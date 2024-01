Vorteile:

Bis zu 7.500 € plus 10 % Cashback

Mehr als 2900 Spiele

10-fache Umsatzbedingungen

Zahlung mit Ethereum akzeptiert

400 Live Spiele

Nachteile:

Kein Spielefilter

Keine Spielen im Demo Modus möglich

Das Seven Casino bietet in unserem Ethereum Casino Vergleich eine gute Zusammenstellung von verschiedenen Aktionen und Spielen. Als Krypto Casino werden unter anderem auch Litecoin und Bitcoin bei Zahlungen akzeptiert. Die Auswahl an Games ist von guter Qualität, sodass für jeden etwas dabei sein wird.

Die Auswahl an Spielen: 4,7/5 Punkte

In erster Linie kann gesagt werden, dass das Seven Casino ein Ethereum Casino mit einer guten Zusammenstellung unterschiedlicher Games ist. Über 2900 Games aus dem Online-Bereich warten hier auf die Spieler, wobei das Portfolio vorwiegend aus Tischspielen und Slots besteht.

An den Tischspielen sind es vor allem Blackjack und Roulette, welche die Kunden begeistern können. Dennoch finden sich auch Spiele wieder, die ebenfalls zu klassischen Casinos zählen, wie etwa Baccarat oder Poker.

Alle Games, die es bei Seven Casino zu entdecken gibt, stammen von namhaften Providern, welche sich bereits einen Namen auf dem Markt gemacht und etabliert haben. So sind unter anderem Play’n Go, Netent oder Pragmatic Play vorzufinden, welche unter anderem auch die 400 Live-Spiele stellen.

Der Bonus für neue Spieler: 4,9/5 Punkte

Was den Bonus für Neukunden angeht, so geizt das Seven Casino in keinem Fall. Der großzügige Willkommensbonus setzt sich aus mehreren Einzahlungen zusammen. Insgesamt können Neukunden bis zu 7.500 € zusätzlich auf ihre ersten 4 Einzahlungen erhalten.

Obwohl es im Seven Casino ausreichend Kryptowährungen für Zahlungen gibt, ist jedoch kein spezieller Bonus in dieser Richtung verfügbar. Bestandskunden können aber von anderen Aktionen profitieren. So sind an manchen Tagen spezielle Cashback- oder Reload Boni verfügbar, die regelmäßig zur Auswahl stehen und das Ethereum Casino Erlebnis verbessern.

Die Zahlungsmittel: 4,6/5 Punkte

Besonders groß ist die Auswahl an Kryptos im Seven Casino zwar nicht, dennoch sind die wichtigsten der speziellen Zahlungsmittel hier verfügbar. Mit diesen lässt sich ebenfalls schnell und besonders sicher im Seven Krypto Casino bezahlen. Auszahlungen sind in diesem Fall ebenfalls möglich.

Unter anderem stehen folgende Krypto Optionen zur Auswahl:

Ethereum

Bitcoin

Litecoin

Tether

Das Gute am Seven Casino ist auch, dass es nicht nur Kryptowährungen akzeptiert, sondern auch einfache E-Wallets verfügbar sind. MiFinity und Kreditkarten werden im Seven Casino ebenfalls akzeptiert. Insgesamt stehen 7 Zahlungsmethoden zur Auswahl.

Mobile Kompatibilität: 4,8/5

Damit die Spieler im Seven Casino nicht nur über den PC oder Laptop spielen können, hat das Casino seine Seite auch für mobile Endgeräte optimiert. So kann auch unterwegs problemlos via Smartphone oder Tablet gespielt werden. Der Qualität tut dies keinen Abbruch und eine zusätzliche App muss ebenfalls nicht installiert werden.

Gesamtbewertung: 4,8/5 Punkte.

3. mBit Casino – bestes ETH Casino mit attraktivem Willkommensbonus