molti amanti dei casinò e delle scommesse online credono tuttora che le criptovalute servano solo per investire del denaro nel mercato crypto. Ecco i vantaggi e gli svantaggi delle criptovalute come metodo di deposito e prelievo nei casino online.