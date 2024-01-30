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DaVegas
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Sitenizde günlük çekim limiti var mı?
Sitemizde günlük çekim limiti bulunmamaktadır. Yeterli bakiye olduğu ve önceki çekim talebiniz onaylandığı sürece istediğiniz zaman çekim yapabilirsiniz. IBAN bilgilerinizi kullanarak doğrudan banka hesabınıza çekim yapma veya Papara, Mefete gibi e-cüzdan hesaplarına transfer gerçekleştirme seçenekleriniz bulunmaktadır. Daha fazla bilgi almak için sayfanın sağ üst kısmında bulunan "?" (yardım) simgesine tıklayarak aktif yöntemler ve işlem limitleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Çekim limitleri nelerdir? Çevrim şartı nedir?
Sitemizde, aksi belirtilmedikçe tüm bonuslar bonus çevrimine tabidir. Bonuslar, sanal bakiyelerdir ve gerçek paraya dönüşebilmeleri için belirli kullanım koşullarına tabidir. Bu koşullara "Çevrim Şartı" denir. Spor bahisleri, casino veya diğer lobilerde bu koşullar değişebilir. Bonus çevrim şartlarımızı öğrenmek için "Kampanyalar" sayfamızı veya "Şartlar ve Koşullar" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Sitenizde bahis ve kazanç limiti var mı?
Sitemizde kullanıcılara uygulanan herhangi bir kazanç limiti bulunmamaktadır. Bahis limitleri, tercih ettiğiniz branş veya seçeneklere bağlı olarak değişebilir. En düşük bahis tutarı 1 ₺'dir ve üst bir sınıra sahip değildir. Bahis seçeneğinin limitine ulaştığınızda, sistem sizi uyaracaktır. Bu hatayla karşılaştığınızda, bahis tutarınızı azaltarak tekrar deneyebilirsiniz."
Siteniz güvenilir mi?
Sitemiz uluslararası lisanslara sahip bir şirket olan Throne Entertainment B.V. tarafından işletilmektedir. Aynı zamanda sitemizde oyunlarınız sunmuş olduğumuz YggDrasil, Evolution Gaming gibi oyun sağlayıcılarımız yine uluslararası lisanslara sahip, sektörün önde gelen oyun sağlayıcılarıdır. Firmamızın çatısı altında diğer markalarımız olan DiscountCasino, Jetbahis, Hovarda, Intobet, Genzobet, Betelli, Betroad ve Rexbet yer almaktadır. Sitemiz ve lisanslarımız ile alakalı daha detaylı bilgiler için "Şartlar ve Koşullar" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Davegas Hakkında
Davegas Sitesi Anasayfasında bu faydalı Bilgileri vermiş:
DaVegas ile Las Vegas Deneyimini Evinde Yaşa
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Her zaman olduğu gibi rulette topun duracağı sayıyı bilmek yüksek kazanç sağlasa da ayrıca topun duracağı sayının rengi ya da tek mi çift mi, hangi aralıkta olacak gibi farklı bahisler de yaparak kendini garantiye alman mümkün. Farklı rulet oyunlarında bu taktikleri deneyerek kazancını garantili bir şekilde arttırabilirsin.
Tabii ki casino sadece ruletten oluşmaz. DaVegas casino oyunları denince de sınırlara takılmak olmaz. Casinoların bir diğer olmazsa olmazı poker masalarıdır. Bu noktada da DaVegas canlı casino sayfası istediğini sana vermekte. Video poker, çok oyunculu poker, Türkçe poker gibi pek çok seçeneği sayfaya girdiğin anda hızlıca göreceksin.
Şayet masada ve karşında Türkçe konuşanlar olmasını istiyorsan Türkçe pokeri seçebilirsin. Diğer yandan, farklı poker oyunlarına da katılıp şansını denemen mümkün. Hepsi sana kalmış. Las Vegas’ta yaşayabileceğin poker deneyiminin aynısı ve fazlası seni beklemekte. Unutmadan, casino sayfasında istersen slot oyun olarak da pokeri bulabilir ve tek başına, bilgisayara karşı oynayabilirsin.
