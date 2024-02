Magical Spin Avis détaillé - Bonus De 150% jusqu’à 500 €

Machine à sous

Les machines à sous sont incontestablement les jeux les plus prisés sur les casinos en ligne. Parmi celles proposées par Magical Spin, la slot « Love Is In The Fair » se distingue comme une récente exclusivité ! En plus de cela, j’ai eu le plaisir de découvrir des titres populaires tels que Gate Of Olympus 1000, une machine à sous captivante. En somme, le casino propose une grande diversité de machines à sous.

Jeux de table

Au niveau des jeux de table, Magical Spin offre une gamme diversifiée qui saura satisfaire tous les amateurs. Parmi cette sélection, j’ai pu découvrir des variantes de roulette, de blackjack et de vidéo poker. Ce qui m’a particulièrement fasciné, c’est de retrouver mon jeu préféré Golden Chip Roulette. De plus, Magical Spin propose une multitude de jeux de baccarat. Avec une telle variété, les joueurs trouveront forcément leur bonheur sur Magical Spin.

Jeux live

Concernant les jeux en direct, mon expérience a été exceptionnelle sur Magical Spin. J’ai essayé le jeu Crazy Time et j’ai vraiment été impressionné. Malgré une connexion de qualité moyenne, le streaming était fluide et l’expérience immersive. Cela me donnait l’impression d’être dans un casino réel. Il faut vraiment reconnaitre le mérite de Magical Spin sur ce point !

Mini-jeux

Les mini-jeux, comme leur nom l’indique, offrent une expérience de jeu plus rapide que les jeux traditionnels. Ils conviennent particulièrement à ceux qui recherchent un divertissement simple et rapide, ainsi qu’à ceux qui préfèrent des sessions de jeu plus courtes. Sur Magical Spin, vous trouverez des mini-jeux populaires comme le Aviator de Spribe.

Ne manquez pas de jouer à « Love Is In The Fair », démarrez ce jeu avec votre bonus de 500 € !

Les protocoles de sécurité chez Magical Spin

Sur Magical Spin, j’ai remarqué que la sécurité était un point essentiel sur lequel un accent particulier a été mis. J’ai eu le temps de remarquer que le site s’engageait vraiment à assurer une sécurité optimale pour les joueurs. Tout d’abord, le casino exerce avec une licence de gaming du Curaçao. Sachez aussi que Betrust Entertainment B.V., le groupe qui dirige Magical Spin, est également à la tête de plusieurs autres casinos tels que Nevada Win et Prince Ali Casino.

En plus de cela, la plateforme a mis en place des mesures de protection, telles qu’un système de sécurité SSL 128 bits et une surveillance constante des activités enregistrées sur le site. Outre ces précautions, le casino offre des options de paiement sécurisées telles que Visa, Interac et bien d’autres. En vous inscrivant ici, vous optez pour la tranquillité d’esprit.

Quelles sont les méthodes de dépôt acceptées par Magical Spin ?

Sur Magical Spin Casino, plusieurs méthodes de dépôts sont disponibles. Retrouvez dans ce tableau les différents détails liés à ces méthodes de dépôt.