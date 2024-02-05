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Türkiye'de Yasal Bahis Düzenlemeleri ve Hovarda

Türkiye'de bahis oynamak, 1951 yılında kabul edilen Spor Toto Teşkilatı Kanunu ile yasal hale gelmiştir. Bu kanuna göre, Türkiye'de bahis oynatmak, Spor Toto Teşkilatı'nın yetki ve sorumluluğundadır.