Kimi zamanlarda üyeler, sitelerde oynadıkları oyunun son çıkan farklı versiyonlarını değil klasik halini istemektedir. Üyelerinin bu türde olabilecek taleplerini önceden düşünen DaVegas Casino, tıpkı Las Vegas’ta olduğu gibi her oyunun klasik halini de sunmakta. Yani, istediğin zaman Klasik Hold’em ya da Casino Hold’em oyunlarını da canlı krupiyelere karşı oynayabilirsin.
Vegas'ın En Sevilen Casino Oyunları DaVegas Canlı Casinoda
DaVegas canlı casino lobisinde eğlence eksik olmuyor. Eğlenirken kazanacağın bakara oyununu istediğin zaman oynayabilirsin. Kimi zaman bakara ile blackjack karıştırılmaktadır. Bu sebeple iki oyunu da biraz açıklamak iyi olacaktır.
Bakara 52’lik deste kağıtlar ile oynanır. Oyunun amacı 9 veya 9’a en yakın sayıda durmaktır. Bir oyuncunun elindeki kağıtların toplamı 10’u geçtiği zaman birler basamağına bakılır. Örneğin elindeki kağıtların toplamı 14 ise 10 çıkarılır ve elinde 4 olduğu söylenir. Genellikle kasa, sağ ve solundaki oyunculara kart verir. Masada daha fazla oyuncu varsa bunlar kasa ya da diğer iki oyuncudan birine bahis yapar. Diğer oyunlarda olduğu gibi DaVegas’da bakaranın klasik oyunu dışında XXXTreme Lightning Baccarat, Speed Criket Baccarat, Peek Baccarat gibi oyunları bulabilirsin.
Blackjack’de ise bakaranın aksine 21’i geçmemeye çalışılır. Bu sefer krupiye oyunculara kartları dağıtır. Şayet iki kartın toplamı 21 ediyorsa elin sahibi kazanır. 21’in altında ise oyuncu bekleyebilir ya da kart ister. Şansına ve hesaplamalarına güvenerek doğru tercihi yapabilir, kasanı her daim katlayabilirsin.
Pek çok oyuncu için blackjack bir tutku. Eğer sen de bu heyecanı ve adrenalini başka bir yerde bulamam diyorsan DaVegas blackjack lobisinde senin için özenle hazırlanmış masalarda yerini al ve kazanmaya başla.
Casinolar bu derece eğlence ve heyecanlı anlar sunmasa, oyuncular bu kadar tutkulu ve Las Vegas bu derece bilinen bir yer olmazdı. Las Vegas’ın özgürlükçü yapısı onu Amerikan kültürü içinde farklı bir noktaya konumlandırmıştır. Bu noktayı da üyelerine aynı şekilde veren yerlerin başında DaVegas casino gelir. Sen de bu nadide online casinonun bir üyesi olmak istersen DaVegas üye ol ile işlemlerini hemen şimdi tamamlayabilirsin.
DaVegas’da yukarıda sayılan oyunlar dışında çok daha fazla oyun bulmak mümkün. Özellikle loto, kriket savaşları, çarkıfelek gibi oyunların bulunduğu bölümde birbirinden farklı ve eğlenceli oyunlar seni beklemekte.
Bu oyunların en bilinenlerinden ve sizlere çarkıfelek’i andıracak Crazy Time ile Sweet Bonanza Candyland gibi oyunlara tek tıkla ulaşacaksın. Krupiyenin döndürdüğü çarkın geleceği noktaya göre büyük ödüller kazanman içten bile değildir. Sen de Tek Tıkla Vegas’a gel, DaVegas canlı casino oyunlarıyla kazanmaya başla
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Editörün Notu:
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Güncelleme: 16.01.2024
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